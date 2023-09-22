Морская рыбалка в открытом море — досуг, доступный каждому.
От вас требуется только желание постичь премудрости ловли и хорошее настроение, снасти и все необходимое предоставим мы.
Вы не только отлично проведете время, но и получите полезные навыки, которые, возможно, превратятся в ваше будущее хобби.
От вас требуется только желание постичь премудрости ловли и хорошее настроение, снасти и все необходимое предоставим мы.
Вы не только отлично проведете время, но и получите полезные навыки, которые, возможно, превратятся в ваше будущее хобби.
Ближайшие даты:
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова.
- Во время рыбной ловли допускается умеренное чаепитие. В процессе ваш улов приготавливается для дегустации непосредственно на борту.
Обратите внимание — в случае чрезмерного волнения удочки сматываются, судно ускоренным темпом перемещается к месту стоянки (где не качает). Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу
В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение!
Организационные детали:
- Рыбалка проводится при благоприятной погоде.
- На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом.
Важная информация:
- Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
- Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия.
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера
- Услуги капитана
- Снасти для рыбалки
- Приготовление улова (если выловлено достаточно)
- Что не входит
- Еда
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Адлер, Морской бульвар, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Важная информация
- Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
- Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
22 сен 2023
Записались, прокатились, половили рыбу на спиннинг. Всем довольны. Больше чем должно быть на яхте народу (10-11) на борт не попало, как и должно быть.
Л
Лидия
14 сен 2023
Морская рыбалка здесь - это просто чудо. Очень вежливый персонал, капитан настоящий профессионал. Наловили рыбы (ставридка и хамса), нам её приготовили и мы трапезничали с шикарным видом. Нас окружало просто огроооомное количество дельфинов, которые плыли за нами и выпрыгивали из моря. Всё очень красиво, чисто, аккуратно и безопасно. Одни положительный эмоции 🤩Однозначно рекомендуем!
Е
Евгений
27 авг 2023
Всё очень понравилось, прекрасная погода стала лучшим дополнением нашего выхода в море. Организовано всё на высшем уровне 👍
А
Алина
21 авг 2023
Очень рекомендую, обязательно еще раз поедем рыбачить!! 🥺
А
Александр
3 авг 2023
Рыбалка 3-х часовая. встретили дельфинов, море чистое, организовано все четко и понятно.
М
Максим
29 июля 2023
Все очень понравилось, спасибо за проведенный день, все было отлично! 😇
К
Кирилл
12 июля 2023
Отличная организация рыбалки, хорошая лодка и великолепно знающий свое дело капитан. Очень понравилось.
Б
Борис
9 июля 2023
Добрый день! Все было чудесно, мы очень довольны) никаких замечаний нет. спасибо!
Н
Наталия
12 июня 2023
Рекомендуем!!!! на все 100%!!!Дети в восторге!!! Мы получили массу удовольствия от рыбалки! Огромная благодарность капитану!!!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Групповые
Водные развлечения
Необычные
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
Похожие туры из Адлера
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Морская прогулка из Адлера
Прокатиться на парусной яхте, искупаться в открытом море и полюбоваться с воды Олимпийским парком
в Имеретинском порту Адлера
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
1 700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Едем на морскую рыбалку в мини-группе
Половить на спиннинг ставриду и сельдь, которых для вас приготовит капитан на борту
на ближайшей остановке общественного транспорта ил...
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
1 999₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская парусная прогулка
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря - отплываем из Адлера
в Имеретинском порту Адлера
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
1 600₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании