Что вас ждет
Дагомысские корыта — уникальное природное место. Особенно хорошо охлаждает в жару, здесь можно искупаться и угоститься блюдами национальной кухни.
Чайные плантации образовались благодаря обычному крепостному крестьянину И. А. Кошману. Именно он посадил чай в селе Покровское (ныне Солохаул) в окрестностях Сочи.
Вид со смотровой площадки «На краю света» открывается на кавказские горы. И между ними течёт речка Солохаул. Чистейшая и стремительная.
Мужской монастырь «Крестовая Пустынь». Он расположен на одном из склонов высоких гор, среди зарослей густого леса. Здесь вы ощутите потрясающую энергетику, благодать.
Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона. Святая вода, по многочисленным свидетельствам исцеленных, помогает в телесных и душевных недугах.
Усадьба И. А. Кошмана после вводной экскурсии вы перейдете в дом, где узнаете как в прошлом жил Иуда Антонович.
Водопад Девичья коса.
Дегустации.
Часовня Иконы Божией Матери Троеручица — кирпичная однокупольная часовня с чертами неовизантийского стиля.
Важно знать
- в путешествии пригодится удобная одежда и обувь,
- для посещения купален возьмите купальные принадлежности,
- диспетчер свяжется с вами за 2 часа до поездки и сообщит точное время посадки, гос. номер транспорта.
В стоимость экскурсии включено:
- экологический сбор,
- дегустации.
Туристы оплачивают самостоятельно: