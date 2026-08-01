Озеро Рица из Адлера - с фотосетом на камерофон Vivo 300 ultra

Мы отправимся в фотопоездку по интересным уголкам Абхазии. Вы прогуляетесь по пляжу, где снимали «Бриллиантовую руку», увидите реки с невероятно чистой водой и оцените величие кавказских гор. На память о путешествии у вас останется более 50 качественных фото в жанре лайфстайл на камерофон Vivo 300.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Пляж Белые скалы — живописное место, где снимали фильм «Бриллиантовая рука». На фоне известняковых — будто мраморных! — скал и под звук морского прибоя мы сделаем первые кадры. Ранним утром на пляже обычно безлюдно, поэтому фото получатся очень атмосферными.

Рицинский национальный парк — 39 тысяч гектаров заповедных земель. Я сфотографирую вас на фоне старинных ажурных мостов и возле берегов горных рек с прозрачной водой, окружённых хвойными лесами. Также по дороге можем остановиться у других локаций — глубокого Юшпарского каньона, живописного Бзыбского ущелья, сказочного самшитового колхидского леса.

Озеро Рица — жемчужина Абхазии в окружении величественных гор. Мы поднимемся на смотровые площадки и сделаем снимки на фоне невероятных пейзажей.

Организационные детали

В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 50 фотографий с камерофона Vivo 300 в обработке (загрузкой на Яндекс Диск)

За доплату 3000 ₽ возможна съёмка на профессиональную камеру Sony a7 III

Дополнительные расходы: входной билет в парк — 1000 ₽ за чел. + за фотографа, обед в ресторане на стеклянном мосту через реку Бзыбь (по желанию)

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia X-Line

Пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги на личные расходы

Пересечение границы