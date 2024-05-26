1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
- ННаталья10 мая 2024Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень комфортно и познавательно. Были с ребенком 3 лет, переживали, как все пройдет ИДЕАЛЬНО ♥️
- ААлсу3 мая 2024Поездка нам с мужем очень понравилась, я сразу предупредила, что мне не нужны обычные локации, которые посещают автобусами и дегустации
- ААнна9 марта 2024Были в Абхазии впервые. Выбрали данную экскурсию. Все прошло на одном дыхании. Колоритная атмосфера, все дружелюбные и располагающие к себе.
- ККарина23 февраля 2024Ездили в гастротур по Абхазии 15.02, у нас был гид Дамей, мы остались в восторге👍🏻Воспитанный, приятный, общительный,много чего рассказал, порекомендовал
- ЕЕлена5 ноября 2023Благодарю за экскурсию!
- ООльга30 октября 2023Экскурсия понравилась. получили достаточно информации, в связи с чем составили впечатление об Абхазии, т. к. посещали впервые. Все наши пожелания были учтены и бонусом был потрясающий закат со смотровой площадки. Спасибо большое!
- ЕЕвгения30 октября 2023Я с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал нас от отеля около 7.30,
- ДДмитрий29 сентября 2023Благодарность Дамею за душевную экскурсию! У гида большой опыт и широкий кругозор, очень тактичный. Машина с чистым веллюровым салоном очень удобная. Все остановки насыщены и интересны. Рекомендую.
- ЕЕлена13 октября 2021С Евгением наши ожидания от экскурсии полностью оправдались: увидели всю красоту горной Абхазии с интересными историческими фактами в комментариях Евгения.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Необычные дома»
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