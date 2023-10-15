Озеро Рица из Адлера - с фотосетом на камерофон Vivo 300 ultra

Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Вы прогуляетесь по пляжу, где снимали «Бриллиантовую руку», увидите реки с невероятно чистой водой и оцените величие кавказских гор. На память о путешествии у вас останется более 150 качественных фото в жанре лайфстайл.
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Описание
Что вас ожидает
Пляж Белые скалы — живописное место, где снимали фильм «Бриллиантовая рука». На фоне известняковых — будто мраморных! — скал и под звук морского прибоя мы сделаем первые кадры. Ранним утром на пляже обычно безлюдно, поэтому фото получатся очень атмосферными.
Рицинский национальный парк — 39 тысяч гектаров заповедных земель. Я сфотографирую вас на фоне старинных ажурных мостов и возле берегов горных рек с прозрачной водой, окружённых хвойными лесами. Также по дороге можем остановиться у других локаций — глубокого Юшпарского каньона, живописного Бзыбского ущелья, сказочного самшитового колхидского леса.
Озеро Рица — жемчужина Абхазии в окружении величественных гор. Мы поднимемся на смотровые площадки и сделаем снимки на фоне невероятных пейзажей.
Организационные детали
- В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 150 фотографий в обработке (загрузкой на Яндекс Диск) и видеоролик. Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту.
- Дополнительные расходы: входной билет в парк — 700 руб. /чел., обед в ресторане на стеклянном мосту через реку Бзыбь (по желанию)
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia X-Line
- Пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги на личные расходы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.