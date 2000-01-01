Увлекательное путешествие чтобы познакомиться с природой и пейзажами Предгорий Кавказа.

Современная трасса пролегает вдоль горной реки Мзымта и приводит прямо к горнолыжным объектам.

По пути мы заезжаем в живописное ущелье с отвесными скалами чтобы выпить 🍹 чашечку кофе и прогуляться 👣 по деревянному мостику, прокинутому через бурную горную реку.

Далее нас ждет 3 горно-лыжных курорта, которые находятся рядышком друг с другом. Мы просматриваем все 3 курорта, узнаем особенности каждого. Обязательно гуляем по набережной курорта Роза Хутор и прогулочной зоне курорта Красная Поляна.

С помощью канатной дороги мы поднимаемся на высоту 2320 чтобы казаться на гребне хребта и полюбоваться открывающимся отсюда видом.

При желании можете прокатиться на родельбане или посетить вольерный комплекс.

На обратном пути мы заезжаем в местечко с "говорящим" названием Медвежий угол на дегустацию минеральной воды нарзанного типа.

Тур подойдет тем гостям, кто едет в Красную Поляну в первый раз.

Отправляемся в царство гор ⛰️ - горный кластер Сочи.

во время поездки мы посетим:

-живописный Ахштырский каньон,

-прогуляемся по деревянному мостику через горную реку

-прогуляемся по курорту "Красная Поляна"

-поднимемся с помощью канатной дороги на альпийские луга

-прогуляемся по курорту "Роза-Хутор"

-посетим трц "Галактика"

-пообедаем в лучшем ресторане курорта (дам рекомендации)

-продегустируем воду из минерального источника