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Абхазия - страна души

Владислава Р.
Владислава Р. – Гид из Адлера
Абхазия - страна души
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 350 ₽ за человека

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Абхазия - страна души
Абхазия - страна души

Что вы увидите

  • Город Гагра «Колоннада», ресторан «Гагрипш»
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («Каменный мешок»)
  • Озеро Рица
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Город Новый Афон
  • Новоафонский монастырь
  • Храм Симона Кананита
  • Рукотворный водопад
  • Лебединое озеро
  • Пицунда (в теплое время года)
Это увлекательный тур по самым достопримечательным местам Абхазии, в ходе которого Вы ознакомитесь с историей 📖, природой, культурой и традициями этой прекрасной и гостеприимной страны, а также угоститесь продуктами местного виноделия и пчеловодства. А уж наши харизматичные, обаятельные и влюблённые в свою страну экскурсоводы точно никого не оставят равнодушными.
Гагра. Колоннада
При въезде на территорию Абхазии – Гагра - это первый город 🏙️, который встречается на пути.
Колоннада в Гаграх - визитная карточка и архитектурное украшение Гагры, Абхазия. Территориально объект находится в старой части города близ Приморского парка. Она является своего рода входом на местный пляж 🏖️, который протянулся по периметру города.
Своей славой колоннада обязана киноленте «Зимний вечер в Гаграх».
Одной из причин, почему у колоннады всегда многолюдно, является превосходный вид на Черное море 🌊 и Гагрский пляж, который открывается при входе в арку.
Далее нас ожидает дорога на озеро Рица, которая проходит через высокогорное живописное ущелье, тянется вдоль бурной и красивой речки Бзыбь, вьется мимо сапфирного Голубого озера.
Голубое Озеро
Знаменитое Голубое озеро практически соседствует с не менее знаменитым озером Рица, его называют прекраснейшим творением природы, которое удивляет своей красотой. Это озеро считается самым чистейшим водоемом. Даже в ненастную погоду озеро не теряет своего цвета. Просто завораживает своей красотой. Кроме того, с Голубым озером связано множество легенд.
Путь на озеро удаляется от Черноморского шоссе и идет дальше, извиваясь меж скалистых ущелий.
Каменный мешок
Юпшарский каньон, через который проходит дорога на знаменитое озеро Рица, иногда называют «Каменным мешком». Каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом, который гирляндами свисает с грандиозных скальных карнизов, удивительно красив и величественен.
Называют ущелье «Каменным мешком» из-за того, что оно довольно длинное (около 8 километров) и вытянутое. Здесь две скалы практически сходятся, и расстояние между ними не превышает 20 метров, а над головой, между 500-метровыми скальными отвесами, проглядывает лишь узкая полоска неба.
Также продолжая экскурсию ⛳ по Рицинскому Национальному парку, мы останавливаемся у источника "Девичьи и мужские слезы". Здесь можно встретить большое количество разноцветных ленточек, которые привязывают рядом на растущую траву, при этом загадывая свои самые сокровенные желания.
Рица
Но вот заканчивается теснина, и мы выезжаем на освещенные солнцем просторы. Дорога начинает уходить вверх. Пара поворотов и вот оно - сказочное озеро Рица, окруженное величественными горами, покрытыми дремучими лесами, которые завораживают и притягивают взгляд. Озеро Рица по праву можно считать самой известной легендой Кавказа.
Интересно, что цвет воды в озере может различаться в разные сезоны. Так, зима дарит Рице холодные голубые тона, а весна, лето и осень - зелено-желтые. Это еще один повод побывать здесь в разные сезоны, ведь каждый раз здесь можно открыть для себя что-нибудь новенькое.
Новый Афон
Далее мы отправляемся на «землю святынь», так называют - Новый Афон, и связано это с большим числом святых мест и религиозных построек.
Здесь находится Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь, который был основан и назван в честь святого Симона Канонита. На территории монастыря несколько крупных храмов, 50-метровая колокольня, кельи, трапезная. Самое грандиозное сооружение — Пантелеймоновский собор. Он украшен изысканными фресками и иконами, увенчан пятью куполами. Главная святыня монастыря — чудотворный крест с частицей Креста Господня.
Рядом с Симоно-Кананитским храмом и монастырем расположен Новоафонский водопад, который входит в состав культурных достопримечательностей 🏛️ исторического заповедника «Анакопия».
Пицунда
И ещё одной остановкой в теплое время года в нашей экскурсии 🧭 будет посещение Пицунды, где Вы увидите парковую территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшим пляжем. Пицунда расположена на низменности, горы ⛰️ здесь отступают на 10 километров от побережья. Благодаря этому, климат в Пицунде чуть менее влажный. Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде удивительную прохладу. Три десятка тысяч пушистых вековых сосен с дивным ароматом смолы и нагретой солнцем хвои образуют резервуар целебного соснового воздуха. В Пицунде есть еще один оазис редкой флоры – самшит – вечнозеленое дерево 🌲 с мелкой листвой.
Ну а морская вода на мысе Пицунда – самая чистая и прозрачная на всём побережье Чёрного моря. На берегу Пицунды Вы поистине расслабитесь (искупаетесь в море, в летнее время).
Что входит
  • Транспортные расходы
  • Сопровождение экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустации меда, сыра и вина
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский национальный парк оплачивается отдельно: взрослый – 350 рублей дети 8-12 лет – 250 рублей дети до 7 лет – бесплатно.
  • Обед по желанию
  • Дача Сталина и Новоафонская пещера (уточняйте график работы), по желанию
Начало и место завершения
🚩 Сочи и Адлер
Абхазия - страна души
Абхазия - страна души
Абхазия - страна души
Абхазия - страна души
Абхазия - страна души

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владислава Р.
Владислава Р.
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Владислава Р. проводит ещё 1 экскурсию

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