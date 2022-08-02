Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи

Джип - тур в каньон реки Псахо

4.8
12 отзывов
Джип — тур в каньон реки Псахо — это активный отдых, трекинг в самшитовой роще и невероятные пейзажи горной реки лазурного оттенка! Вы обновитесь и зарядитесь светлой энергией после посещения монастыря! Самшитовая роща подарит вам свежесть, а тектонические плиты наполнят вас силой!
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи
Экскурсия на джипах в древний каньон Сочи

Что вас ожидает 🤩

  • Сочинский каньон
  • Подвесной мост
  • Смотровая на ущелье
  • Женский монастырь
  • Древняя пещера (по желанию)
  • Мокрый каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Джип - тур в древний каньон - это активный отдых, трекинг в самшитовой роще, любование горной рекой лазурного оттенка и незабываемые древние тектонические плиты! Вы обновитесь и несомненно зарядитесь светлой энергией после посещения женского монастыря! Самшитовая роща подарит вам свежесть, а тектонические плиты наполнят вас силой!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Профессиональный Гид
  • Дегустация вина в ходе тура
  • Если будет идти дождь, то мы вам выдадим дождевики
  • Купание в каньоне
Что не входит
  • Экологический сбор в каньон и пещеру (200 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас с места где вы остановились
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Доброго времени суток
  • Благодарим вас за то что вы выбрали нашу команду. Сообщите пожалуйста место где вы остановились
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
2 авг 2022
Сама экскурсия интересная, красивые места, но что говорит гид - вообще не слышно, только на остановках. Дегустация вкусного вина, можно приобрести себе.
В
29 июля 2022
Места очень красивые,гид молодец всё показал расказал по времени неограничивал.
Д
25 июля 2022
Все понравилось
Y
9 июля 2022
Отличная экскурсия. По ощущениям, маловато времени, не хватило чтобы успеть насладиться пейзажами.
На сайте указано 7 часов. По факту 5
I
26 июня 2022
Отлично, водитель супер!
Б
19 июня 2022
Всё отлично, спокойная экскурсия.
B
15 июня 2022
Джип-тур понравился. Хороший водитель-экскурсовод, интересные места. Всё было очень душевно. Удобно покупать экскурсии через сайт, можно заранее спланировать свой отдых.
A
12 июня 2022
Отличная получилась экскурсия! На джипе покатались с ветерком в веселой компани. Спасибо гиду Владу, он привозил нас на каждое место самыми первыми, что позволило нам насладиться красотой без кучи туристов. Побывали везде и каньон и ущелье и пещера и монастырь! И даже лечебными грязями обмазывались. Супер!
T
28 мая 2022
Если вы устали лежать на пляже, у вас много дней и хочется куда-нибудь на раене сгонять сменить картинку, то варикк ок. Если дней мало, вы выбираете между экскурсиями и думаете то ли с'ездить сюда, то ли на красную поляну, то ли в Абхазию, то сюда не надо ехать. А плане природе, ничего такого, чтобы прям Ах!! Мокрый каньон красив, но не более. Ещё завозят в монастырь, который вообще ни о чем, если вы спокойно относитесь к православию, но зато там можно сходить в туалет. Была ещё остановка непонятно где, гид вино и коньяк наливал для дегустации. Просили гида сделать остановку на 5 минут пофоткать лошадок и осликов на полях, а он отвёз в итоге в этот мокрый каньон со словами 'тут рядом, пофоткаете после'. Только после лошадки и ослики ушли, остались одни поросята) в пещеру никто из нас не захотел ехать, и гид отвёз нас обедать в ресторан у реки. Мы согласились сами на хачапури, конечно же, но хачапури были не очень, да и чай как вода. Ну зато рядом подвесной мост с видом на скайпарк. В общем и целом, ну так, Вау впечатления не было. Лучше в Абхазию или на Красную поляну с'ездить. А джип, ну да, прикольно, но если вас укачивает, то лучше без джипа.
К
27 мая 2022
Всё было супер! Экскурсия никого не оставит равнодушным!
A
25 апр 2022
На джипе с ветерком - супер!) впечатления крутые!) каньон Псахо - место волшебное, рекомендую там побывать) муж даже купался) погуляли по горам, пока заезжали в пещеру, любовались природой и красивыми видами) в общем все понравилось нам
К
31 янв 2022
Всё было прекрасно! Места очень интересные и красивые!

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