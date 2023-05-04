Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица

Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края

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Абхазия — обладательница красивейших горных пейзажей и лазурного моря.

Вы прогуляетесь по живописному парку принца Ольденбургского, увидите озёра Голубое и Рица, навестите водопад «Мужские и Девичьи слёзы» и Юпшарский каньон, а также узнаете об истории, традициях и культуре абхазов.
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Ближайшие даты:
4
мая
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мая
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Описание

Что вас ожидает

  • Старая Гагра — главный курорт республики. Я расскажу о принце Ольденбургском, покажу возведенный при нем ресторан «Гагрипш» и проведу вас в Приморский парк у замка принца, где собраны растения, произрастающие во всех уголках Земли. Кроме того, вы увидите визитную карточку города — Гагрскую колоннаду, а также Зимний дворец и средневековую крепость Абаата.
  • Водопад «Мужские и Девичьи слёзы», у которого вы узнаете старинную легенду и сможете загадать желание, выполнив местный ритуал.
  • Голубое озеро, где часто отдыхают павлины. Спрятанное среди скал, это чудо природы поражает уникальным лазурным цветом воды.
  • «Прощай Родина» — смотровая площадка высотой 300 метров над уровнем моря. Вы узнаете, как Чабгарский карниз получил новое название и насладитесь завораживающим видом на Юпшарские ворота и Кавказские горы.
  • Юпшарский каньон — живописное скалистое ущелье с отвесными стенами высотой почти 500 метров, через которое бежит шумная речка Юпшара.
  • Озеро Рица, вишенка на торте нашего путешествия по Рицинскому заповеднику. Говорят, что горное озеро обладает сказочным магнетизмом. Проверим это! Вы отдохнете на берегу, любуясь панорамами, а если захотите, прокатитесь на лодочке по зеркальной глади.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном минивэне.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор при въезде в Рицинский заповедник: 700 руб. /взрослые, 200 руб. /дети.
  • Обед в кафе (по желанию).
  • Тарзанка (по желанию) — 1000 руб. /чел.
  • За дополнительную плату экскурсию можно продлить: съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина. Стоимость 2500 руб. с группы, входные билеты на дачу Сталина — 200 руб. /чел.
  • Мы можем забрать вас из центрального Сочи за доплату 2000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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