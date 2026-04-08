Мы отправимся в живописное место, где Хоста протекает прямо между скал. Вместе с опытным водителем вы проедете по серпантину вдоль побережья среди реликтовых деревьев.
А в каньоне увидите узкое ущелье с прозрачной рекой, сможете искупаться, пройтись по тропе к подвесному мосту и сделать классные фото.
А в каньоне увидите узкое ущелье с прозрачной рекой, сможете искупаться, пройтись по тропе к подвесному мосту и сделать классные фото.
Описание экскурсии
Выезд из Адлера на мотоцикле
Встреча по вашему адресу и поездка по побережью с видами на море и лесные массивы Хосты.
Каньон Чёртовы ворота
Узкое ущелье (5 м) с прозрачной водой, реликтовым лесом и самшитами, окружённое 50-метровыми скалами. Здесь вы сможете:
- искупаться в реке Хоста (в сезон) и понаблюдать за рыбками
- прогуляться по лесной тропе вдоль каньона
- подняться на подвесной мост для фото
- взять напрокат сапборд (по желанию)
Возвращение в Адлер
По живописному серпантину — с остановками для фото.
Организационные детали
- С вами поедет один из опытных водителей нашей команды. Вы — пассажир
- Перед выездом мы проводим инструктаж по безопасности и выдаём необходимую экипировку
- Вес пассажира — до 100 кг
- Вход на территорию каньона бесплатный, при желании можно арендовать сапборд — цена по запросу
- Мы делаем остановки там, где захотите. Можем скорректировать маршрут в процессе поездки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Из Адлера/Сириуса/Хосты
|5700 ₽
|Из Сочи
|7600 ₽
|Из Красной Поляны
|13 775 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 181 туриста
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хорошая организация тура: после бронирования позвонила менеджер и подробно рассказала про тур, но т. к. уже неоднократно была в этой местности (по описанию), то решила сменить направление на Гагру. Хонда Голд очень комфортный и ощущение, что едешь в машине. Илья увлекательно рассказывает о местности, фоткает где хочешь. Настоятельно рекомендую съездить с ребятами, они крутые!
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