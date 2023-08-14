Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день - наша экскурсия- это то? что Вам нужно! Комфортабельный автобус отвезет Вас в незабываемый тур по трем курортам Красной Поляны! Специально для Вас мы составили замечательный и интересный маршрут:

Первая остановка с видом на Sky.

Park для разогрева. - Смотровая площадка в горах - Ахштырский каньон - Смотровая площадка в ущелье Ах-Цу - Медвежий угол - Минеральный источник с вкуснейшей водичкой - Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией Далее мы посетим: - Горки Город - Роза Хутор - Газпром Галактика (Канатная дорога по желанию) И в завершение экскурсии Олимпийский парк и поющие фонтаны!

В зимний сезон возможно незначительное изменение маршрута, подробности уточняйте у менеджера. Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др.

В зимний сезон возможно незначительное изменение маршрута, подробности уточняйте у менеджера. Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др.

оплачивается дополнительно.