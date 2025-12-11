Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Адлере, цены от 1663 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада (из Адлера)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
21 дек в 08:30
22 дек в 08:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
На яхте
1.5 часа
-
5%
115 отзывов
Водная прогулка
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
1663 ₽1750 ₽ за человека
Морские прогулки на парусной яхте
На яхте
1.5 часа
-
10%
25 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Мастер-класс по управлению яхтой в Адлере
Отправляйтесь в морское приключение из порта Адлера! Насладитесь романтикой моря, встретите дельфинов и получите уроки управления яхтой от капитана
Начало: В Имеретинском порту Сириус
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
1823 ₽2025 ₽ за человека

