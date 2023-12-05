От озера Рица до скальных монастырей

Групповая экскурсия в Адлере
В нашем новом туре мы посетим «Великосветский курорт Гагры», мандариновые сады в абхазском селе, знаменитое озеро Рица, форелевое хозяйство, ущелье реки Мчишта и стеклянный мост через реку Бзыбь. А также попробуем абхазскую национальную кухню, натуральные мед и вина Абхазии.

Увидим множество других атмосферных мест, которые неизбежно оставят у вас положительные и теплые воспоминания о поездке.
От озера Рица до скальных монастырей
От озера Рица до скальных монастырей
От озера Рица до скальных монастырей
От озера Рица до скальных монастырей
От озера Рица до скальных монастырей
От озера Рица до скальных монастырей
От озера Рица до скальных монастырей
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 700 ₽
Детский1 300 ₽

Что вас ожидает:

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Приморский парк принца Ольденбургского
  • Ущелье реки Мчишта
  • Скальный монастырь 12 века
  • Форелевое хозяйство
  • Мандариновая плантация
  • Стеклянный мост
  • Озеро Рица и Голубое озеро

Описание

В нашем новом туре вас ждут следующие остановки:

  • Ресторан «Гагрипш» и приморский парк Принца А. П. Ольденбургского. Сделаем традиционное фото с видом на ресторан, в котором произошло открытие досоветского курорта Гагры, излюбленное место И. Сталина. Также напротив ресторана находится субтропический приморский парк, основанный принцем, где можно сделать множество красивых фотографий, в том числе у стенда «Я люблю Гагру».
  • Попробуем абхазскую национальную кухню, натуральные вина, мёд, сыр и мясо. Обедать мы будем в крайне атмосферном месте, у реки Бзыбь, где располагается первый и единственный стеклянный мост в Абхазии.
  • Заедем в село Охтара, где прогуляемся по живописному ущелью реки Мчишта, пройдем по таинственному и сказочному Колхидскому лесу. У реки открывается вид на древний скальный монастырь, предположительно, 12-го века. Также на территории села располагается старый советский объект — форелевое хозяйство, которое сейчас находится на реставрации, мы также сможем с ним ознакомиться.
  • Посетим знаменитые озёра Рица и Голубое, сделаем фотографии в горах Абхазии. Также до «Голубого озера» можно будет долететь на тарзанке-зиплайне по желанию (1000 руб.).
  • Заедем в абхазское село, где нас будут ожидать мандариновые плантации. Можно будет сорвать мандарины с дерева и даже приобрести их с этого же сада.
  • По желанию группы можно будет посетить один из следующих объектов: Сталинская дача в с. Холодная речка (400 руб.), вторая смотровая площадка над озером Рица и водопад «Птичий клюв» (300 руб.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер от и до Адлера
  • Дегустация вина, мяса, сыра и меда
Что не входит
  • Экологический сбор в Рицинский парк: детский (до 11 лет) — 200 руб., взрослый (от 12 лет) — 700 руб.
  • Полет на зиплайне — 1000 руб. (по желанию)
  • Подъем на смотровую площадку за Рицей — 300 руб. (по желанию)
  • Обед
  • Сувениры
  • Трансфер из Сочи и Красной Поляны — +500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
Завершение: После завершения экскурсии наш трансфер доставит вас домой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Спасибо за проявленный интерес к нашей экскурсии. В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер, с ним можно будет обсудить детали поездки.
  • При себе необходимо иметь следующие документы:
  • Паспорт гражданина или загранпаспорт для лиц старше 14 лет.
  • Для детей младше 14 лет — свидетельство о рождении.
  • Для детей без родителей — свидетельство о рождении и нотариально заверенная доверенность с правом выезда из РФ и въездом в Абхазию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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