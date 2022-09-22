Драйв, эмоции, невероятной красоты каньон, Тисо-Самшитовая роща и конечно природный аквапарк – изюминка этого тура.

Место застывших окаменелостей нашего доисторического прошлого и все каньоны и реки это места древнего моря Тэтис.

Добро пожаловать в уникальный природный аквапарк проходящий вдоль границы с Абхазией.

Маршрут идеален для невыездных граждан в Абхазию.

Это пограничная зона, въезд возможен только для граждан РФ, наличие паспорта обязательно.

Для детей - свидетельства о рождении.

Что увидим?

Сказочный лес. Многовековая самшитовая роща и разнообразие редких растений, занесённых в Красную книгу.

Смотровая площадка на высоте 2200 метров. С панорамы открываются красивейшие виды на горы Абхазии.

Ущелье Мамонта.

Здесь природа будто из фильма или компьютерной графики. Свежий воздух, прохладная вода реки Безымянка и издалека доносящейся аромат Кавказского шашлыка.

Природный аквапарк или сказочный каньон.

Вы поразитесь красотой каньонов, которые создала природа. Поднимитесь по тропе вверх по течению вдоль каньона.

Здесь вас ждёт инструктаж по технике безопасности, а затем сплав по водным горкам. Семь водных горок и несколько купелей.

Это невероятные эмоции. И дети и взрослые останутся в восторге

После сплава вы сможете согреться в баньке и отдохнуть в уютных беседках