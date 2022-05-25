Особенная Абхазия - по-домашнему

Во время путешествия в абхазскую горную деревню, вы сможете посмотреть быт семьи

Во время путешествия в абхазскую горную деревню, вы сможете посмотреть быт семьи и их дом. В программе душевное застолье в зале с большим камином и разнообразием блюд национальной кухни.

Участие в мастер-классе по их приготовлению.

Ваши дети совсем не будут скучать, так как они смогут посмотреть хозяйский домашний скот и собрать своими руками мандарины, апельсины, киви и хурму.

Еще в маршруте есть уникальная пещера «Абраскила», прогулка по Сухуму и Кындыгские термальные источники.
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему
Особенная Абхазия - по-домашнему

Что вас ожидает 🤩

  • Набережная г. Сухум
  • Драмтеатр
  • Брехаловка
  • Морпорт
  • Драндский храм
  • Гейзер
  • Храм «Моква»
  • Пещера «Абрскила» (вход 250 руб., дети бесплатно)
  • Застолье в Абхазской семье (национальные угощения, домашние напитки, душевные рассказы о жизни у камина)
  • Мастер класс по приготовлению национальных блюд
  • Кындыгские термальные источники (вход 200 руб. с чел.)
Путешествие в абхазскую горную деревню и пещера «Абраскила»
Вы сможете посмотреть быт семьи и их дом. Поучаствуете в мастер-классе по приготовлению национальных блюд абхазской кухни и потом, у нас будет застолье в зале с большим столом и уютным камином. Вы попробуете такие блюда как мамалыга, ачапа, хачапур, мясо медведя, кабана или косули, домашние сыры из козьего или коровьего молока, буйволиный мацони. На участке растут деревья мандарина, апельсина, киви и хурмы. Все эти фрукты вы можете собрать своими руками. Также у хозяев много домашнего скота — буйволы, телята, козы, овцы, куры, лошадки. Поэтому вашим детям тоже не будет скучно.
Еще в маршруте есть уникальная пещера «Абрскила», где вы будете идти по руслу реки в резиновых сапогах (их выдают там), длина маршрута 800 м. Те, кто был в ней, отмечали, что она намного интереснее пещеры в Новом Афоне.
Прогулка по Сухуму и Кындыгские термальные источники
Так же в поездке будет прогулка по столице Сухум, где мы посмотрим город, набережную и попробуем самые вкусные лодочки с яйцом в Абхазии в ресторане Нартаа.
Ну, а завершится поездка релаксом в термальных источниках Кындыг, где вы сможете поплавать в природной горячей воде, оздоровиться, расслабиться и получить массу приятных эмоций.

Важная информация

Захватите с собой полотенце и купальные принадлежности, будет возможность поплавать.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Застолье в семье (2000 руб. за всю компанию)
  • Пещера Абрскила (250 руб. с человека)
  • Термальные источники (200 руб. с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Захватите с собой полотенце и купальные принадлежности
  • Будет возможность поплавать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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