Индивидуальный тур для семьи или небольшой кампании до 4 человек на комфортабельном легковом автомобиле с прекрасном водителем-гидом и панормамной крышей. За один день вы сможете посмотреть все самые уникальные достопримечательности Абхазии с максимальным комфортом и безопасностью в период пандемии. Красивейшие места этой замечательной страны никого не оставят равнодушными! Это путешествие Вы запомните на всю жизнь!

Мы заберем Вас прямо от отеля и привезем обратно, трансфер по Адлеру включен в стоимость!

По Вашему желанию мы всегда можем скорректировать маршрут.