Что вас ждет

Дагомысские корыта — уникальное природное место. Особенно хорошо охлаждает в жару, здесь можно искупаться и угоститься блюдами национальной кухни.

Чайные плантации образовались благодаря обычному крепостному крестьянину И. А. Кошману. Именно он посадил чай в селе Покровское (ныне Солохаул) в окрестностях Сочи.

Вид со смотровой площадки «На краю света» открывается на кавказские горы. И между ними течёт речка Солохаул. Чистейшая и стремительная.

Мужской монастырь «Крестовая Пустынь». Он расположен на одном из склонов высоких гор, среди зарослей густого леса. Здесь вы ощутите потрясающую энергетику, благодать.

Святой источник великомученика и целителя Пантелеймона. Святая вода, по многочисленным свидетельствам исцеленных, помогает в телесных и душевных недугах.

Усадьба И. А. Кошмана после вводной экскурсии вы перейдете в дом, где узнаете как в прошлом жил Иуда Антонович.

Водопад Девичья коса.

Дегустации.

Часовня Иконы Божией Матери Троеручица — кирпичная однокупольная часовня с чертами неовизантийского стиля.

Важно знать

в путешествии пригодится удобная одежда и обувь,

для посещения купален возьмите купальные принадлежности,

диспетчер свяжется с вами за 2 часа до поездки и сообщит точное время посадки, гос. номер транспорта.

В стоимость экскурсии включено:

экологический сбор,

дегустации.

Туристы оплачивают самостоятельно: