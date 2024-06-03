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Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«Если выбирать между всеми природными достопримечательностями Абхазии, самым удивительным считается Гегский водопад»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«4️⃣ Острых ощущений прибавит горная дорога вдоль обрыва к величественному Гегскому водопаду, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави»»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Вы ощутите всю мощь Гегского водопада»
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Белые скалы, Озеро Рица, Гегский водопад, архитектура старой части города Гагра, Голубое озеро, дегустации, смотровая Прощай Родина»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Всё понравилось! Поедем ещё!
- ООльга29 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группах, достаточно времени на разных локациях, во время экскурсии чувствуется колорит страны и гостеприимство. Спасибо нашему гид Рустаму, внимательный и с хорошим чувством юмора
- VVitalul1428 мая 2024Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
- ААндреева26 мая 2024Очень весело)
- ААлексей26 мая 2024Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
- ААнна8 мая 2024Огромное спасибо Екатерине и водителю Грачу за организацию экскурсии Авторский джип-тур "Красавица Рица и Гегский водопад". На границе всех провела за ручку, рассадила по машинам. Грач нас встретил с бутылочкой абхазского вина) От экскурсии получили массу удовольствий!!
- ВВалерия4 мая 2024Очень понравилась экскурсия) Получилось много красивых фотографий. Почти всю поездку ехали с открытой крышей, было классно
- ВВиктория1 мая 2024Все прекрасно👍 Ребята молодцы, веселые, все прошло на отлично! Однозначно рекомендую🙌
- ИИгорь23 апреля 2024День провели познавательно. Составил мнение об Абхазии. Природа замечательная, люди радушные. Но ощущается непризнанность. Много заброшенных домов, зданий. Водители джипов старались
- ЕЕлизавета20 апреля 2024Отличная поездка, локации живописные, но гиду не хватает побольше давать информации туристам, в целом понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Гегский водопад»
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