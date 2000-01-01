Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица

Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца

5
1 отзыв
Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца.

Едем через знаменитые Гагры к легендарному горному озеру Абхазии – Рица.

Путь пролагает через величественное каменное Юпшарское ущелье.

На каждой остановке по пути сделаем передышку, чтобы полюбоваться видами и сделать крутые селфи!
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица

Что вы увидите 🤩

  • «Гагрипш»
  • Смотровые площадки
  • Водопады Девичьи слёзы и Мужские слёзы
  • Пасека с медом и винодельня
  • Подвесной мост и тарзанка
  • Голубое озеро
  • Каменный мешок (Юпшарский каньон)
  • Популярное озеро Рица
  • Водопад влюбленных
  • Гегский водопад
Об экскурсии
Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца. Едем через знаменитые Гагры к легендарному горному озеру Абхазии – Рица. Путь пролагает через величественное каменное Юпшарское ущелье. На каждой остановке по пути сделаем передышку, чтобы полюбоваться видами и сделать крутые селфи!
Организационные моменты
  • Пропускаются только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР.
  • Не должно быть судимостей, задолженностей перед судебными приставами (проверка на госуслугах по ИНН).
  • Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя, необходимо свидетельство о рождении.
  • Если ребенок без родителей, то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
  • Собак, кошек, хомяков и других представителей животного мира провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок, справок от ветеринара и переноски.
  • Связываемся с вами за день до начала тура по телефону.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человекДля группы 1-4 человек
Взрослый
2 000 ₽
Детский
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру от Кудепсты
  • Дегустации вина и вкусной чачи
  • Государственный сбор на озере Рица (350 рублей с человека).
Что не входит
  • Трансфер с Красной Поляны (от 2000 рублей)
  • Трансфер из центра Сочи (600 рублей с человека единоразово)
  • Обед, тарзанка и прочие личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Остановки от ЖД Сочи и до Адлера
Завершение: Привозим к месту, где был сбор
Важная информация
  • Памятка:
  • 1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР
  • 2. Нет судимостей
  • 3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
  • 3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
  • 4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
  • 5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
  • 6. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
  • 7. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!
  • Связываемся с вами за день до тура по телефону
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5:40
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно с 5:40

Евгения М.
Евгения М.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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