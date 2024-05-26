Необычные дома в Адлере

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Адлере, цены от 8 010 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень комфортно и познавательно. Были с ребенком 3 лет, переживали, как все пройдет ИДЕАЛЬНО ♥️
    Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень
  • А
    Алсу
    3 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Поездка нам с мужем очень понравилась, я сразу предупредила, что мне не нужны обычные локации, которые посещают автобусами и дегустации
    читать дальше

    вин, сыров и прочего, т. к путешествуем без багажа, налегке. Все пожелания были учтены. Денис достаточно грамотно, интересно и весело рассказал про Абхазию. Показал действительно красивые и небанальные места. Разговаривал с нами как с друзьями. Отвез нас в потрясающее место на обед. Мы были на одной волне. Однозначно рекомендую экскурсию с ним.

  • А
    Анна
    9 марта 2024
    Гастротур по Абхазии (из Адлера)
    Были в Абхазии впервые. Выбрали данную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. Колоритная атмосфера, все дружелюбные и располагающие к себе.
    читать дальше

    Узнали много нового. А угощения просто бомба. Но даже не угощения главное… А отношение к своим гостям. Наш гид (гидом кстати называть как-то не хочется) дядя Игорь - это уникальный человек, погрузил нас на некоторое время в свою культуру и традиции. Спасибо Вам большое! Останется в памяти эта экскурсия надолго. Очень советую!

  • К
    Карина
    23 февраля 2024
    Гастротур по Абхазии (из Адлера)
    Ездили в гастротур по Абхазии 15.02, у нас был гид Дамей, мы остались в восторге👍🏻Воспитанный, приятный, общительный,много чего рассказал, порекомендовал
    читать дальше

    и что не менее важно, ничего ни навязывал! Остались очень довольны, будем рекомендовать с удовольствием, а именно Дамея, время просто пролетело с ним)

  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
    Благодарю за экскурсию!
  • О
    Ольга
    30 октября 2023
    Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
    Экскурсия понравилась. получили достаточно информации, в связи с чем составили впечатление об Абхазии, т. к. посещали впервые. Все наши пожелания были учтены и бонусом был потрясающий закат со смотровой площадки. Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    30 октября 2023
    Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
    Я с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал нас от отеля около 7.30,
    читать дальше

    границу прошли достаточно быстро. Всю дорогу рассказывал про все достопримечательности и историю этих краёв. Показал нам все задуманные места и даже больше. Мы рассмотрели озеро Рица со всех сторон и высот))) Огромная благодарность Александру!!! Рекомендую!!!

    Я с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал насЯ с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал насЯ с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал насЯ с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал насЯ с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал нас
  • Д
    Дмитрий
    29 сентября 2023
    Гастротур по Абхазии (из Адлера)
    Благодарность Дамею за душевную экскурсию! У гида большой опыт и широкий кругозор, очень тактичный. Машина с чистым веллюровым салоном очень удобная. Все остановки насыщены и интересны. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    13 октября 2021
    Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
    С Евгением наши ожидания от экскурсии полностью оправдались: увидели всю красоту горной Абхазии с интересными историческими фактами в комментариях Евгения.
    читать дальше

    Гид много знает, с большой любовью повествует о своем крае. Не впечатлил обед на о. Рица у Валеры. Может, не те блюда заказали. Думаю, что в экскурсию можно добавить посещение Пицунды, тогда бы было более полное впечатление от поездки.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Необыкновенная Абхазия: из Адлера
  2. Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
  3. Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
  4. Гастротур по Абхазии (из Адлера)
  5. Все краски Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Необычные дома" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 8 010 до 15 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Необычные дома», 112 ⭐ отзывов, цены от 8010₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам