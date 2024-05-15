Экскурсии в Сухум из Адлера

Найдено 5 экскурсий в категории «Сухум» в Адлере, цены от 15 993 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
Начало: У вашего отеля Адлер или Сириус
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
30 000 за всё до 3 чел.
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
Начало: На КПП Псоу со стороны Абхазии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 330 за всё до 6 чел.
Неизведанный мир восточной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    29 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
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    интересную, с чувством юмора проходящую на протяжении всего дня экскурсию. Гид, который не просто живописно рассказал о достопримечательностях страны гостеприимства, но и поведал о местных традициях и обычаях, о семейных укладах (о том, чего вы не узнаете в привычной, обывательской экскурсии!). Даниэль очень располагает к общению в силу лёгкости своей натуры, открытости и прекрасного чувства юмора 👍Мы побывали в Гагре, Новом Афоне, где посетили Ново-Афонскую зрелищную пещеру (1975г.), являющуюся необычайно красивым чудом природы. Мы находились на глубине от 140 до 200 метров, где температура порядка 11 градусов при 100% влажности. Побывали на озере Рица, даче Сталина, прикоснулись к истории в прямом и переносным смысле сего слова. Зашли на рынок, где прикупили свежие вкусности. Наслаждались красивым пейзажем, яркостью красок природы и гор. Вкусно пообедали в колоритном ресторане "Абхазский двор". Абхазия и сама экскурсия, места, которые мы посетили и увлекательные рассказы нашего гида останутся в нашем ❤️

  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Залог отличного путешествия в любом городе или стране это: 1. Комфортный транспорт. ✅ 2. Безопасность ✅ 3. Интересные локации ✅ 4. И самое главное
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    - увлеченный, заинтересованный, общительный, знающий всё от истории страны до названия маленького белого цветочка, гид. ✅ Спасибо Саиду за всё четыре пункта, а также за мандариновый сок и поворот на винодельню 😂 Рекомендасьон от души!

    Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:
  • О
    Олег
    17 марта 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    С Даниелем съездили в Абхазию 10.03.2024. Были с компанией 6 человек. нас забрали из отеля в Адлере и начался наш
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    великолепный день в дороге по чудесной Абхазии. Даниель рассказывал о своей республике с любовью и знаниями многих исторических событий. Все сложилось в этот день погода, компания, гид и наш интересный маршрут. Вкусно поели, выпили вина и продегустировали настоящий абхазский мед. Даже попали в Новоафонские пещеры и были очень поражены недрами земли. Рекомендуем всем однодневный тур с надёжным гидом Даниелем!

    С Даниелем съездили в Абхазию 10.03.2024. Были с компанией 6 человек. нас забрали из отеля в
  • Д
    Дмитрий
    4 января 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Друзья, это была самое крутое приключение за последние несколько лет. Очень комфортабельная машина, самый замечательный гид Саид, самая насыщенная программа на
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    весь день по всей Абхазии. Посетили все основные места - Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум, и это не считая множества интереснейших мест по пути, ну и конечно отличные рестораны по пути Рекомендую всем, кто хочет познакомиться с Абхазией за один день. Саид - потрясающий гид. И конечно же огромное спасибо за презент!))

    Друзья, это была самое крутое приключение за последние несколько лет
  • М
    Марина
    4 сентября 2023
    Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
    Путешествие проходило с гидом по имени Даниэль. По нашему желанию маршрут был изменен: Черниговку и Кындыг заменили на Гагра- Пицунду-
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    Гудауту-Новый Афон- Сухум- Гагра. Спасибо Даниэлю за подобранный маршрут и великолепную подачу материала об истории Абхазии, о традициях этой красивой страны и за уважение к своим экскурсантам.

  • К
    Константин
    18 августа 2023
    Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
    Все просто отлично! Прошли границу за 15 минут, кстати и обратно тоже. Даниель прекрасный эрудированный экскурсовод, узнали очень много нового,
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    хотя в Абхазии третий раз. Вишенкой на торте было посещение ресторана Абхазский двор над рекой, Даниель нам забронировал столик с прекрасным видом. Машина очень удобная, с кондиционером. Всем рекомендую!!! На 5+.

  • П
    Павел
    15 ноября 2020
    Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
    Наша главная цель была источник она себя оправдала погрелись полечились все наши дополнительные пожелания по экскурсии гид выполнил рассказывал интересно экскурсия удалась

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Сухум»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
  2. Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
  3. Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день (из Адлера)
  4. Из Адлера - в сердце Абхазии: Сухум, Черниговка и Кындыг
  5. Неизведанный мир восточной Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Сухум" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 993 до 30 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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