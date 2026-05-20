Абхазия — не только живописная, но и очень ароматная и «вкусная» страна! Вместе мы посетим несколько фермерств и заглянем в гости к абхазам: вы поймёте, как здесь выращивают сочные плоды и ароматный чай, как заготавливают чачу, как коптят мясо и собирают мёд. Обязательно все это попробуем, а в завершение посетим ресторан с красивым видом и полюбуемся панорамой Гагры.

Описание экскурсии

Главное в нашей программе — это вкусовые ощущения, но и без интересных рассказов не обойдется! По дороге к локациям я расскажу об истории, традициях и местном быте. Поделюсь информацией для вашего комфортного отдыха — куда лучше поехать, что посмотреть и что выбрать. А во время остановок вас ждут:

Абхазский чай — вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью.

— вы продегустируете согревающий напиток, узнаете, как его выращивают, и услышите о том, что сейчас стало с этой отраслью. Вино и чача — в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы.

— в гостеприимном доме абхаза, в ароматном саду мы посмотрим, как растут фейхоа, мандарины, киви и множество других фруктов. И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы. Сыры и мясо — затем вы попробуете фермерские продукты: копчёные сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты.

— затем вы попробуете фермерские продукты: копчёные сыры сулугуни и мясо; узнаете, что такое сыр дубового копчения и как коптят эти продукты. Абхазский мёд — самая сладкая локация на маршруте! Помимо знакомства с бортничеством и местной продукцией, при желании вы сможете прокатиться на тарзанке через реку Бзыбь.

После мы заедем в ресторан абхазской кухни; рекомендую выбрать наше основное национальное блюдо — мамалыгу (я расскажу, как её есть). Пока вы ждёте заказ, полюбуетесь прекрасным видом на реку и ущелье. И красивый финал — потрясающая панорама Гагры со смотровой площадки на горе Мамзышьха: по пути к ней вас ждут рассказы о курорте, принце Ольденбургском и эвкалиптах!

Организационные детали

Экскурсия рекомендуется для тех, кто впервые в Абхазии

Экскурсия начинается на территории Абхазии (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Обед в ресторане

Покупка специалитетов (по желанию)

Тарзанка через реку (по желанию) — 1000 ₽ с человека

Аренда детского кресла — 500 ₽

Пересечение границы