Индивидуальный VIP тур в Абхазию

Индивидуальный VIP тур в Абхазию
Индивидуальный VIP тур в Абхазию
Индивидуальный VIP тур в Абхазию
Индивидуальный VIP тур в Абхазию
Индивидуальный VIP тур в Абхазию
Индивидуальный VIP тур в Абхазию
Индивидуальный VIP тур в Абхазию
Индивидуальный VIP тур в Абхазию

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • Самшитовая роща
  • Водопад Девичьи слезы
  • р. Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Гегское ущелье
  • Юпшарское ущелье
  • Водопад Мужские слезы
  • Оз. Рица
  • Новый Афон
Индивидуальный тур для семьи или небольшой кампании до 4 человек на комфортабельном легковом автомобиле с прекрасном водителем-гидом и панормамной крышей. За один день вы сможете посмотреть все самые уникальные достопримечательности Абхазии с максимальным комфортом и безопасностью в период пандемии. Красивейшие места этой замечательной страны никого не оставят равнодушными! Это путешествие Вы запомните на всю жизнь!
Мы заберем Вас прямо от отеля и привезем обратно, трансфер по Адлеру включен в стоимость!
По Вашему желанию мы всегда можем скорректировать маршрут.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
23 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Питание
  • Экологический сбор в Заповедник на озере Рица — 350 руб.
  • Дополнительные экскурсии по желанию (Дача Сталина, Молочный водопад и др)
Где начинаем и завершаем
Начало: Забираем от гостиницы
Завершение: Привозим в гостиницу
Важная информация
  • Трансфер по Адлеру входит в стоимость, а из Сочи, Красной Поляны и др. населенных пунктов оплачивается дополнительно.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • !!! Убедитесь, что у вас не возникнет сложностей с прохождением границы: нет судимостей, нет задолженностей перед судебными приставами (проверить по ИНН самостоятельно. ) В случае, если вы не прошли таможенный контроль по данным причинам, деньги не возвращаются! Это ваша ответственность! Место под вас было забронировано и мы не смогли взять других туристов!
  • Для несовершеннолетних детей необходимо Свидетельство о рождении и присутствие хотя бы одного родителя либо законного представителя. Если ребенок путешествует без родителей, должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии либо просто границ без указания страны.
  • Домашних животных можно провозить в переноске и при наличии паспорта прививок и справок от ветеринара!
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

ГОСТур
ГОСТур
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