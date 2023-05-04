Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Абхазия — обладательница красивейших горных пейзажей и лазурного моря.
Вы прогуляетесь по живописному парку принца Ольденбургского, увидите озёра Голубое и Рица, навестите водопад «Мужские и Девичьи слёзы» и Юпшарский каньон, а также узнаете об истории, традициях и культуре абхазов.
Вы прогуляетесь по живописному парку принца Ольденбургского, увидите озёра Голубое и Рица, навестите водопад «Мужские и Девичьи слёзы» и Юпшарский каньон, а также узнаете об истории, традициях и культуре абхазов.
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Старая Гагра — главный курорт республики. Я расскажу о принце Ольденбургском, покажу возведенный при нем ресторан «Гагрипш» и проведу вас в Приморский парк у замка принца, где собраны растения, произрастающие во всех уголках Земли. Кроме того, вы увидите визитную карточку города — Гагрскую колоннаду, а также Зимний дворец и средневековую крепость Абаата.
- Водопад «Мужские и Девичьи слёзы», у которого вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал.
- Голубое озеро, где часто отдыхают павлины. Спрятанное среди скал, это чудо природы поражает уникальным лазурным цветом воды.
- «Прощай Родина» — смотровая площадка высотой 300 метров над уровнем моря. Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы.
- Юпшарский каньон — живописное скалистое ущелье с отвесными стенами высотой почти 500 метров, через которое бежит шумная речка Юпшара.
- Озеро Рица, вишенка на торте нашего путешествия по Рицинскому заповеднику. Говорят, что горное озеро обладает сказочным магнетизмом. Проверим это! Вы отдохнете на берегу, любуясь панорамами, а если захотите, прокатитесь на лодочке по зеркальной глади.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном минивэне.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Экологический сбор при въезде в Рицинский заповедник: 700 руб. /взрослые, 200 руб. /дети.
- Обед в кафе (по желанию).
- Тарзанка (по желанию) — 1000 руб. /чел.
- За дополнительную плату экскурсию можно продлить: съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина. Стоимость 2500 руб. с группы, входные билеты на дачу Сталина — 200 руб. /чел.
- Мы можем забрать вас из центрального Сочи за доплату 2000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Адлере
Провела 1237 экскурсий для 1129 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха в Сочи, Грузии и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
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