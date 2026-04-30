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Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии

Из Красной Поляны - туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции
Мы отправимся к советским заброшенным городам, которые медленно растворяются в горной зелени, а водопады высотой до 100 метров обрушиваются в ущелья.

Приготовьтесь к лихому джипингу по бездорожью, картинам ушедшей эпохи и торжеству природы, которая поглощает бетонные джунгли.
5
1 отзыв
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии

Описание экскурсии

Гагрская колоннада и набережная Сухума. По пути остановимся у одного из символов абхазского курорта.

Смотровая площадка «Каменная рука», откуда открываются панорамы горных хребтов и долин.

Города-призраки Ткуарчал и Акармара — бывшие шахтёрские посёлки постсоветской эпохи, которые природа медленно возвращает себе. Пройдём по улицам, где среди бетонных зданий прорастают деревья, и осмотрим заброшенную железнодорожную станцию.

Парк водопадов. К трём водопадам добираемся на джипах по бездорожью — дорога занимает около 40–50 минут и сама по себе становится частью приключения.

  • Водопад Святой — 34 метра
  • Водопад Ирина — 60 метров
  • Водопад Великан — 100 метров

Термальные источники Кындыг (по желанию)
После насыщенного дня вы при желании расслабитесь в горячих термальных источниках.

Все заброшенные локации мы осматриваем исключительно снаружи в соответствии с правилами безопасности.

Ориентировочный тайминг маршрута:

  • Трансфер из Сочи, Мацесты, Хосты, Сириуса, Адлера, Красной Поляны или Эсто-Садка → пересадка на джипы УАЗ Патриот или Хантер в Сухуме
  • Гагрская колоннада — 15–20 мин
  • Набережная Сухума — 15–20 мин
  • Смотровая «Каменная рука» — 15–20 мин
  • Заброшенная ж/д станция и прогулка городу — 40–50 мин
  • Джиппинг — 40–50 мин
  • Парк водопадов — 60 мин
  • Термальные источники Кындыг — до 90 мин, по желанию

Организационные детали

  • Трансфер до Сухума — на автобусе или минивэне, затем вы пересядете на джипы УАЗ Патриот или Hunter
  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Экологический сбор в парк водопадов — 500 ₽ за чел.
  • Вход на смотровую «Каменная рука» — 300 ₽ за чел.
  • Термальные источники Кындыг — по желанию, 400 ₽ за чел.
  • Комплексный обед — по желанию, от 1000 ₽ за чел.
  • Услуги фотографа — по желанию, от 6000 ₽ за час

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 05:00 и 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)4500 ₽
Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)4950 ₽
Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)5400 ₽
Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)5400 ₽
Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)5850 ₽
Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)6300 ₽
Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)6750 ₽
Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)7200 ₽
Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)7650 ₽
Детский (граница Псоу, Гагрская колоннада)4050 ₽
Пенсионный (граница Псоу, Гагрская колоннада)4500 ₽
Взрослый (граница Псоу, Гагрская колоннада)4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00 и 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор на Красной поляне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 366 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек. Побывала в Сухуме, где ниразу не была. На водопадах-это самое впечатляющее место, виды обалденные.
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Все дорогу не могла насмотреться на то, какая природа. Словами не передать, жаль фото много не выставить, красотища! Посетили термальные источники- много читала, но ниразу не была. Интересное место, накупались. Заброшенки- тоже очень интересная часть экскурсии. Пообедали в хорошем месте и очень дорого. Всем советую посетить эту экскурсию, невероятные впечатления!!!

Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.+2
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Экскурсия понравилась, хоть и проходила в дождливый день. Посмотрели очень красивые места, экскурсовод приятный, вежливый человек.
Владимир
Владимир
Ответ организатора:
Здравствуйте Ольга‼️🏝 Спасибо огромное за теплые слова и развёрнутый отзыв о нашей работе в целом. Будем рады видеть Вас в
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числе наших постоянных гостей и дарим Вам ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН, который актуален до конца календарного 2026 года. Вы сможете воспользоваться им самостоятельно или подарить знакомым, родным через рекомендацию‼️🌏

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