Перед вами экскурсия-конструктор: вы платите за мою работу гида на 12 часов, а что увидеть — выбираете сами (спойлер — можно успеть очень многое!).
Уехать навстречу горным просторам, спуститься в пещеры, искупаться в водопадах, встретить закат у моря, открыть наследие Олимпиады — шаблонов нет. В любом случае я помогу полюбить наш край, расскажу об истории, легендах и природе.
Уехать навстречу горным просторам, спуститься в пещеры, искупаться в водопадах, встретить закат у моря, открыть наследие Олимпиады — шаблонов нет. В любом случае я помогу полюбить наш край, расскажу об истории, легендах и природе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
День мечты в окрестностях Адлера
Мы заранее обсудим ваши предпочтения, и я составлю оптимальный маршрут. Сделаю этот день не только неутомительным, но и самым незабываемым из тех, что вы проведете в Адлере. Вот несколько вариантов для вдохновения:
- От Красной Поляны до Чёрного моря: мы поднимемся к заснеженным пикам кавказских гор и погуляем по парку водопадов Менделиха на высоте 2 тысячи метров. Проедем по канатной дороге с видами на олимпийские объекты. Пообедав, вы покатаетесь на лошадях и исследуете руины византийской крепости. Попьёте минеральной воды из окутанного легендами источника Чвижепсе и полюбуетесь закатом, ужиная в уютном семейном кафе на берегу моря.
- От зелёных долин до облаков: любителей приключений ждут прогулки на лошадях по живописным окрестностям Сочи или поездка на кабриолете, сделанном из военного БТР, а после — сказочные панорамы долины реки Шахе. Над ней даже можно полетать на воздушном шаре…
- От чайных плантаций до заката на горе Ахун: вы узнаете, как выращивают российский чай (самый северный в мире) и, конечно, попробуете его. Погуляете по сказочному царству Воронцовских пещер: здесь обнаружили стоянки первобытных людей, а во времена ВОВ хранили музейные сокровища. Услышите хроники ушедших эпох под шелест горных рек и искупаетесь в одной из них. Проводить день и полюбоваться вечерним Сочи предлагаю с одной из лучших смотровых площадок.
- От 33 водопадов до этнографического комплекса — это путешествие о природе и традициях. Вы ощутите прохладу колхидского леса, насладитесь шумом каскада водопадов и промчитесь по горной реке на внедорожнике. А вечером познакомитесь с традициями черкесов: вас ждёт ужин с блюдами местной кухни и шоу народных песен и танцев с ножами и кувшинами вина.
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам (в том числе с детьми), ведь экскурсия учитывает ваши пожелания и ритм. И тем, кто впервые в Адлере, и тем, кто уже бывал здесь.
Организационные детали
- Я заберу вас в Адлере или Красной Поляне и после экскурсии привезу обратно
- В этой экскурсии обязательно будут дополнительные расходы (зависят от программы: экологические сборы, входные билеты, питание, развлечения)
- Экскурсию можно провести для большего количества путешественников (5-7): доплата 2000 руб. за человека
Транспорт
- Машина Ниссан Альмера 2017 года или микроавтобус для групп побольше (за доплату)
- Транспорт обеззараживается после каждой поездки, маски и антисептики в наличии
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 2741 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. БукреевЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
22 июл 2024
Спасибо Денису за идеальный день в Адлере! Показал нам красивейшие и интереснейшие локации в окрестностях Адлера и Красной Поляны. Прекрасный эксурсовод, чуткий ко всем пожеланиям гостей, очень внимателен к гостям.
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