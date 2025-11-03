Мои заказы

Шоу стеклодувов – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Шоу стеклодувов» в Адлере, цены от 2600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Попробовать Адлер на вкус
На машине
5 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Попробовать Адлер на вкус
Погрузитесь в мир кавказских вкусов, открывая для себя уникальные блюда и напитки. Насладитесь живописными видами и узнайте много нового
Начало: В Адлере (автобусные остановки)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
3500 ₽ за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
На машине
4 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Приглашаем на экскурсию в Сочи! Виноградник, дегустация вина, мастер-классы и местные деликатесы ждут вас. Уникальный опыт для любителей вина и гастрономии
Начало: От вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
11 дек в 13:00
5000 ₽ за человека
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Пешая
2 часа
-
20%
24 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином и чачей (в группе)
Начало: Из отеля в радиусе Адлера
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
2600 ₽3250 ₽ за человека
Гостеприимная Абхазия: Рица, застолье и концерт - из Адлера (от КПП Псоу)
На автобусе
13 часов
Групповая
Гостеприимная Абхазия: Рица, застолье и концерт - из Адлера (от КПП Псоу)
Отправиться в поездку по живописным местам с 4-часовой гастро - и развлекательной программой
Начало: На КПП Псоу в Адлерском районе
Сегодня в 07:00
11 дек в 07:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 ноября 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Это не просто экскурсия, скорее встреча старых друзей. Ведь именно так ощущается путешествие, которое ведет удивительный
    читать дальше

    винодел Олег и Екатерина!

    Начинается всё с посещения уютной семейной винодельни, где, правда, приобрести напиток нельзя, зато попробовать и насладиться вкусом местного вина вы сможете вдоволь. Дегустационный мастер-класс проведет очаровательная Екатерина, которая непременно угостит вас бутылочкой любимого напитка в дорогу!

    Мы насладились камерной атмосферой экскурсии – в силу сезонности нас было всего четверо.

    Далее по маршруту вы направитесь на мост и к источнику с богатым содержанием железа. Затем вас ждет смотровая площадка, мост в Ахштырском ущелье и сказочный водопад Желаний.

    Экскурсия сопровождает выбором уникальных локаций: домашняя пышечная, традиционная сыроварня, рыбная ферма или ароматная пасека. Решаете сами, куда отправиться, а Олег бережно сопроводит вашу группу туда, куда пожелаете.

    Хотите провести экскурсию по Адлеру весело, увлекательно и вкусно? Тогда эта поездка именно для вас!

  • И
    Ирина
    22 октября 2025
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Была в гостях у винодела 08.10.2025 г. Просто в восторге. Прям 10 из 10. Екатерина – молодец! Радушные хозяева, вкусно накрытый стол, рассказы о винах и их производстве, игры, викторины, конкурсы, вино рекой. Ну, очень рекомендую!!!
  • А
    Анна
    24 августа 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Попробовали Адлер на вкус, вкусный, рекомендую! Вино, мед, сыр, минеральная вода из живого источника.
    Олег и Екатерина все достойно и заботливо продемонстрировали. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    13 августа 2025
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Нам очень понравилась поездка. Для тех кто устал от достопримечательностей, просто душевное время с радушными сочинцами. Вино выше всяких похвал. Продукты с домашнего стола высший пилотаж. Екатерина и Олег огромное Вам спасибо за гостеприимство.
  • А
    Антонина
    7 августа 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Экскурсия прошло просто великолепно! 👌 Олег и Екатерина по-настоящему увлечены своим делом. Рассказывали очень интересно про семейное виноделие, угощали разными
    читать дальше

    сортами вина и вкусняшками 😋. С небольшой группой посетили локации маршруша, побывали на смотровой площадке аэропорта! Хочется пожелать Олегу и Екатерине дальнейшего процветания и успехов в их совместном деле! ❤️ Рекомендую всем побывать в этом увлекательном путешествии! 🧭

  • ￼Alesia
    12 июня 2025
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Очень интересно, увлекательно. Была не просто дегустация, а в форме игры, что сделало времяпрепровождение еще более интересным. Я была приятно удивлена и конкурсами и рассказами и атмосферой. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Надежда
    29 мая 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Экскурсия классная! Ездили семьей, все остались в восторге! Понравилось абсолютно все: локации, дегустации и общение с гидом, который рассказал про край, исторические данные. Спасибо за кайфовое время!
  • Л
    Лариса
    7 мая 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Большое спасибо Екатерине и Олегу за радушный прием! Встретили, как родных, очень гостеприимно. Красивая и уютная обстановка, обильное и изысканное
    читать дальше

    угощение. Интересный рассказ о винах, традициях, достопримечательностях. Рисовали вином, мастерили свечи, кормили кроликов. Ребенку подарили живую улитку. Привезли ее домой, стала нашим домашним питомцем. Экскурсия оставила незабываемые впечатления. Успехов вам в бизнесе, побольше туристов!

  • Н
    Надежда
    4 мая 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Прекрасное познавательно-развлекательно-увеселительное мероприятие! Приятные в общении люди- замечательная семья виноделов. Вкусно. красиво. интересно. Что еще нужно для хорошего отдыха? Рекомендую.
  • Д
    Дворянцева
    29 марта 2025
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Были в гостях у Екатерины и Олега. Очень понравилось. Сытно. вкусно и очень познавательно. Все проводилось в форме игры. даже
    читать дальше

    моему 10 летнему внуку очень понравилось. Активно участвовал во всех конкурсах. Всем рекомендую эту экскурсию! Очень познавательная и весёлая! Атмосфера просто огонь. И вкусные вина! Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    25 марта 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Катерина и ее муж - очень радушные хозяева. Принимали, как дорогих гостей, угощали домашним вином. Потом заехали в рыбное хозяйство
    читать дальше

    (только магазин), на пасеку (взбитый мед просто волшебный!) и в сыроварню (вкусно и очень дорого), а также в лес, где местные жители приделали к трубе из минерального источника кран - попить минералки.
    Посмотрели красивые виды, в лесу умилились подснежникам. Разочаровал только подвесной мост - я-таки по наивности думала, будет Скай парк… Но это уже была бы совсем другая история, да - там дорого платить за вход, и нужно время на осмотр.
    В целом, впечатления остались приятные, день прошел на "ура", всю дорогу щедро наливали, угощали и обихаживали. Спасибо радушным хозяевам!

  • И
    Ирина
    18 марта 2025
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Очень понравилось мероприятие. Даже не ожидала такого. Несколько часов пролетели совершенно незаметно, мы все время что-то делали. Викторины, рисование, разговоры,
    читать дальше

    и всё это сопровождается вкусным вином и рассказами о виноделии. С большим интересом попробовали и рапанов, и улиток, и бамбук. Все было очень вкусно, спасибо, и отлично организовано: по-домашнему, но без ощущения самодеятельности.

  • И
    Ирина
    23 февраля 2025
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Очень понравилась экскурсия.
    Можно сказать, сходили в гости к друзьям! Душевно провели время!
  • О
    Ольга
    3 января 2025
    Попробовать Адлер на вкус
    Мне очень понравилось, приеду снова запишусь еще. Таких дегустаций раньше не видела
  • Л
    Лариса
    8 декабря 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Потрясающее мероприятие! Сплошные сюрпризы для нас! Динамично, познавательно, захватывающе! Играли, смеялись, ели и, конечно, пили! И не только вино! Екатерина
    читать дальше

    - увлекла нас своим рассказом, узнали много итересного. А творческая составляющая этого вечера - вообще бомба! Очень душевный праздник в гостях у замечательной семьи! Спасибо за ваш креатив! Так держать!

  • Е
    Елена
    18 октября 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Замечательный вечер в гостях почти у друзей (по ощущениям, по заботе, по комфорту)! Организация замечательная, подача материала в лёгкой игровой форме. Море позитива, улыбок! Огромное спасибо и Катюше, и Олегу, и всем вчерашним гостям.
  • К
    Карина
    14 октября 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Добрый день. Посетили мероприятие 3 взрослых и ребенок (8 лет). Нам очень понравилось, ребенок тоже нашел чем заняться. Атмосфера и колорит. Екатерина и Олег гостеприимные люди! Всем советуем! Желаем процветания и успехов🌸🍷🌸
  • Н
    Наталья
    14 сентября 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Прошло все отлично, Екатерина и Олег супер гостеприимны, денустировпли вино, ели улиток. Буду в Адлере ещё раз к ним пойду. Спасибо, молодцы, дальнейшего развития и по-больше таких гостей как мы😊
  • В
    Виктория
    14 сентября 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Интересная, увлекательная и познавательная экскурсия! Поиграли в игры, продегустировали вкусное домашнее вино, познакомились с улитками, да еще и уехали с подарками. Проведенное время пролетело незаметно, так, что хочется повторить!
  • И
    Ирина
    9 сентября 2024
    В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
    Экскурсия очень понравилась. Было очень познавательно-благодаря конкурсам узнали много нового о вине,о сортах винограда и о его произрастании. Удивило,что можно
    читать дальше

    создавать винные картины. Обстановка на экскурсии,несмотря на разный возраст участников,была очень дружественной и приятной. Спасибо гиду и ее помошнику за доставленное удовольствие! Будем рекомендовать экскурсию своим друзьям и знакомым.

