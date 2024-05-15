1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Начало: На КПП Псоу со стороны Абхазии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 330₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана15 мая 2024Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
- ЛЛюдмила7 мая 2024Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
- ЕЕлена6 мая 202429 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
- ЮЮлия25 марта 2024Залог отличного путешествия в любом городе или стране это: 1. Комфортный транспорт. ✅ 2. Безопасность ✅ 3. Интересные локации ✅ 4. И самое главное
- ООлег17 марта 2024С Даниелем съездили в Абхазию 10.03.2024. Были с компанией 6 человек. нас забрали из отеля в Адлере и начался наш
- ДДмитрий4 января 2024Друзья, это была самое крутое приключение за последние несколько лет. Очень комфортабельная машина, самый замечательный гид Саид, самая насыщенная программа на
- ММарина4 сентября 2023Путешествие проходило с гидом по имени Даниэль. По нашему желанию маршрут был изменен: Черниговку и Кындыг заменили на Гагра- Пицунду-
- ККонстантин18 августа 2023Все просто отлично! Прошли границу за 15 минут, кстати и обратно тоже. Даниель прекрасный эрудированный экскурсовод, узнали очень много нового,
- ППавел15 ноября 2020Наша главная цель была источник она себя оправдала погрелись полечились все наши дополнительные пожелания по экскурсии гид выполнил рассказывал интересно экскурсия удалась
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Сухум»
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