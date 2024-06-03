О Ольга Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад Отличная экскурсия в мини-группах, достаточно времени на разных локациях, во время экскурсии чувствуется колорит страны и гостеприимство. Спасибо нашему гид Рустаму, внимательный и с хорошим чувством юмора

V Vitalul14 Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад» Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!

А Алексей Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад» Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада

А Анна Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад Огромное спасибо Екатерине и водителю Грачу за организацию экскурсии Авторский джип-тур "Красавица Рица и Гегский водопад". На границе всех провела за ручку, рассадила по машинам. Грач нас встретил с бутылочкой абхазского вина) От экскурсии получили массу удовольствий!!

В Валерия Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад Очень понравилась экскурсия) Получилось много красивых фотографий. Почти всю поездку ехали с открытой крышей, было классно

В Виктория «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад Все прекрасно👍 Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично! Однозначно рекомендую🙌

И Игорь Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад читать дальше показать свою страну, старались рассказать о ней, создать хорошее настроение у нас. Замечательные ребята. Организатор провела все на высоте, сбои были - турристы все разные и на отдыхе ведут себя по разному. Но все решалось. Молодец! День провели познавательно. Составил мнение об Абхазии. Природа замечательная, люди радушные. Но ощущается непризнанность. Много заброшенных домов, зданий. Водители джипов старались