Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймёте, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мёд.
Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.
Описание экскурсии
Главное в нашей программе — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:
- Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.
- Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.
- Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копчёные сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.
- Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.
После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как её есть). Пока вы ждёте заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах!
Организационные детали
- Экскурсия рекомендуется для тех, кто впервые в Абхазии
- Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в ресторане
- Покупка специалитетов (по желанию)
- Тарзанка через реку (по желанию) — 1000 ₽ с человека
- Аренда детского кресла — 500 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 10044 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В гастротур по Абхазии поехали в День рождения в дождливую погоду. Наш водитель Дамей встретил нас на комфортабельном автомобиле, рассказал много интересной информации про Абхазию, возил нас по дегустациям и помог сделать совместные фото с подругой. Ну и очень приятно было получить подарок на День рождения от Дамея. Спасибо большое за хорошое начало праздничного дня
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Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Дамей! Приехали в восторге! Спасибо большое!
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Были на гастроэкскурсии с гидом Дамеем. Большая благодарность за проведенную экскурсию. Она была не только дегустационной, но и познавательной. Дамей рассказал про Абхазию, про историю и обычаи страны (узнали много
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Л
4.01.26г ездили на экскурсию в Абхазию. Все прошло отлично, пунктуальный гид, комфортная машина, хорошая организация. Огромное спасибо Дамей, Вы нас очаровали своим дружелюбием, терпением, вниманием и заботой. Прекрасный рассказчик, собеседник и очень компетентный экскурсовод.
Обязательно будем рекомендовать.
Обязательно будем рекомендовать.
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Организаторы экскурсии позиционируют её как мероприятие для путешественников, которые первый раз в Абхазии. Не считаю это верным. Эта поездка для людей, которые много раз были в Абхазии, всё основное видели,
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М
Лучший тур в котором довелось побывать!
Дамей, потрясающий в первую очередь человек, затем уже гид!
Всю дорогу очень интересно всё рассказывал и показывал! Постоянно помогал с посадкой и высадкой из машины.
Все «вкусняшки» в гастро-туре подобраны идеально! Везде потрясающие хозяева, которые с горящими глазами и большими сердцами, рассказывают о своём «продукте». Однозначно рекомендую каждому! 100 эмоций из 10😉
Дамей, потрясающий в первую очередь человек, затем уже гид!
Всю дорогу очень интересно всё рассказывал и показывал! Постоянно помогал с посадкой и высадкой из машины.
Все «вкусняшки» в гастро-туре подобраны идеально! Везде потрясающие хозяева, которые с горящими глазами и большими сердцами, рассказывают о своём «продукте». Однозначно рекомендую каждому! 100 эмоций из 10😉
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