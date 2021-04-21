Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края

4.7
3 отзыва
Александр
Александр – экскурсионное агентство из Адлера
В группе до 20 человек вы увидите все, что составляет наследие Абхазии.

Познакомитесь с памятниками курортной Гагры.

Побываете на лучших водопадах, двух легендарных озерах и в живописных ущельях.

Отведаете блюда местной кухни 🥧 и откроете медовые секреты на пасеке.

Осознаете сакральную роль Нового Афона и погуляете в местах с идиллическими видами.
Задать вопросОбычно отвечает за 12 мин.
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Что вас ожидает

Курортная Гагра
Возле знаменитого ресторана Гагрипш поговорим о здании с часами и основателе курорта принце Ольденбургском. Затем вы прогуляетесь 👣 вдоль старейшей достопримечательности Абхазии — Гагрской колоннады. Увидите изящный фонтан ⛲ и заброшенный Зимний театр.

Панорамные виды и завтрак
Поднявшись от побережья Черного моря 🌊 в горы ⛰️, вы посмотрите на Гагру с высоты. Попутно познакомитесь с историей старинной крепости и других памятных построек. А после вас угостят горячим чаем и блинами со сгущенкой, предложат продегустировать алкогольные напитки с местным сыром.

Незабываемая дорога к Рице
Вы навестите водопад Девичьи слезы и живописное ущелье реки Бзыбь. Заедете на смотровую площадку, где сможете прокатиться на 500-метровом зиплайне. Далее в программе — Голубое озеро со своими преданиями. Еще один водопад на пути — Мужские слезы. И конечно, вы посетите Юпшарский каньон.

Озеро Рица и посещение пасеки
Вы пообедаете на берегу, а затем у вас будет свободное время для созерцания горного озера с разных ракурсов. Следующая остановка — государственная медовая пасека, где вам расскажут о полностью натуральном продукте и правильном способе его употребления.

Новый Афон: город 🏙️, затмивший величием
Вы прогуляетесь 👣 по территории прославленного монастыря. Увидите рукотворный водопад, созданный монахами, и одну из первых мини-ГЭС в Российской империи. У храма Симона Кананита услышите древнюю легенду об этом святом месте. Побываете на необычной заброшенной ж/д станции Псырцыха. А в Приморском парке 🌳 вас будут ждать черные и белые лебеди.

Организационные детали

  • Включено: трансфер из Адлера, страховка пассажиров, завтрак (чай с блинами и сгущенкой)
  • Оплачивается отдельно: экологический сбор на озере Рица: взрослые — 350 рублей; дети 8 −12 лет — 250 рублей; дети до 7 лет — бесплатно; обед (опционально)
  • Экскурсия ⛳ проходит только на микроавтобусах Mercedes вместимостью до 20-ти человек
  • Дополнительные опции: посещение дачи Сталина, Молочного водопада, Новоафонской пещеры (уточняйте график работы) и Новоафонского термального источника, а также катание на катамаране на озере Рица и спуск на зиплайне в ущелье реки Бзыбь
  • Экскурсию ⛳ проводит квалифицированный гид-водитель 🚗 из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 от КПП вашего или с ближайшей остановки
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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3 настоящих отзыва от туристов

21 апр 2021
Великолепная экскурсия в сердце Абхазии. Гид Елена и водитель Тимур отлично работают в паре. Очень информативно, весело. Буду рекомендовать друзьям.
12 апр 2021
Здравствуйте! При оформлении экскурсии я ориентировался на информацию с главной страницы вашего сайта о сумме предоплаты в размере 20%, однако по факту с меня списали с 23%. В результате при окончательном расчета с гидом я переплатил 80 руб. Дело конечно не в сумме, а в принципе. Если у вас сумма аванса может отличаться, тогда уберите эту информацию с главной страницы.
3 апр 2021
Спасибо, все было отлично

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