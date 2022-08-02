Если вы устали лежать на пляже, у вас много дней и хочется куда-нибудь на раене сгонять сменить картинку, то варикк ок. Если дней мало, вы выбираете между экскурсиями и думаете то ли с'ездить сюда, то ли на красную поляну, то ли в Абхазию, то сюда не надо ехать. А плане природе, ничего такого, чтобы прям Ах!! Мокрый каньон красив, но не более. Ещё завозят в монастырь, который вообще ни о чем, если вы спокойно относитесь к православию, но зато там можно сходить в туалет. Была ещё остановка непонятно где, гид вино и коньяк наливал для дегустации. Просили гида сделать остановку на 5 минут пофоткать лошадок и осликов на полях, а он отвёз в итоге в этот мокрый каньон со словами 'тут рядом, пофоткаете после'. Только после лошадки и ослики ушли, остались одни поросята) в пещеру никто из нас не захотел ехать, и гид отвёз нас обедать в ресторан у реки. Мы согласились сами на хачапури, конечно же, но хачапури были не очень, да и чай как вода. Ну зато рядом подвесной мост с видом на скайпарк. В общем и целом, ну так, Вау впечатления не было. Лучше в Абхазию или на Красную поляну с'ездить. А джип, ну да, прикольно, но если вас укачивает, то лучше без джипа.