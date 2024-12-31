8 часов
Групповая
«333 метра над уровнем моря. Новый год на высоте!» - авторский тур
Начало: Заберем по адресу из Вашего отеля
«Новый год по-абхазски Приглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в Абхазии»
Расписание: 31 декабря
31 дек в 14:00
от 1600₽ за человека
6 часов
Групповая
Новогодняя ночь на Розе Хутор
Начало: Автобусные остановки/КПП больших отелей
«Новый год в горах Первой остановкой станет живописное место — Красная Поляна»
31 дек в 21:00
4000₽ за человека
1 час
Групповая
до 20 чел.
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Сочи
Начало: Ул. Несербская,1А (внутренний двор «Гранд-Марина»)
«На маршруте «Новогоднее путешествие» вас ждут: Достоверные повести и традиции празднования Нового Года, странные находки, неожиданные запахи, звуки, угощения, что раскроют секреты главного праздника»
25 дек в 19:00
26 дек в 19:00
2500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Новогодние 2025»
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