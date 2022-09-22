Джип-тур с купанием в природном аквапарке

Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
Джип-тур с купанием в природном аквапарке
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Что вас ожидает 🤩

  • + Потрясающие виды на горы Сочи и Абхазии
  • + Многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений
  • + Горная река
  • + Каньоны
  • + Сплав по водным горкам
  • + Купели
  • + Затерянный мир
  • + Ущелье
  • + Смотровая площадка на высоте 2200 метров
  • + Природный аквапарк
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Описание

Драйв, эмоции, невероятной красоты каньон, Тисо-Самшитовая роща и конечно природный аквапарк – изюминка этого тура.
Место застывших окаменелостей нашего доисторического прошлого и все каньоны и реки это места древнего моря Тэтис.
Добро пожаловать в уникальный природный аквапарк проходящий вдоль границы с Абхазией.
Маршрут идеален для невыездных граждан в Абхазию.
Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно.
Для детей - свидетельства о рождении.
Что увидим?
Сказочный лес. Многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, занесённых в Красную книгу.
Смотровая площадка на высоте 2200 метров. С панорамы открываются красивейшие виды на горы Абхазии.
Ущелье Мамонта.
Здесь природа будто из фильма или компьютерной графики. Свежий воздух, прохладная вода реки Безымянка и издалека доносящейся аромат Кавказского шашлыка.
Природный аквапарк или сказочный каньон.
Вы поразитесь красотой каньонов, которые создала природа. Поднимитесь по тропе вверх по течению вдоль каньона.
Здесь вас ждёт инструктаж по технике безопасности, а затем сплав по водным горкам. Семь водных горок и несколько купелей.
Это невероятные эмоции. И дети и взрослые останутся в восторге
После сплава вы сможете согреться в баньке и отдохнуть в уютных беседках

Ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по Адлеру
  • Дегустации
  • СТраховка
Что не входит
  • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
  • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
  • Государственный экологический сбор в акваторию аквапарка (200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлер, забираем от ближайшей остановки
Завершение: У вашего отеля в Адлере или ближайшей остановки к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Благодарим за доверие, скоро с вами свяжется наш менеджер.
  • Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно.
  • Для детей - свидетельства о рождении.
  • Маршрут идеально подходит для невыездных граждан в Абхазию.
  • Внимание:
  • Маршрут экскурсии, объекты показа и цена за дополнительные услуги могут меняться в зависимости от погодных условий и утверждённых цен администраций на самих объектах в рамках данного маршрута.
  • Даты экскурсии могут быть перенесены в связи с сильными неблагоприятными погодными условиями
  • Тайминг посещений зависит от условий поездки (ожидание туристов во время сбора и на точках остановок, пробки в пути, время на прохождение границы)
  • Во всех групповых джип турах Сочи и Абхазии ездят внедорожники - уазы, хантеры, патриоты, Nissan Pathfinder и т. д.
  • Посадка 6-8 человек, в активный сезон всегда до 8 человек, информация по местам:
  • 1 впереди, 3 посередине, по 2 человека боковые (чаше всего это самодельные пуфики и диванчики сделаны), сзади можно безопасно стоять стоя когда открывается верх машины
  • Если вас укачивает сильно, если есть иные причины не садится сзади на боковые то просьба нам написать в ватсапе об этом чтобы мы постарались учесть этот момент, посадок по местам нет, тут не рейсовые автобусы где конкретные места согласно купленным билетам, но учесть ваше пожелание при посадке можем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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