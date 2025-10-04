Мои заказы

Парк имени Бестужева-Марлинского – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк имени Бестужева-Марлинского» в Адлере, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Увидеть всё самое главное в городе и нарисовать картину вином в гостях у винодела
Начало: От вашего отеля в Адлере
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Увлекательная обзорная экскурсия по достопримечательностям и истории приморского города
Начало: В сквере имени Бестужева-Марлинского
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Адлер: история сквозь века
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
Адлер: история сквозь века
Изучить район Большого Сочи и услышать о его прошлом
Начало: У реки Мзымта
2 окт в 09:00
3 окт в 09:30
1500 ₽ за человека

