Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца.



Едем через знаменитые Гагры к легендарному горному озеру Абхазии – Рица.



Путь пролагает через величественное каменное Юпшарское ущелье.



На каждой остановке по пути сделаем передышку, чтобы полюбоваться видами и сделать крутые селфи!