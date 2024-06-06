Активности – экскурсии в Адлере

Найдено 30 экскурсий в категории «Активности» в Адлере, цены от 1 560 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000 за человека
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
22 отзыва
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799 за человека
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800 за человека
Джип-тур по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
6 часов
25 отзывов
Джип-тур Сочи: самшитовые рощи и каньоны
Вас ждет захватывающее приключение на внедорожнике по живописным местам Адлера с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
19501 560 за человека
Адлер: морская рыбалка с купанием
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 200 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 15 чел.
Мини-поход в каньоны реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000 за всё до 15 чел.
Едем на морскую рыбалку в мини-группе
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская рыбалка в Адлере: групповой тур
Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов
Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил...
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа из Адлера)
Написать картину вином, продегустировать домашние напитки и сыры и посадить на себя живую улитку
Начало: От вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
4 000 за человека
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Групповая
4 часа
7 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Начало: в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500 за человека
Неизведанный мир восточной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Мини-треккинг к водопадам и 7 ярких фотолокаций Абхазии
Легкое и дружеское путешествие по зрелищным местам Страны души, знаменитым и неизведанным
Начало: в Олимпийском парке или вашем отеле в Адлере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 7 чел.
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.
Конная прогулка в окрестностях Адлера
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Морская рыбалка в Адлере
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: Порт Адлера
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 570 за человека
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999 за человека
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Два озера Рица за одно путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Два озера Рица за одно путешествие
Проехать на авто по ущелью, прогуляться по лесной тропе и увидеть два горных водоёма
Начало: в Сириусе
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 990 за всё до 6 чел.
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в историю кавказских народов и прогулка по лесу
Пройти по священной роще, узнать про обычаи людей Кавказа и увидеть загадочный камень
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 10 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Каньонинг с опытным инструктором в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
Каньонинг с опытным инструктором в мини-группе
Пройти каньон горной реки - поплавать, попрыгать и зарядиться адреналином
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
    Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
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    изменить этот вид бизнеса к лучшему, и начинает с самого правильного - с себя. Строит корректную коммуникацию ДО похода. Интересный рассказчик и собеседник во время похода. Выбирает не банальные варианты даже в рамках предложенных локаций. Рекомендую пройти однодневный поход именно с Даниилом

  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Едем на морскую рыбалку в мини-группе
    🔥
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
    Всё понравилось! Поедем ещё!
  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Роберт знает свое дело, относится с юмором и душой, как будто всю жизнь друг друга знаем, отлично провели время, спасибо за такие возможности
  • К
    Карина
    3 июня 2024
    Джип-тур по окрестностям Сочи
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых разных людей! Было очень круто!!! Не хотелось расставаться,навсегда в воспоминаниях! 🤍🤍🤍
    Рекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самыхРекомендую каждому посетить данный тур! Отдельное спасибо дяде Роберту,настолько душевно,атмосферно и круто, запомним надолго,объеденит даже самых
  • Ж
    Жанна
    31 мая 2024
    Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
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    небо- это потрясающе красиво 😍 Наловили ставридки, капитан Евгений пожарил наш улов прямо на судне. Вкуснотища необыкновенная! Наелась от души😊 Капитан очень понравился- такой милый 😍 Где мои 15 лет?))) Всем рекомендую порыбачить. Нам повезло с погодой. И с капитаном. И в целом с составом.

    Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍
  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
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    локаций!!! Остановка на смотровой точке тоже оставила кучу эмоций. Отдельные спасибо Юрию, на протяжении всего маршрута рассказал нам множество интересных фактов и историй. Остались с мужем в полном восторге, всем советуем, точно не пожалеете!!!

    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
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    Юрий! Тактичный, специалист своего дела! Маршрут немного для меня сложновато, но мой муж, любитель природы, был в восторге! Трижды переходили реку вброд, пробирались сквозь,, джунгли,,, шли по лесу Бабы-Яги и это только малая часть. Если вы любите длительные пешие маршруты (шли около 4 часов) с элементами экстрима, то это точно для Вас. Спасибо организаторам и Юрию!

    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
  2. Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
  3. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  4. На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
  5. Гастротур на внедорожном кабриолете
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Активности" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 1 560 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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