Что вас ожидает:

Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова.

Во время рыбной ловли допускается умеренное чаепитие. В процессе ваш улов приготавливается для дегустации непосредственно на борту.

Обратите внимание — в случае чрезмерного волнения удочки сматываются, судно ускоренным темпом перемещается к месту стоянки (где не качает). Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу

В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение!

Организационные детали:

Рыбалка проводится при благоприятной погоде.

На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом.

Важная информация: