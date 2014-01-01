Если Вы хотите посетить все значимые и интересные места Красной Поляны за один день - наша экскурсия- это то? что Вам нужно! Комфортабельный автобус отвезет Вас в незабываемый тур по трем курортам Красной Поляны!
Специально для Вас мы составили замечательный и интересный маршрут:
- Первая остановка с видом на SkyPark для разогрева.
- Смотровая площадка в горах
- Ахштырский каньон
- Смотровая площадка в ущелье Ах-Цу
- Медвежий угол
- Минеральный источник с вкуснейшей водичкой
- Медовая пасека и винный погреб с бесплатной дегустацией
Далее мы посетим:
- Горки Город
- Роза Хутор
- Газпром Галактика
(Канатная дорога по желанию)
И в завершение экскурсии Олимпийский парк и поющие фонтаны!
Трансфер от отеля по Адлеру входит в стоимость. Также можем забрать из Сочи, Хосты и др. — оплачивается дополнительно.