Озеро Рица из Адлера - с фотосетом на камерофон Vivo 300 ultra
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки
Мы отправимся в фотопоездку по интересным уголкам Абхазии.
Вы прогуляетесь по пляжу, где снимали «Бриллиантовую руку», увидите реки с невероятно чистой водой и оцените величие кавказских гор.
На память о путешествии у вас останется более 50 качественных фото в жанре лайфстайл на камерофон Vivo 300.
Описание фото-прогулки
Пляж Белые скалы — живописное место, где снимали фильм «Бриллиантовая рука». На фоне известняковых — будто мраморных! — скал и под звук морского прибоя мы сделаем первые кадры. Ранним утром на пляже обычно безлюдно, поэтому фото получатся очень атмосферными.
Рицинский национальный парк — 39 тысяч гектаров заповедных земель. Я сфотографирую вас на фоне старинных ажурных мостов и возле берегов горных рек с прозрачной водой, окружённых хвойными лесами. Также по дороге можем остановиться у других локаций — глубокого Юшпарского каньона, живописного Бзыбского ущелья, сказочного самшитового колхидского леса.
Озеро Рица — жемчужина Абхазии в окружении величественных гор. Мы поднимемся на смотровые площадки и сделаем снимки на фоне невероятных пейзажей.
Организационные детали
В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 50 фотографий с камерофона Vivo 300 в обработке (загрузкой на Яндекс Диск)
За доплату 3000 ₽ возможна съёмка на профессиональную камеру Sony a7 III
Дополнительные расходы: входной билет в парк — 1000 ₽ за чел. + за фотографа, обед в ресторане на стеклянном мосту через реку Бзыбь (по желанию)
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia X-Line
Пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги на личные расходы
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1082 туристов
Я местный житель и профессиональный тревел-фотограф. Люблю путешествия и уединённую природу без толп людей.
На фотосессиях помогаю легко позировать перед камерой и расслабиться. Провожу фототуры в дружеской и спокойной атмосфере.
Обладаю коллекцией старых фотографий Сочи 19–20 веков.
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