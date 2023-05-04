Алина — Организатор в Адлере

Провела 1237 экскурсий для 1129 туристов

Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха в Сочи, Грузии и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.

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