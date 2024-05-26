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Узнали много нового. А угощения просто бомба. Но даже не угощения главное… А отношение к своим гостям. Наш гид (гидом кстати называть как-то не хочется) дядя Игорь - это уникальный человек, погрузил нас на некоторое время в свою культуру и традиции. Спасибо Вам большое! Останется в памяти эта экскурсия надолго. Очень советую!