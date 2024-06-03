1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
«А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«Новоафонский монастырь: здесь вы узнаете о жизни монахов, об архитектуре храмов и местных святынях»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«Вы увидите монастырь «Крестовая пустынь» и осмотрите окружающие его идиллические предгорья»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Групповая
10 часов
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
«У реки открывается вид на древний скальный монастырь, предположительно, 12-го века»
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Храм воды Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
«Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: От вашего отеля или на ж/д станции «Имеретинский к...
«Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, будто парящий над Имеретинской низменностью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
- ЮЮлия25 мая 2024От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
- ААлексей24 мая 2024Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
- ЕЕлена6 мая 202429 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
- ТТатьяна30 апреля 2024Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
- ММария24 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Водитель Евгений с юмором, доброжелательный! Посетили много локаций, море впечатлений. Закончилась экскурсия вкусный и сытным обедом высоко в горах👍 Рекомендую всем👌
- ЮЮлия4 апреля 2024Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые - очень хочется еще вернуться.
- ООлег17 марта 2024С Даниелем съездили в Абхазию 10.03.2024. Были с компанией 6 человек. нас забрали из отеля в Адлере и начался наш
- ЛЛюдмила15 февраля 2024Всем здравствуйте! По выбранному маршруту, к сожалению, не нашлось попутчиков, и нам предложили замену, экскурсию в Черниговка и на термальный
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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