Солохаул - родина Краснодарского чая

Солохаул — родина Краснодарского чая.

Вас ждет увлекательная поездка на комфортных джипах по горному маршруту с посещением святых мест и уникальных природных объектов.
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул
Джип тур в Солохаул

Что вы увидите 🤩

  • Дагомысские корыта
  • чайная плантация
  • смотровая площадка «На краю света​»
  • мужской монастырь
  • купель целителя Пантелеимона
  • дача И. А Кошмана
  • водопад «Девичья коса»
  • часовня Иконы Божией Матери Троеручица.
Что вас ждет
Дагомысские корыта — уникальное природное место. Особенно хорошо охлаждает в жару, здесь можно искупаться и угоститься блюдами национальной кухни.
Чайные плантации образовались благодаря обычному крепостному крестьянину И. А. Кошману. Именно он посадил чай в селе Покровское (ныне Солохаул) в окрестностях Сочи.
Вид со смотровой площадки «На краю света» открывается на кавказские горы. И между ними течёт речка Солохаул. Чистейшая и стремительная.
Мужской монастырь «Крестовая Пустынь». Он расположен на одном из склонов высоких гор, среди зарослей густого леса. Здесь вы ощутите потрясающую энергетику, благодать.
Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона. Святая вода, по многочисленным свидетельствам исцеленных, помогает в телесных и душевных недугах.
Усадьба И. А. Кошмана после вводной экскурсии вы перейдете в дом, где узнаете как в прошлом жил Иуда Антонович.
Водопад Девичья коса.
Дегустации.
Часовня Иконы Божией Матери Троеручица — кирпичная однокупольная часовня с чертами неовизантийского стиля.
Важно знать
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь,
  • для посещения купален возьмите купальные принадлежности,
  • диспетчер свяжется с вами за 2 часа до поездки и сообщит точное время посадки, гос. номер транспорта.

В стоимость экскурсии включено:

  • экологический сбор,
  • дегустации.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-8 человек
Взрослый
2 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экологический сбор
  • дегустации.
Что не входит
  • обед.
Место начала и завершения
Сочи, Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 12:00

Алина З.
Алина З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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