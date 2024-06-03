1 чел.
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Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
1485013 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Начало: Морской бульвар д. 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
2600023 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Два озера Рица за одно путешествие
Проехать на авто по ущелью, прогуляться по лесной тропе и увидеть два горных водоёма
Начало: в Сириусе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Завораживающая Абхазия
Гагра, озеро Рица, Новый Афон, Юпшарский каньон и водопады на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Всё понравилось! Поедем ещё!
- ЮЮлия3 июня 2024Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ВВалентина2 июня 2024Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ЮЮрий31 мая 2024Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
- ЕЕлена31 мая 2024Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
- ААлла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Юпшарский каньон»
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