В нашем новом туре мы посетим «Великосветский курорт Гагры», мандариновые сады в абхазском селе, знаменитое озеро Рица, форелевое хозяйство, ущелье реки Мчишта и стеклянный мост через реку Бзыбь. А также попробуем абхазскую национальную кухню, натуральные мед и вина Абхазии.
Увидим множество других атмосферных мест, которые неизбежно оставят у вас положительные и теплые воспоминания о поездке.
Увидим множество других атмосферных мест, которые неизбежно оставят у вас положительные и теплые воспоминания о поездке.
Ближайшие даты:
5
дек
дек
6
дек
дек
7
дек
дек
8
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 700 ₽
|Детский
|1 300 ₽
Что вас ожидает:
- Ресторан «Гагрипш»
- Приморский парк принца Ольденбургского
- Ущелье реки Мчишта
- Скальный монастырь 12 века
- Форелевое хозяйство
- Мандариновая плантация
- Стеклянный мост
- Озеро Рица и Голубое озеро
Описание
В нашем новом туре вас ждут следующие остановки:
- Ресторан «Гагрипш» и приморский парк Принца А. П. Ольденбургского. Сделаем традиционное фото с видом на ресторан, в котором произошло открытие досоветского курорта Гагры, излюбленное место И. Сталина. Также напротив ресторана находится субтропический приморский парк, основанный принцем, где можно сделать множество красивых фотографий, в том числе у стенда «Я люблю Гагру».
- Попробуем абхазскую национальную кухню, натуральные вина, мёд, сыр и мясо. Обедать мы будем в крайне атмосферном месте, у реки Бзыбь, где располагается первый и единственный стеклянный мост в Абхазии.
- Заедем в село Охтара, где прогуляемся по живописному ущелью реки Мчишта, пройдем по таинственному и сказочному Колхидскому лесу. У реки открывается вид на древний скальный монастырь, предположительно, 12-го века. Также на территории села располагается старый советский объект — форелевое хозяйство, которое сейчас находится на реставрации, мы также сможем с ним ознакомиться.
- Посетим знаменитые озёра Рица и Голубое, сделаем фотографии в горах Абхазии. Также до «Голубого озера» можно будет долететь на тарзанке-зиплайне по желанию (1000 руб.).
- Заедем в абхазское село, где нас будут ожидать мандариновые плантации. Можно будет сорвать мандарины с дерева и даже приобрести их с этого же сада.
- По желанию группы можно будет посетить один из следующих объектов: Сталинская дача в с. Холодная речка (400 руб.), вторая смотровая площадка над озером Рица и водопад «Птичий клюв» (300 руб.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Трансфер от и до Адлера
- Дегустация вина, мяса, сыра и меда
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский парк: детский (до 11 лет) — 200 руб., взрослый (от 12 лет) — 700 руб.
- Полет на зиплайне — 1000 руб. (по желанию)
- Подъем на смотровую площадку за Рицей — 300 руб. (по желанию)
- Обед
- Сувениры
- Трансфер из Сочи и Красной Поляны — +500 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и СочиЗавершение: После завершения экскурсии наш трансфер доставит вас домой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Спасибо за проявленный интерес к нашей экскурсии. В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер, с ним можно будет обсудить детали поездки.
- При себе необходимо иметь следующие документы:
- Паспорт гражданина или загранпаспорт для лиц старше 14 лет.
- Для детей младше 14 лет — свидетельство о рождении.
- Для детей без родителей — свидетельство о рождении и нотариально заверенная доверенность с правом выезда из РФ и въездом в Абхазию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Похожие туры из Адлера
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
Завтра
7 дек
8 дек
9 дек
20001 700₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
в Адлере / Сириусе
Завтра
7 дек
8 дек
9 дек
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Курортная Гагра и озеро Рица
Информативно-созерцательное путешествие по старинному приморскому городу и красотам Рицинского парка
на кпп Псоу
Завтра
7 дек
8 дек
9 дек
88007 920₽ за всё до 6 чел.