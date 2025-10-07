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Индивидуальная морская рыбалка в Адлере

Морская рыбалка в открытом море — досуг, доступный каждому.

От вас требуется только желание постичь премудрости ловли и хорошее настроение, снасти и все необходимое предоставим мы.

Вы не только отлично проведете время, но и получите полезные навыки, которые, возможно, превратятся в ваше будущее хобби.
4.8
25 отзывов
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова. Во время рыбной ловли допускается умеренное чаепитие и перекус. Обратите внимание — в случае чрезмерного волнения удочки сматываются, судно ускоренным темпом перемещается к месту стоянки (где не качает). В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение! Организационные детали:
Рыбалка проводится при благоприятной погоде.

• На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом. Важная информация:

  • Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
  • Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия.

• Дети могут посетить рыбалку без ограничений по возрасту. Важная информация:

  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования.
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.

Ежедневно в 6:00, 9:00, 12:00, 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда катера
  • Услуги капитана
  • Снасти для рыбалки
  • Приготовление улова (если выловлено достаточно)
  • Трансфер от станции «Олимпийская деревня»
Что не входит в цену
  • Еда
  • Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00, 9:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Если вам необходим трансфер от станции «Олимпийская деревня», сообщите об этом организатору прогулки после бронирования
  • Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Капитаном была милая девушка, которая во всем готова помочь. Рыбалка в целом очень понравилась, просто часть нашей компании не учла особенности своего вестибулярного аппарата (их вернули в порт и продолжили рыбалку).
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В
Хотела сделать подарок папе на день рождения: морскую рыбалку. Просмотрела кучу предложений и остановилась на этом. И не ошиблась! Заранее договорились о времени. За день до рыбалки со мной связались,
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подтвердили, что на запланированный День хорошая погода и рыбалка состоится. Подробно объяснили, куда подъезжать. В назначенный день (кстати это было 1 января!) всё было вовремя и именно то, что обещали. Родители остались очень довольны, целый вечер потом они делились впечатлениями)) Они насладились морской прогулкой, наловили рыбы (неудивительно - им все показали и объяснили), увидели дельфинов рядом с катером, полюбовались закатом. В общем, масса положительных эмоций! Огромное спасибо организаторам сего удовольствия! Обязательно приедем к вам на рыбалку еще и посоветуем друзьям

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И
Добрый день, потенциальные туристы! На этой неделе погода в Адлере позволила выехать нашей большой семейной группой (11 чел.) на морскую рыбалку с капитаном Климом. Можем всем рекомендовать этого находчивого, компетентного
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и чрезвычайно вежливого молодого капитана, который не опоздал на утреннюю встречу (трансфер), достаточно быстро устранил возникшие в процессе рыбалки неполадки в рыболовных снастях, охотно отвечал на вопросы пассажиров и перемещал судно на другие локации, т. к. клева не было. Спасибо большое за прогулку

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В
Всем привет! Мы вернулись живыми и довольными. Вова поймал 2 рыбки, а я, как не старалась-результат нулевой, но зато нафотографировалась. Но мы отжали чужую пойманную и жаренную рыбу и съели
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ее. Теперь мы выяснили для себя, что не подвержены морской болезни и 3 часа Вова может не курить! Огромное спасибо Егору и Алисии за полученные супер положительные эмоции! Море обалденное! Мы в восторге от путешествия!

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П
22.07.24 были на индивидуальной рыбалке. Нас было 8 человек (в том числе и дети). Техника безопасности соблюдплась по всем фронтам. Жилеты всем раздали. Наловили примерно 7-8 штучек маленьких рыбешек. Поплавали в открытом море. Потом обратно в порт. Рыбалка довольно озарение занятие,поэтому нам было малова-то конечно)))) но в целом и сервис,и капитан отработали на все 100. Спасибо большое.
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Л
Морская рыбалка здесь - это просто чудо. Очень вежливый персонал, капитан настоящий профессионал. Наловили рыбы (ставридка и хамса), нам её приготовили и мы трапезничали с шикарным видом. Нас окружало просто огроооомное количество дельфинов, которые плыли за нами и выпрыгивали из моря. Всё очень красиво, чисто, аккуратно и безопасно. Одни положительный эмоции 🤩Однозначно рекомендуем!
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