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интересную, с чувством юмора проходящую на протяжении всего дня экскурсию. Гид, который не просто живописно рассказал о достопримечательностях страны гостеприимства, но и поведал о местных традициях и обычаях, о семейных укладах (о том, чего вы не узнаете в привычной, обывательской экскурсии!). Даниэль очень располагает к общению в силу лёгкости своей натуры, открытости и прекрасного чувства юмора 👍Мы побывали в Гагре, Новом Афоне, где посетили Ново-Афонскую зрелищную пещеру (1975г.), являющуюся необычайно красивым чудом природы. Мы находились на глубине от 140 до 200 метров, где температура порядка 11 градусов при 100% влажности. Побывали на озере Рица, даче Сталина, прикоснулись к истории в прямом и переносным смысле сего слова. Зашли на рынок, где прикупили свежие вкусности. Наслаждались красивым пейзажем, яркостью красок природы и гор. Вкусно пообедали в колоритном ресторане "Абхазский двор". Абхазия и сама экскурсия, места, которые мы посетили и увлекательные рассказы нашего гида останутся в нашем ❤️