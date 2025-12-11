Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи
Путешествие от водопадов до променада раскроет Сочи с новой стороны. Вдохновляющие виды и история ждут вас на каждом шагу
21 дек в 08:30
22 дек в 08:30
9999 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Водная прогулка
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
1663 ₽
1750 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 11 чел.
Мастер-класс по управлению яхтой в Адлере
Отправляйтесь в морское приключение из порта Адлера! Насладитесь романтикой моря, встретите дельфинов и получите уроки управления яхтой от капитана
Начало: В Имеретинском порту Сириус
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
1823 ₽
2025 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 1663 до 9999 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год для иностранцев, 141 ⭐ отзыв, цены от 1663₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль