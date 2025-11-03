Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Приглашаем на экскурсию в Сочи! Виноградник, дегустация вина, мастер-классы и местные деликатесы ждут вас. Уникальный опыт для любителей вина и гастрономии
Начало: От вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином и чачей (в группе)
Начало: Из отеля в радиусе Адлера
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2600 ₽
3250 ₽ за человека
Групповая
Гостеприимная Абхазия: Рица, застолье и концерт - из Адлера (от КПП Псоу)
Отправиться в поездку по живописным местам с 4-часовой гастро - и развлекательной программой
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Сегодня в 07:00
11 дек в 07:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 ноября 2025Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный гид и одновременно младший
- ИИрина22 октября 2025Была в гостях у винодела 08.10.2025 г. Просто в восторге. Прям 10 из 10. Екатерина – молодец! Радушные хозяева, вкусно накрытый стол, рассказы о винах и их производстве, игры, викторины, конкурсы, вино рекой. Ну, очень рекомендую!!!
- ААнна24 августа 2025Попробовали Адлер на вкус, вкусный, рекомендую! Вино, мед, сыр, минеральная вода из живого источника.
Олег и Екатерина все достойно и заботливо продемонстрировали. Спасибо
- ЮЮлия13 августа 2025Нам очень понравилась поездка. Для тех кто устал от достопримечательностей, просто душевное время с радушными сочинцами. Вино выше всяких похвал. Продукты с домашнего стола высший пилотаж. Екатерина и Олег огромное Вам спасибо за гостеприимство.
- ААнтонина7 августа 2025Экскурсия прошло просто великолепно! 👌 Олег и Екатерина по-настоящему увлечены своим делом. Рассказывали очень интересно про семейное виноделие, угощали разными
- ￼￼Alesia12 июня 2025Очень интересно, увлекательно. Была не просто дегустация, а в форме игры, что сделало времяпрепровождение еще более интересным. Я была приятно удивлена и конкурсами и рассказами и атмосферой. Однозначно рекомендую!
- ННадежда29 мая 2025Экскурсия классная! Ездили семьей, все остались в восторге! Понравилось абсолютно все: локации, дегустации и общение с гидом, который рассказал про край, исторические данные. Спасибо за кайфовое время!
- ЛЛариса7 мая 2025Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная обстановка, обильное и изысканное
- ННадежда4 мая 2025Прекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужно для хорошего отдыха? Рекомендую.
- ДДворянцева29 марта 2025Были в гостях у Екатерины и Олега. Очень понравилось. Сытно. вкусно и очень познавательно. Все проводилось в форме игры. даже
- ЕЕлена25 марта 2025Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом заехали в рыбное хозяйство
- ИИрина18 марта 2025Очень понравилось мероприятие. Даже не ожидала такого. Несколько часов пролетели совершенно незаметно, мы все время что-то делали. Викторины, рисование, разговоры,
- ИИрина23 февраля 2025Очень понравилась экскурсия.
Можно сказать, сходили в гости к друзьям! Душевно провели время!
- ООльга3 января 2025Мне очень понравилось, приеду снова запишусь еще. Таких дегустаций раньше не видела
- ЛЛариса8 декабря 2024Потрясающее мероприятие! Сплошные сюрпризы для нас! Динамично, познавательно, захватывающе! Играли, смеялись, ели и, конечно, пили! И не только вино! Екатерина
- ЕЕлена18 октября 2024Замечательный вечер в гостях почти у друзей (по ощущениям, по заботе, по комфорту)! Организация замечательная, подача материала в лёгкой игровой форме. Море позитива, улыбок! Огромное спасибо и Катюше, и Олегу, и всем вчерашним гостям.
- ККарина14 октября 2024Добрый день. Посетили мероприятие 3 взрослых и ребенок (8 лет). Нам очень понравилось, ребенок тоже нашел чем заняться. Атмосфера и колорит. Екатерина и Олег гостеприимные люди! Всем советуем! Желаем процветания и успехов🌸🍷🌸
- ННаталья14 сентября 2024Прошло все отлично, Екатерина и Олег супер гостеприимны, денустировпли вино, ели улиток. Буду в Адлере ещё раз к ним пойду. Спасибо, молодцы, дальнейшего развития и по-больше таких гостей как мы😊
- ВВиктория14 сентября 2024Интересная, увлекательная и познавательная экскурсия! Поиграли в игры, продегустировали вкусное домашнее вино, познакомились с улитками, да еще и уехали с подарками. Проведенное время пролетело незаметно, так, что хочется повторить!
- ИИрина9 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Было очень познавательно-благодаря конкурсам узнали много нового о вине,о сортах винограда и о его произрастании. Удивило,что можно
