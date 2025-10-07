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подтвердили, что на запланированный День хорошая погода и рыбалка состоится. Подробно объяснили, куда подъезжать. В назначенный день (кстати это было 1 января!) всё было вовремя и именно то, что обещали. Родители остались очень довольны, целый вечер потом они делились впечатлениями)) Они насладились морской прогулкой, наловили рыбы (неудивительно - им все показали и объяснили), увидели дельфинов рядом с катером, полюбовались закатом. В общем, масса положительных эмоций! Огромное спасибо организаторам сего удовольствия! Обязательно приедем к вам на рыбалку еще и посоветуем друзьям