Отправляйтесь на экскурсию по трем горнолыжным курортам Сочи. Для вас мы подготовили активную программу — Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика. Также мы будем делать остановки на самых лучших смотровых площадках.
А все желающие смогут прокатиться на канатной дороге и рассмотреть горные пейзажи с высоты! Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с отдельным гидом.
А все желающие смогут прокатиться на канатной дороге и рассмотреть горные пейзажи с высоты! Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с отдельным гидом.
Описание экскурсии
Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день - наша экскурсия- это то? что Вам нужно! Комфортабельный автобус отвезет Вас в незабываемый тур по трем курортам Красной Поляны! Специально для Вас мы составили замечательный и интересный маршрут:
Первая остановка с видом на Sky.
Park для разогрева. - Смотровая площадка в горах - Ахштырский каньон - Смотровая площадка в ущелье Ах-Цу - Медвежий угол - Минеральный источник с вкуснейшей водичкой - Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией Далее мы посетим: - Горки Город - Роза Хутор - Газпром Галактика (Канатная дорога по желанию) И в завершение экскурсии Олимпийский парк и поющие фонтаны!
В зимний сезон возможно незначительное изменение маршрута, подробности уточняйте у менеджера. Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др.
В зимний сезон возможно незначительное изменение маршрута, подробности уточняйте у менеджера. Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др.
оплачивается дополнительно.
Ежедневно с 10:00 до 11:45. Точное время выезда сообщим Вам дополнительно, зависит от вашего адреса.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая с видом на SkyPark
- Ахштырский каньон
- Ущелье Ах-Цу
- Медвежий угол
- Минеральный источник
- Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией
- Горки Город
- Роза Хутор
- Газпром Галактика
- Олимпийский парк и поющие фонтаны
- В зависимости от сезона локации могу меняться (погодные условия, ремонт дорог. ремонт на объектах и т. п)
Что включено
- Трансфер от отеля по Адлеру
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Канатная дорога по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от отеля
Завершение: Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 11:45. Точное время выезда сообщим Вам дополнительно, зависит от вашего адреса.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Поездка была великолепной Гид, водитель и организатор – профессионалы своего дела! Надежда на протяжении всего пути рассказывала об истории и достопримечательностях. Приятно слушать человека, у которого очень грамотная речь. Ашот
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Г
Вчера ездила на Красную поляну. Экскурсоводом был Акоп Акопович. Программа очень обширная, познавательная, интересная. Увидели в ходе поездки здание, где было открытие Олимпиады, где горел огонь Олимпиады. Красная поляна и
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G
Вчера ездила на Красную поляну. Экскурсоводом был Акоп Акопович. Программа очень обширная, познавательная, интересная. Увидели в ходе поездки здание, где было открытие Олимпиады, где горел огонь Олимпиады. Красная поляна и
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Е
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось, нам очень повезло, что практически не было облаков, гид нам все правильно подсказала, рассказала, в очень вкусную столовую на обед отвезли Времени идеально
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И
Благодарим за экскурсию на Красную Поляну! Понравилось – это совсем ничего не сказать! Экскурсия прошла на одном дыхании. Комфортабельный микроавтобус, ответственный водитель, замечательный экскурсовод. Много интересного для себя узнали и
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Е
Экскурсия понравилась. Спасибо всей команде за работу 👍 Канатные дороги на выбор, мы выбрали красную поляну стоимость 2100, виды шикарные 😍 также после нас отвезли на розу хутор погулять. На
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