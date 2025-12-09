Если вы хотите ощутить драйв в горах, но пешие походы кажутся для вас сложными, а джиппинг — слишком утомительным — почему бы не прокатиться на квадроциклах? Вы с ветерком прокатитесь по горной дороге, побываете на смотровых площадках, ощутите выброс адреналина. И конечно, полюбуетесь природой и прочувствуете её.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас от места проживания и доставим до точки старта.
- Проведём несложный инструктаж, покажем, как всё устроено — и отправимся в путь.
- Половина маршрута пройдёт по асфальтированной дороге, а половина — по укатанной грунтовке.
- Вы полюбуетесь низиной Ахштырь и руслом реки Мзымта, освоите управление квадроциклом.
- И точно получите массу положительных эмоций!
Организационные детали
- Стоимость указана за квадроцикл, который вмещает 2 человека.
- С вами будет опытный инструктор, перед началом поездки мы проведём инструктаж.
- Поездка длится около часа.
- Вся необходимая экипировка и трансфер входят в стоимость.
- Поездка подходит для начинающих, кто впервые знакомится с квадроциклом.
- За руль допускаются молодые люди строго с 14 лет, девушки только в сопровождении инструктора.
ежедневно в 09:00, 11:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4655 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 10946 туристов
Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями.
