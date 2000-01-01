Об экскурсии
Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца. Едем через знаменитые Гагры к легендарному горному озеру Абхазии – Рица. Путь пролагает через величественное каменное Юпшарское ущелье. На каждой остановке по пути сделаем передышку, чтобы полюбоваться видами и сделать крутые селфи!
Организационные моменты
- Пропускаются только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР.
- Не должно быть судимостей, задолженностей перед судебными приставами (проверка на госуслугах по ИНН).
- Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя, необходимо свидетельство о рождении.
- Если ребенок без родителей, то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
- Собак, кошек, хомяков и других представителей животного мира провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок, справок от ветеринара и переноски.
- Связываемся с вами за день до начала тура по телефону.