Красоты Абхазии

Проведите новогодние праздники в атмосфере тепла, моря и гор! Вас ждет насыщенная экскурсионная программа, знакомство с традициями Абхазии, колоритное застолье и яркий фольклорный праздник. Вы прогуляетесь по знаменитому Приморскому парку среди субтропических растений и посетите архитектурный комплекс Колоннада — один из самых узнаваемых символов Гагры и любимое место для фотографий. Далее мы посетим Пицунду. Вас ждет встреча с уникальной природой: прогулка по реликтовой сосновой роще, наполненной свежим воздухом и ароматом хвои. По горному серпантину мы поднимемся на высоту около 1000 метров над уровнем моря к легендарному озеру Рица. По пути запланированы остановки на пасеке «Медовый двор» с дегустацией меда, у завораживающего Голубого озера, в живописном Юпшарском каньоне и в винном дворе «Погребок» с домашним вином и ароматной чачей. Также вы отправитесь в столицу Абхазии — Сухум, увидите празднично украшенный город и главную новогоднюю ёлку страны, окунетесь в атмосферу зимнего черноморского курорта.

Абхазское застолье

В селе Дурипш вас ждет настоящее Абхазское застолье. Вы посетите подворье с экскурсией по саду, виноградникам и винному погребу, познакомитесь с сельским бытом абхазов. Хозяева пригласят Вас за щедрый стол, где по традиции тамада поднимет бокалы вместе с гостями. Вы попробуете блюда абхазской кухни, приготовленные на открытом огне: сочный шашлык на мангале, асызбал (подлива из алычи), абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли), домашний сыр, свежие овощи, соления, хлеб и традиционные абхазские напитки. Кульминацией вечера станет фольклорный концерт: зажигательные национальные танцы в исполнении ведущих солистов Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Праздник завершится ярким новогодним фейерверком. Важная информация: Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. <|li> Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Программа экскурсии может корректироваться в связи с погодными условиями (Рицинский заповедник заменен на Новый Афон). Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов). Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде.