Отправиться в увлекательное путешествие в Гагры и Рицинский реликтовый парк
Наша поездка охватит все открыточные виды, среди которых Гагрская колоннада и озеро Рица! Вы увидите главные достопримечательности Абхазии, познакомитесь с местной культурой и традициями и отдохнёте в окружении живописных панорам. А я поделюсь множеством интересных фактов из истории республики.
Описание экскурсии
Курортная столица
Гагра — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Озеро Рица
Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелёными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнёте на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Адлера в Абхазию и обратно
В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни
Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 ₽/взрослый, 200 ₽/детский; а также по желанию тарзанка в ущелье — 500 ₽/чел. и посещение двух водопадов выше Рицы — 400 ₽ за чел.
Пересечение границы
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
в среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Адгур — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 2207 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!