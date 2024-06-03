Экскурсии на Юпшарский каньон из Адлера

Найдено 38 экскурсий в категории «Юпшарский каньон» в Адлере, цены от 1 233 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000 за человека
Озеро Рица и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
28 отзывов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
1485013 365 за всё до 4 чел.
Такая разная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
204 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000 за всё до 6 чел.
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
81 отзыв
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
37 отзывов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
91 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
101 отзыв
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400 за всё до 6 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500 за человека
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
13 отзывов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890 за человека
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100 за человека
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700 за всё до 3 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
Солнечная Абхазия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500 за человека
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Начало: Морской бульвар д. 1
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 300 за человека
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Большой тур из Адлера по Золотому кольцу Абхазии
Посетить Гагру и Новый Афон, озеро Рица и природные памятники в долине реки Бзыбь в мини-группе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000 за всё до 6 чел.
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 7 чел.
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: автобусная экскурсия
Главные сокровища Страны души - в классическом путешествии по природным и историческим памятникам
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 400 за человека
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Абхазию - на Гегский водопад и озеро Рица
Драйвовая поездка на внедорожнике по одному из лучших маршрутов в Стране души
Начало: В Адлере, Сириусе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 08:00
1 900 за человека
Путешествие на озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Авторское путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие из Адлера в Абхазию к озеру Рица
Впечатлиться уникальной природой, получить профессиональные снимки и видео для крутых Reels
Начало: Ул. Ленина
10 июня в 06:00
13 июня в 06:00
2600023 400 за всё до 3 чел.
Два озера Рица за одно путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Два озера Рица за одно путешествие
Проехать на авто по ущелью, прогуляться по лесной тропе и увидеть два горных водоёма
Начало: в Сириусе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 990 за всё до 6 чел.
Завораживающая Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Завораживающая Абхазия
Гагра, озеро Рица, Новый Афон, Юпшарский каньон и водопады на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Всё понравилось! Поедем ещё!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
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    вопросы в процессе экскурсии. Астамур показал лучшие локации для фото, рассказал много интересного об Абхазии. Поездка прошла в удобном для нас темпе, комфортный транспорт. Рекомендуем всем желающим посетить озеро Рица с Астамуром.

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
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    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё
  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
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    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • Ю
    Юрий
    31 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
    Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
    Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии!
  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
    Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Юпшарский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 38
  1. Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
  2. Озеро Рица и окрестности
  3. Тур на озеро Рица - к символу Абхазии
  4. Такая разная Абхазия
  5. Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Юпшарский каньон" можно забронировать 38 экскурсий и билетов от 1 233 до 23 400 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1033 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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