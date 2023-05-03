Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия

Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

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Вы отправитесь в самую живописную часть Абхазии: приморскую и предгорную. Полюбуетесь водопадами, ущельями, озерами и каньонами. Погрузитесь в историю и культуру страны и ощутите ее дружелюбный характер.
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Ближайшие даты:
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Гагре

Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку и рассмотрите старинное деревянное здание с часами, в котором расположен культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Озеро Рица и не только

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. А также оцените водопады Мужские и Девичьи слезы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Новый Афон

Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите зеленые холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. По желанию вы также сможете посетить дачу Сталина и пещеру с подсвеченными гротами, сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии у вашего отеля в Адлере. Это включено в стоимость.
  • Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включен в стоимость — 700 рублей с человека
  • Дополнительные расходы (по желанию): дача Сталина — 150 рублей с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Музеи
Новый Афон
Обзорные

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