Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Адлера

Найдено 12 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Адлере, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«Храм Амбара — 1000-летняя византийская базилика, которую тщательно оберегают и восстанавливают местные жители»
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Самое грандиозное сооружение — пятикупольный Пантелеймоновский собор с изысканными фресками и иконами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
«А еще я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«Новоафонский монастырь: здесь вы узнаете о жизни монахов, об архитектуре храмов и местных святынях»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
Путешествие на внедорожниках в парк Солохаул. Водопад, святой источник, грузинская кухня и захватывающие виды на горы ждут вас
Начало: Из Адлера, Сочи и Дагомыса
«Вы увидите монастырь «Крестовая пустынь» и осмотрите окружающие его идиллические предгорья»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 600 за человека
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«Познакомитесь с фресками в грандиозном Пантелеймоновском соборе и посетите храм Симона Кананита 10 века»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
От озера Рица до скальных монастырей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
«У реки открывается вид на древний скальный монастырь, предположительно, 12-го века»
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Храм воды Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Групповая
12.5 часов
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
«На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:00
1 600 за человека
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
«А в поселке Ахштырь, возле которого находятся развалины средневекового христианского храма, посетим форелевое хозяйство и мастерскую художественного стекла»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.
Из Адлера - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
«Прямо у подножия Афонской горы примостился древний храм апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его мощи»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Староверы Сириуса: от раскола до переселения в Имеретинскую низменность
Открыть любопытные факты об истории края и узнать о местной жизни до и после Олимпиады
Начало: От вашего отеля или на ж/д станции «Имеретинский к...
«Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, будто парящий над Имеретинской низменностью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
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    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги начитывать😀 Сама экскурсия очень понравилась, времени всегда было достаточно на каждой локации. Спасибо большое и успехов в работе!
    От гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокнигиОт гида Ольги одни восторги:) невероятно позитивная девушка. Рассказывает очень интересно и живо, ей бы аудиокниги
  • А
    Алексей
    24 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория самый лучший гид, хоть
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    и вид на нее в автобусе как и на Андрея со спины конечно, но подача информации отличная! Даже маленькие дети, которые не особо то и слушают были все во внимании, пока не спали)). Во время остановок подсказывали и помогали, особенно с детьми, за это им огромное спасибо! Экскурсия сама по себе объемная, весь день локация за локацией. Дегустациям отдельный плюс. Все вкусно, также интересно было узнать для себя что-то новое о вине и мёде. Отдельное спасибо девушке на дегустации вин! Красиво и весело "напоить" толпу в 8 утра это того стоит!)) Огромное спасибо организаторам и всей команде, которая подарила нам эти впечатления! Спасибо вам от Тимофея и Алексея, ну и конечно же от Алисы!))

    Отличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) ВикторияОтличная организация экскурсий от начала и до конца! Водитель Андрей наилучший виртуоз по дорогам Абхазии!) Виктория
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    29 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
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    интересную, с чувством юмора проходящую на протяжении всего дня экскурсию. Гид, который не просто живописно рассказал о достопримечательностях страны гостеприимства, но и поведал о местных традициях и обычаях, о семейных укладах (о том, чего вы не узнаете в привычной, обывательской экскурсии!). Даниэль очень располагает к общению в силу лёгкости своей натуры, открытости и прекрасного чувства юмора 👍Мы побывали в Гагре, Новом Афоне, где посетили Ново-Афонскую зрелищную пещеру (1975г.), являющуюся необычайно красивым чудом природы. Мы находились на глубине от 140 до 200 метров, где температура порядка 11 градусов при 100% влажности. Побывали на озере Рица, даче Сталина, прикоснулись к истории в прямом и переносным смысле сего слова. Зашли на рынок, где прикупили свежие вкусности. Наслаждались красивым пейзажем, яркостью красок природы и гор. Вкусно пообедали в колоритном ресторане "Абхазский двор". Абхазия и сама экскурсия, места, которые мы посетили и увлекательные рассказы нашего гида останутся в нашем ❤️

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит на любой вопрос. Гоняет - как гонщик. Это было наслаждение, драмы, кайф. 👍💥💥💥💥💥
    Это просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответитЭто просто крутейшая экскурсия. Водителя Евгений - рекомендую 👌. Профессионал своего дела, с юмором, всегда ответит
  • М
    Мария
    24 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Потрясающая экскурсия! Водитель Евгений с юмором, доброжелательный! Посетили много локаций, море впечатлений. Закончилась экскурсия вкусный и сытным обедом высоко в горах👍 Рекомендую всем👌
  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Волшебный Солохаул: поездка к освежающему водопаду и святому источнику
    Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые - очень хочется еще вернуться.
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    Завершили поездку отличным шашлыком в горах. *По экскурсии - от любого джиппинга не следует ожидать долгого рассказа, с микрофоном и историческими датами. Гид-водитель, разумеется, рассказывал про места, которые мы посещали))) Мне этого хватило. Тут как бы каждый выбирает для себя, что важно - безопасность вождения, посещение природных мест, куда автобусы не проедут… или шумная толпа и рассказ под микрофон. Я выбираю первое, когда завышенных ожиданий нет, поездки получаются классные.

    Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -Поездка понравилась, получилась очень даже душевная и драйвовая. Все прошло хорошо и дружелюбно. Места красивые -
  • О
    Олег
    17 марта 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    С Даниелем съездили в Абхазию 10.03.2024. Были с компанией 6 человек. нас забрали из отеля в Адлере и начался наш
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    великолепный день в дороге по чудесной Абхазии. Даниель рассказывал о своей республике с любовью и знаниями многих исторических событий. Все сложилось в этот день погода, компания, гид и наш интересный маршрут. Вкусно поели, выпили вина и продегустировали настоящий абхазский мед. Даже попали в Новоафонские пещеры и были очень поражены недрами земли. Рекомендуем всем однодневный тур с надёжным гидом Даниелем!

    С Даниелем съездили в Абхазию 10.03.2024. Были с компанией 6 человек. нас забрали из отеля в
  • Л
    Людмила
    15 февраля 2024
    От озера Рица до скальных монастырей
    Всем здравствуйте! По выбранному маршруту, к сожалению, не нашлось попутчиков, и нам предложили замену, экскурсию в Черниговка и на термальный
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    источник Кындыг. Мы оооочень довольны маршрутом, просто море позитива, отдельное спасибо гиду Елене и водителю Тимуру, это люди, влюблённые в свою страну и работу, очень приятно общаться с такими профессионалами. Организация экскурсии отличная, обратная связь мгновенная, организатор Алина тоже мастер своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
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