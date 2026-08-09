Во время путешествия в абхазскую горную деревню, вы сможете посмотреть быт семьи и их дом. В программе душевное застолье в зале с большим камином и разнообразием блюд национальной кухни. Участие
Описание экскурсииПутешествие в абхазскую горную деревню и пещера «Абраскила» Вы сможете посмотреть быт семьи и их дом. Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению национальных блюд абхазской кухни и потом, у нас будет застолье в зале с большим столом и уютным камином. Вы попробуете такие блюда как мамалыга, ачапа, хачапур, мясо медведя, кабана или косули, домашние сыры из козьего или коровьего молока, буйволиный мацони. На участке растут деревья мандарина, апельсина, киви и хурмы. Все эти фрукты вы можете собрать своими руками. Также у хозяев много домашнего скота — буйволы, телята, козы, овцы, куры, лошадки. Поэтому вашим детям тоже не будет скучно. Еще в маршруте есть уникальная пещера «Абрскила», где вы будете идти по руслу реки в резиновых сапогах (их выдают там), длина маршрута 800 м. Те, кто был в ней, отмечали, что она намного интереснее пещеры в Новом Афоне. Прогулка по Сухуму и Кындыгские термальные источники Так же в поездке будет прогулка по столице Сухум, где мы посмотрим город, набережную и попробуем самые вкусные лодочки с яйцом в Абхазии в ресторане Нартаа. Ну, а завершится поездка релаксом в термальных источниках Кындыг, где вы сможете поплавать в природной горячей воде, оздоровиться, расслабиться и получить массу приятных эмоций. Захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность поплавать. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная г. Сухум
- Драмтеатр
- Брехаловка
- Морпорт
- Драндский храм
- Гейзер
- Храм «Моква»
- Пещера «Абрскила» (вход 500 руб., дети бесплатно)
- Застолье в Абхазской семье (национальные угощения, домашние напитки, душевные рассказы о жизни у камина)
- Мастер класс по приготовлению национальных блюд
- Кындыгские термальные источники (вход 300 руб. с чел.)
Что не входит в цену
- Застолье в семье (2000 руб. за всю компанию),
- Пещера Абрскила (500 руб. с человека),
- Термальные источники (300 руб. с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
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