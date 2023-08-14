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Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе

Посетите все значимые места Красной Поляны за один день: групповая экскурсия
Отправляйтесь на экскурсию по трем горнолыжным курортам Сочи. Для вас мы подготовили активную программу — Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика. Также мы будем делать остановки на самых лучших смотровых площадках.

А все желающие смогут прокатиться на канатной дороге и рассмотреть горные пейзажи с высоты! Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с отдельным гидом.
4.7
98 отзывов
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе

Описание экскурсии

Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день - наша экскурсия- это то? что Вам нужно! Комфортабельный автобус отвезет Вас в незабываемый тур по трем курортам Красной Поляны! Специально для Вас мы составили замечательный и интересный маршрут:
Первая остановка с видом на Sky.
Park для разогрева. - Смотровая площадка в горах - Ахштырский каньон - Смотровая площадка в ущелье Ах-Цу - Медвежий угол - Минеральный источник с вкуснейшей водичкой - Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией Далее мы посетим: - Горки Город - Роза Хутор - Газпром Галактика (Канатная дорога по желанию) И в завершение экскурсии Олимпийский парк и поющие фонтаны!
В зимний сезон возможно незначительное изменение маршрута, подробности уточняйте у менеджера. Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др.
В зимний сезон возможно незначительное изменение маршрута, подробности уточняйте у менеджера. Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др.
оплачивается дополнительно.

Ежедневно с 10:00 до 11:45. Точное время выезда сообщим Вам дополнительно, зависит от вашего адреса.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая с видом на SkyPark
  • Ахштырский каньон
  • Ущелье Ах-Цу
  • Медвежий угол
  • Минеральный источник
  • Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией
  • Горки Город
  • Роза Хутор
  • Газпром Галактика
  • Олимпийский парк и поющие фонтаны
  • В зависимости от сезона локации могу меняться (погодные условия, ремонт дорог. ремонт на объектах и т. п)
Что включено
  • Трансфер от отеля по Адлеру
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Канатная дорога по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от отеля
Завершение: Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 11:45. Точное время выезда сообщим Вам дополнительно, зависит от вашего адреса.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Поездка была великолепной Гид, водитель и организатор – профессионалы своего дела! Надежда на протяжении всего пути рассказывала об истории и достопримечательностях. Приятно слушать человека, у которого очень грамотная речь. Ашот
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старался, чтобы нам все понравилось и ему это удалось. Нам все понравилось, и мы чувствовали себя в дружеской кампании. Безопасное и аккуратное вождение на высоте. Посетили горное ущелье, сделали остановку у источника минеральной (очень вкусной) воды, остановились в Красной Поляне на обед. Ресторан 5 баллов, готовят изумительно, там же прошла дегустация вин, чачи и продуктов пчеловодства. Затем приехали в Роза Хутор время там пролетело незаметно – поднялись на подъемнике и погуляли по деревне, зашли в магазины. Место шикарное, главное надышались горным воздухом.

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Г
Вчера ездила на Красную поляну. Экскурсоводом был Акоп Акопович. Программа очень обширная, познавательная, интересная. Увидели в ходе поездки здание, где было открытие Олимпиады, где горел огонь Олимпиады. Красная поляна и
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Роза хутор шикарные. На фуникулёрах поднимались на высоту 2300 метров. Природа сказочная.
Акоп Акопович безупречно владеет материалом. Очень доброжелательный, внимательный. Поездкой довольна. Буду рекомендовать другим. Организация экскурсии грамотная. Всю информацию сообщили вовремя. Минивэн забрал недалеко от места проживания, туда же доставил обратно.

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G
Вчера ездила на Красную поляну. Экскурсоводом был Акоп Акопович. Программа очень обширная, познавательная, интересная. Увидели в ходе поездки здание, где было открытие Олимпиады, где горел огонь Олимпиады. Красная поляна и
читать дальшеуменьшить

Роза хутор шикарные. На фуникулёрах поднимались на высоту 2300 метров. Природа сказочная.
Акоп Акопович безупречно владеет материалом. Очень доброжелательный, внимательный. Поездкой довольна. Буду рекомендовать другим. Организация экскурсии грамотная. Всю информацию сообщили вовремя. Минивэн забрал недалеко от места проживания, туда же доставил обратно.

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Е
Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось, нам очень повезло, что практически не было облаков, гид нам все правильно подсказала, рассказала, в очень вкусную столовую на обед отвезли Времени идеально
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хватило, как вы и говорили) мы даже на водопад сходили! В общем, теперь мы ваши постоянные клиенты, как в Сочи будем – только к Вам! И всем будем рекомендовать. Забрали, привезли, все рассказали, показали, очереди в кассы миновали и отвезли домой. Просто идеально! Спасибо огромное за такое внимание к туристам!

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И
Благодарим за экскурсию на Красную Поляну! Понравилось – это совсем ничего не сказать! Экскурсия прошла на одном дыхании. Комфортабельный микроавтобус, ответственный водитель, замечательный экскурсовод. Много интересного для себя узнали и
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увидели. На протяжении 8 часов мы услышали историю края, легенды, стихи и увидели прекраснейшие и живописные уголочки Сочи и Красной Поляны, Розы Хутора. Благодарю, мы влюбились в ваш город! Однозначно вернемся сюда и посетим с вами новые экскурсии!

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Е
Экскурсия понравилась. Спасибо всей команде за работу 👍 Канатные дороги на выбор, мы выбрали красную поляну стоимость 2100, виды шикарные 😍 также после нас отвезли на розу хутор погулять. На
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высоте 2200 метров температура ниже на 10 градусов примерно, было прохладно. На канатную дорогу времени даётся 3,5 часа, чего вполне хватило. Гид Елена очень интересно всё рассказывала👍 В конце отвезли на поющие фонтаны, очень завораживает. Далее доставили по домам.

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Входит в следующие категории Адлера

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