Мы отправимся в живописное место, где Хоста протекает прямо между скал. Вместе с опытным водителем вы проедете по серпантину вдоль побережья среди реликтовых деревьев. А в каньоне увидите узкое ущелье с прозрачной рекой, сможете искупаться, пройтись по тропе к подвесному мосту и сделать классные фото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 5700 ₽ за человека

Описание экскурсии

Выезд из Адлера на мотоцикле

Встреча по вашему адресу и поездка по побережью с видами на море и лесные массивы Хосты.

Каньон Чёртовы ворота

Узкое ущелье (5 м) с прозрачной водой, реликтовым лесом и самшитами, окружённое 50-метровыми скалами. Здесь вы сможете:

искупаться в реке Хоста (в сезон) и понаблюдать за рыбками

прогуляться по лесной тропе вдоль каньона

подняться на подвесной мост для фото

взять напрокат сапборд (по желанию)

Возвращение в Адлер

По живописному серпантину — с остановками для фото.

Организационные детали