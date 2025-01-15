Встречаем Новый год в солнечной Абхазии! Вас ждут море, горы и насыщенная программа.
Вы увидите знаменитую Гагру, пицундские сосны, подниметесь к легендарному озеру Рица и побываете в праздничном Сухуме.
Кульминацией дня станет настоящее абхазское застолье с живой музыкой, танцами, щедрым угощением и праздничным фейерверком.
Описание экскурсии
Красоты Абхазии
Проведите новогодние праздники в атмосфере тепла, моря и гор! Вас ждет насыщенная экскурсионная программа, знакомство с традициями Абхазии, колоритное застолье и яркий фольклорный праздник. Вы прогуляетесь по знаменитому Приморскому парку среди субтропических растений и посетите архитектурный комплекс Колоннада — один из самых узнаваемых символов Гагры и любимое место для фотографий. Далее мы посетим Пицунду. Вас ждет встреча с уникальной природой: прогулка по реликтовой сосновой роще, наполненной свежим воздухом и ароматом хвои. По горному серпантину мы поднимемся на высоту около 1000 метров над уровнем моря к легендарному озеру Рица. По пути запланированы остановки на пасеке «Медовый двор» с дегустацией меда, у завораживающего Голубого озера, в живописном Юпшарском каньоне и в винном дворе «Погребок» с домашним вином и ароматной чачей. Также вы отправитесь в столицу Абхазии — Сухум, увидите празднично украшенный город и главную новогоднюю ёлку страны, окунетесь в атмосферу зимнего черноморского курорта.
Абхазское застолье
В селе Дурипш вас ждет настоящее Абхазское застолье. Вы посетите подворье с экскурсией по саду, виноградникам и винному погребу, познакомитесь с сельским бытом абхазов. Хозяева пригласят Вас за щедрый стол, где по традиции тамада поднимет бокалы вместе с гостями. Вы попробуете блюда абхазской кухни, приготовленные на открытом огне: сочный шашлык на мангале, асызбал (подлива из алычи), абыста (мамалыга), акуд (паста из фасоли), домашний сыр, свежие овощи, соления, хлеб и традиционные абхазские напитки. Кульминацией вечера станет фольклорный концерт: зажигательные национальные танцы в исполнении ведущих солистов Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Праздник завершится ярким новогодним фейерверком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра: Колоннада, Приморский парк
- Пицунда
- Рицинский реликтовый национальный парк
- Озеро Рица (при благоприятных погодных условиях)
- Сухум
- Село Дурипш
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Дегустации меда, сыра и вина
- Новогодняя программа
- Экологический сбор в Рицинский заповедник
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или ближайшая остановка в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится весь день
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. & lt;|li>
- Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными
- Программа экскурсии может корректироваться в связи с погодными условиями (Рицинский заповедник заменен на Новый Афон)
- Желательно иметь при себе наличные средства (в Абхазии нет банкоматов)
- Выбирайте комфортную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
15 янв 2025
Отлично провели время. Маршрут построен логично, без суеты. Гид интересно рассказывал. А вечер в Дурипше с танцами и фейерверком завершил тур на высокой ноте.
М
Марина
15 янв 2025
Прекрасное завершение каникул! Получили массу ярких впечатлений и прекрасных фото
Ю
Юлия
14 янв 2025
Экскурсия оправдала все ожидания. Увидели самые знаковые места
А
Артем
13 янв 2025
Все понравилось: и природа, и организация, и еда. Спасибо за радушие и позитив!
Н
Наталья
12 янв 2025
Великолепный способ продлить праздник. Абхазская кухня открылась с новой стороны. Очень довольны
А
Алексей
11 янв 2025
Море эмоций. Отдельный респект тамаде и артистам. Ощутили настоящий новогодний дух!
В
Виктория
10 янв 2025
Роскошный праздник! вечер с народными танцами под открытым небом и шашлыком с дымком лучший финал дня.
М
Максим
9 янв 2025
Интересный маршрут, грамотный гид. Узнали много об Абхазии, ее природе и традициях. Прогулка по Приморскому парку в Гагре очень приятна даже зимой. А мамалыга с адыгейским сыром - просто объедение.
О
Ольга
8 янв 2025
За один день мы получили море впечатлений. Атмосфера на застолье была настолько теплой и радушной, что не хотелось уезжать
П
Павел
7 янв 2025
Прекрасный тур для всей семьи. Дети в восторге от Голубого озера и фейерверка, мы с женой национальную кухню
С
Светлана
6 янв 2025
Впервые в Абхазии, и экскурсия помогла увидеть всю ее красоту. Колоннада в Гагре, реликтовые сосны в Пицунде, величие Рицы — незабываемо
И
Игорь
5 янв 2025
Отличная организация. Абхазское гостеприимство чувствовалось во всем: от дегустации на "Медовом дворе" до щедрого стола в Дурипше
Е
Елена
4 янв 2025
Огромное спасибо за насыщенную программу. Увидели и море в Гагре, и горы у Рицы. Все очень душевно.
Д
Дмитрий
3 янв 2025
Потрясающая поездка! Виды с серпантина на Рицу захватывают дух. Спасибо за прекрасный день!
А
Анна
2 янв 2025
Идеальный старт нового года! Озеро Рица в зимнем убранстве волшебно. Абхазское застолье в селе Дурипш поразило гостеприимством и вкуснейшей едой. Фольклорный концерт и фейерверк создали настоящую праздничную атмосферу.
Входит в следующие категории Адлера
