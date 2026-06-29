Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами. Погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите её дружелюбный характер.
Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.
Озеро Рица и не только
Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.
Новый Афон
Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита 10 века, ЖД станцию Псырцха, дачу Сталина и знаменитый Новоафонский монастырь, основанный русскими монахами в конце 19 века. Вместо этих достопримечательностей по желанию можно посетить Новоафонскую пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии на КПП «Псоу» со стороны Абхазии. Пешком вы гораздо быстрее пройдёте границу
Дополнительные расходы: дача Сталина — 300 ₽ с чел. (по желанию), входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк — 1000 ₽ взрослые., дети с 8 до 11 — 500 ₽
Если вы планируете посетить Новоафонскую пещеру, пожалуйста, заранее посмотрите график работы на официальном сайте — он часто меняется. Стоимость билета в пещеру — 1000 ₽ с чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — свидетельство о рождении или загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП «Псоу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3058 туристов
Я коренной житель Абхазии, выходец г. Гудауты. Я являюсь квалифицированным экскурсоводом, также у меня есть историческое образование. Поведаю вам историю Абхазского государства, расскажу вам подробно об обычаях и традициях моего читать дальшеуменьшить
народа, о морально-этическом кодексе абхазов.
В настоящее время проведение экскурсии не просто работа для меня, но эта та деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Через своё позитивное настроение и любовь к Родине передам вам тепло и гостеприимство своего народа.
моём деле меня поддерживает моя команда, состоящая из опытных гидов, способных также профессионально рассказать вам о величии и красоте нашей Абхазии! С нетерпением ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Надежда
Чётко, комфортно, сугубо вежливо и в полном соответствии с нашими "хотелками" 👌👌. Вишенка на торте - заключительная фаза мероприятия: непередаваемая атмосфера ресторана в горах с кораблём и стеклянным мостом. Мы читать дальшеуменьшить
- истинные гурманы и почитатели необычных мест хорошего общепита, остались в восторге от дивного шума горной реки на фоне яркого женского вокала 🔥🔥. Уже рекомендуем Даниэля своим друзьям и коллегам!! Пещера в Новом Афоне - это отдельные эмоции, оказаться в пещере ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ … муж не понимал долго до конца, где оказался 😝😝. Это ПРЕКРАСНО, что существуют такие УДИВИТЕЛЬНЫЕ места на территории союзного государства, которые мы, россияне, можем посетить. ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ нашему "путеводителю-историку" ДАНИЭЛЮ!! Здоровья и благополучия всей его семье 🔥🔥
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Александр
Все пршло на одном дыхании, благодаря Даниэлю. Спасибо за содержательную и увлекательную экскурсию, прекрасные виды и увлекательную беседу. Однозначно рекомендую Даниэля, как отличного знатока истории, как древней так и современной Абхазии. Спасибо было здорово!!!
+4
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И
Иван
Это была наша вторая поездка в Абхазию, но в этот раз страна открылась нам с новой стороны!!
Спасибо Даниэлю за такую интересную экскурсию, было очень интересно погрузиться в культуру, историю и читать дальшеуменьшить
природу прекрасной Абхазии с настоящим специалистом и патриотом!
С самого начала экскурсии все шло отлично — нас встретили у КПП, автомобиль комфортабельный, рассказы Даниэля очень интересные и содержательные. Были сделаны остановки по нашему желанию и групповые фотографии нашей компании)
Могу сказать, что обязательно вернемся в Абхазию и будем рады встретиться для экскурсии с Даниэлем вновь. Большое спасибо!
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А
Анастасия
Все прошло хорошо, Даниэль отличный рассказчик. Рекомендую
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Ольга
Замечательный гид, превосходная экскурсия!!! Маршрут был построен идеально и неутомительно!!! Пунктуальность Даниэля,а также вежливость и знание истории своей республики, не оставит вас равнодушными. Отдельное спасибо Даниэлю, за предоставленную возможность, взять с собой нашего нашего члена семьи - лабрадора Яшу🫶 Советую всем, кто планирует посетить Абхазию, остановить свой выбор на Даниэле!!!
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O
OLGA
Отличная экскурсия! Посмотрели за один день знаковые места Абхазии. Очень красивые виды, природа просто невероятная. Осень в Абхазии-прекрасна. Отдельное спасибо гиду Даниэлю-интересный подробный рассказ сопровождал нас всю дорогу, все хорошо организовано, вся наша компания осталась очень довольна!
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