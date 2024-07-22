Ваш идеальный день в Адлере

Путешествие по окрестностям курорта, спланированное по вашим пожеланиям - от моря до гор
Перед вами экскурсия-конструктор: вы платите за мою работу гида на 12 часов, а что увидеть — выбираете сами (спойлер — можно успеть очень многое!).

Уехать навстречу горным просторам, спуститься в пещеры, искупаться в водопадах, встретить закат у моря, открыть наследие Олимпиады — шаблонов нет. В любом случае я помогу полюбить наш край, расскажу об истории, легендах и природе.
5
1 отзыв
Ваш идеальный день в Адлере
Ваш идеальный день в Адлере
Ваш идеальный день в Адлере
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

День мечты в окрестностях Адлера

Мы заранее обсудим ваши предпочтения, и я составлю оптимальный маршрут. Сделаю этот день не только неутомительным, но и самым незабываемым из тех, что вы проведете в Адлере. Вот несколько вариантов для вдохновения:

  • От Красной Поляны до Чёрного моря: мы поднимемся к заснеженным пикам кавказских гор и погуляем по парку водопадов Менделиха на высоте 2 тысячи метров. Проедем по канатной дороге с видами на олимпийские объекты. Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости. Попьёте минеральной воды из окутанного легендами источника Чвижепсе и полюбуетесь закатом, ужиная в уютном семейном кафе на берегу моря.
  • От зелёных долин до облаков: любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе. Над ней даже можно полетать на воздушном шаре…
  • От чайных плантаций до заката на горе Ахун: вы узнаете, как выращивают российский чай (самый северный в мире) и, конечно, попробуете его. Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища. Услышите хроники ушедших эпох под шелест горных рек и искупаетесь в одной из них. Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок.
  • От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях. Вы ощутите прохладу колхидского леса, насладитесь шумом каскада водопадов и промчитесь по горной реке на внедорожнике. А вечером познакомитесь с традициями черкесов: вас ждёт ужин с блюдами местной кухни и шоу народных песен и танцев с ножами и кувшинами вина.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам (в том числе с детьми), ведь экскурсия учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Адлере, и тем, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

  • Я заберу вас в Адлере или Красной Поляне и после экскурсии привезу обратно
  • В этой экскурсии обязательно будут дополнительные расходы (зависят от программы: экологические сборы, входные билеты, питание, развлечения)
  • Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (5-7): доплата 2000 руб. за человека

Транспорт

  • Машина Ниссан Альмера 2017 года или микроавтобус для групп побольше (за доплату)
  • Транспорт обеззараживается после каждой поездки, маски и антисептики в наличии

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
22 июл 2024
Спасибо Денису за идеальный день в Адлере! Показал нам красивейшие и интереснейшие локации в окрестностях Адлера и Красной Поляны. Прекрасный эксурсовод, чуткий ко всем пожеланиям гостей, очень внимателен к гостям.
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Подарил нам интереснейшие истории, факты, лайфхаки и прекрасные впечатления! В течение дня Денис с невероятным терпением и тактом, весело и увлекательно отвечал на многочисленные вопросы моего сына-почемучки)))) Смело рекомендую экскурсию и экскурсовода!

Входит в следующие категории Адлера

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа выходныеНа весь деньВодопадыВоронцовские пещерыПопулярные места33 ВодопадаГора АхунПещерыКанатная дорогаСмотровые площадкиЧвижепсе

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