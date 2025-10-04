Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день в Адлере: истории, море и вино
Увидеть всё самое главное в городе и нарисовать картину вином в гостях у винодела
Начало: От вашего отеля в Адлере
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Адлер от декабристов до удалёнщиков
Увлекательная обзорная экскурсия по достопримечательностям и истории приморского города
Начало: В сквере имени Бестужева-Марлинского
4 окт в 10:00
5 окт в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Адлер: история сквозь века
Изучить район Большого Сочи и услышать о его прошлом
Начало: У реки Мзымта
2 окт в 09:00
3 окт в 09:30
1500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Парк имени Бестужева-Марлинского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в сентябре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Парк имени Бестужева-Марлинского" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Парк имени Бестужева-Марлинского», 1 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь