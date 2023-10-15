Озеро Рица из Адлера - с фотосетом на камерофон Vivo 300 ultra

Мы отправимся в фотопоездку по интересным уголкам Абхазии. Вы прогуляетесь по пляжу, где снимали «Бриллиантовую руку», увидите реки с невероятно чистой водой и оцените величие кавказских гор. На память о путешествии у вас останется более 150 качественных фото в жанре лайфстайл.

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Описание

Что вас ожидает

Пляж Белые скалы — живописное место, где снимали фильм «Бриллиантовая рука». На фоне известняковых — будто мраморных! — скал и под звук морского прибоя мы сделаем первые кадры. Ранним утром на пляже обычно безлюдно, поэтому фото получатся очень атмосферными.

Рицинский национальный парк — 39 тысяч гектаров заповедных земель. Я сфотографирую вас на фоне старинных ажурных мостов и возле берегов горных рек с прозрачной водой, окружённых хвойными лесами. Также по дороге можем остановиться у других локаций — глубокого Юшпарского каньона, живописного Бзыбского ущелья, сказочного самшитового колхидского леса.

Озеро Рица — жемчужина Абхазии в окружении величественных гор. Мы поднимемся на смотровые площадки и сделаем снимки на фоне невероятных пейзажей.

Организационные детали