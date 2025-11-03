А Анастасия Попробовать Адлер на вкус читать дальше винодел Олег и Екатерина!



Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни, где, правда, приобрести напиток нельзя, зато попробовать и насладиться вкусом местного вина вы сможете вдоволь. Дегустационный мастер-класс проведет очаровательная Екатерина, которая непременно угостит вас бутылочкой любимого напитка в дорогу!



Мы насладились камерной атмосферой экскурсии – в силу сезонности нас было всего четверо.



Далее по маршруту вы направитесь на мост и к источнику с богатым содержанием железа. Затем вас ждет смотровая площадка, мост в Ахштырском ущелье и сказочный водопад Желаний.



Экскурсия сопровождает выбором уникальных локаций: домашняя пышечная, традиционная сыроварня, рыбная ферма или ароматная пасека. Решаете сами, куда отправиться, а Олег бережно сопроводит вашу группу туда, куда пожелаете.



Хотите провести экскурсию по Адлеру весело, увлекательно и вкусно? Тогда эта поездка именно для вас! Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший

И Ирина В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Была в гостях у винодела 08.10.2025 г. Просто в восторге. Прям 10 из 10. Екатерина – молодец! Радушные хозяева, вкусно накрытый стол, рассказы о винах и их производстве, игры, викторины, конкурсы, вино рекой. Ну, очень рекомендую!!!

А Анна Попробовать Адлер на вкус Попробовали Адлер на вкус, вкусный, рекомендую! Вино, мед, сыр, минеральная вода из живого источника.

Олег и Екатерина все достойно и заботливо продемонстрировали. Спасибо

Ю Юлия В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Нам очень понравилась поездка. Для тех кто устал от достопримечательностей, просто душевное время с радушными сочинцами. Вино выше всяких похвал. Продукты с домашнего стола высший пилотаж. Екатерина и Олег огромное Вам спасибо за гостеприимство.

А Антонина Попробовать Адлер на вкус читать дальше сортами вина и вкусняшками 😋. С небольшой группой посетили локации маршруша, побывали на смотровой площадке аэропорта! Хочется пожелать Олегу и Екатерине дальнейшего процветания и успехов в их совместном деле! ❤️ Рекомендую всем побывать в этом увлекательном путешествии! 🧭 Экскурсия прошло просто великолепно! 👌 Олег и Екатерина по-настоящему увлечены своим делом. Рассказывали очень интересно про семейное виноделие, угощали разными

￼ ￼Alesia В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Очень интересно, увлекательно. Была не просто дегустация, а в форме игры, что сделало времяпрепровождение еще более интересным. Я была приятно удивлена и конкурсами и рассказами и атмосферой. Однозначно рекомендую!

Н Надежда Попробовать Адлер на вкус Экскурсия классная! Ездили семьей, все остались в восторге! Понравилось абсолютно все: локации, дегустации и общение с гидом, который рассказал про край, исторические данные. Спасибо за кайфовое время!

Л Лариса Попробовать Адлер на вкус читать дальше угощение. Интересный рассказ о винах, традициях, достопримечательностях. Рисовали вином, мастерили свечи, кормили кроликов. Ребенку подарили живую улитку. Привезли ее домой, стала нашим домашним питомцем. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Успехов вам в бизнесе, побольше туристов! Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная обстановка, обильное и изысканное

Н Надежда Попробовать Адлер на вкус Прекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужно для хорошего отдыха? Рекомендую.

Д Дворянцева В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) читать дальше моему 10 летнему внуку очень понравилось. Активно участвовал во всех конкурсах. Всем рекомендую эту экскурсию! Очень познавательная и весёлая! Атмосфера просто огонь. И вкусные вина! Спасибо большое! Были в гостях у Екатерины и Олега. Очень понравилось. Сытно. вкусно и очень познавательно. Все проводилось в форме игры. даже

Е Елена Попробовать Адлер на вкус читать дальше (только магазин), на пасеку (взбитый мед просто волшебный!) и в сыроварню (вкусно и очень дорого), а также в лес, где местные жители приделали к трубе из минерального источника кран - попить минералки.

Посмотрели красивые виды, в лесу умилились подснежникам. Разочаровал только подвесной мост - я-таки по наивности думала, будет Скай парк… Но это уже была бы совсем другая история, да - там дорого платить за вход, и нужно время на осмотр.

В целом, впечатления остались приятные, день прошел на "ура", всю дорогу щедро наливали, угощали и обихаживали. Спасибо радушным хозяевам! Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом заехали в рыбное хозяйство

И Ирина В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) читать дальше и всё это сопровождается вкусным вином и рассказами о виноделии. С большим интересом попробовали и рапанов, и улиток, и бамбук. Все было очень вкусно, спасибо, и отлично организовано: по-домашнему, но без ощущения самодеятельности. Очень понравилось мероприятие. Даже не ожидала такого. Несколько часов пролетели совершенно незаметно, мы все время что-то делали. Викторины, рисование, разговоры,

И Ирина В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Очень понравилась экскурсия.

Можно сказать, сходили в гости к друзьям! Душевно провели время!

О Ольга Попробовать Адлер на вкус Мне очень понравилось, приеду снова запишусь еще. Таких дегустаций раньше не видела

Л Лариса В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) читать дальше - увлекла нас своим рассказом, узнали много итересного. А творческая составляющая этого вечера - вообще бомба! Очень душевный праздник в гостях у замечательной семьи! Спасибо за ваш креатив! Так держать! Потрясающее мероприятие! Сплошные сюрпризы для нас! Динамично, познавательно, захватывающе! Играли, смеялись, ели и, конечно, пили! И не только вино! Екатерина

Е Елена В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Замечательный вечер в гостях почти у друзей (по ощущениям, по заботе, по комфорту)! Организация замечательная, подача материала в лёгкой игровой форме. Море позитива, улыбок! Огромное спасибо и Катюше, и Олегу, и всем вчерашним гостям.

К Карина В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Добрый день. Посетили мероприятие 3 взрослых и ребенок (8 лет). Нам очень понравилось, ребенок тоже нашел чем заняться. Атмосфера и колорит. Екатерина и Олег гостеприимные люди! Всем советуем! Желаем процветания и успехов🌸🍷🌸

Н Наталья В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Прошло все отлично, Екатерина и Олег супер гостеприимны, денустировпли вино, ели улиток. Буду в Адлере ещё раз к ним пойду. Спасибо, молодцы, дальнейшего развития и по-больше таких гостей как мы😊

В Виктория В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера) Интересная, увлекательная и познавательная экскурсия! Поиграли в игры, продегустировали вкусное домашнее вино, познакомились с улитками, да еще и уехали с подарками. Проведенное время пролетело незаметно, так, что хочется повторить!