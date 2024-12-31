Встречаем Новый Год 2025 в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Адлере, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«333 метра над уровнем моря. Новый год на высоте!» - авторский тур
На автобусе
8 часов
Групповая
«333 метра над уровнем моря. Новый год на высоте!» - авторский тур
Начало: Заберем по адресу из Вашего отеля
«Новый год по-абхазски Приглашаем вас провести незабываемую Новогоднюю ночь в Абхазии»
Расписание: 31 декабря
31 дек в 14:00
от 1600 за человека
Новогодняя ночь на Розе Хутор
На автобусе
6 часов
Групповая
Новогодняя ночь на Розе Хутор
Начало: Автобусные остановки/КПП больших отелей
«Новый год в горах Первой остановкой станет живописное место — Красная Поляна»
31 дек в 21:00
4000 за человека
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Сочи
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Сочи
Начало: Ул. Несербская,1А (внутренний двор «Гранд-Марина»)
«На маршруте «Новогоднее путешествие» вас ждут: Достоверные повести и традиции празднования Нового Года, странные находки, неожиданные запахи, звуки, угощения, что раскроют секреты главного праздника»
25 дек в 19:00
26 дек в 19:00
2500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «333 метра над уровнем моря. Новый год на высоте!» - авторский тур
  2. Новогодняя ночь на Розе Хутор
  3. Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2024
Сейчас в Адлере в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 4000.
Ищете где отпраздновать Новый год в Адлере? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Адлера, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025