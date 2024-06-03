Экскурсии на Гегский водопад из Адлера

Найдено 6 экскурсий в категории «Гегский водопад» в Адлере, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«Если выбирать между всеми природными достопримечательностями Абхазии, самым удивительным считается Гегский водопад»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000 за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«4️⃣ Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890 за человека
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
317 отзывов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Вы ощутите всю мощь Гегского водопада»
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
131 отзыв
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Белые скалы, Озеро Рица, Гегский водопад, архитектура старой части города Гагра, Голубое озеро, дегустации, смотровая Прощай Родина»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600 за человека
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Гегский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
  2. Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
  3. «Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
  4. Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
  5. Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Гегский водопад" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 600 до 2 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Гегский водопад», 528 ⭐ отзывов, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам