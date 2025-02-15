Отправляемся на озеро Рица из Адлера

Абхазия — страна, которую нельзя обойти стороной! Живописное озеро Рица, Юпшарский каньон, знаковый ресторан Гагрипш — мы познакомимся с «визитными карточками» региона за один день и продегустируем местные деликатесы.
Отправляемся на озеро Рица из Адлера
Отправляемся на озеро Рица из Адлера
Отправляемся на озеро Рица из Адлера
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Увлекательная однодневная экскурсия

Приглашаем вас на насыщенную однодневную экскурсию, в рамках которой вы сможете посетить самые известные и невероятно красивые места. Это будет незабываемое путешествие, полное впечатлений и открытий!

Что вас ждет

  • Ресторан Гагрипш – легендарное место, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусной кухней.
  • Колоннада в Гагре – архитектурный шедевр, который обязательно стоит увидеть.
  • Водопады Мужские и Девичьи слезы – удивительные природные образования, которые завораживают своей красотой.
  • Юпшарский каньон – величественное место, где природа раскрывает свои самые красивые тайны.
  • Озеро Рица – главная «визитная карточка» Гагры, которое поражает своей завораживающей красотой.

Дополнительные возможности

Если вы готовы к приключениям, у вас будет возможность прокатиться на тарзанке. Это захватывающее ощущение позволит вам увидеть озеро Рица с высоты птичьего полета!

Вкусные дегустации

В завершение экскурсии вас ждет бесплатная дегустация различных деликатесов, включая:

  • вино
  • мед
  • сыр
  • копченое мясо

Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия, наполненного красотой и вкусом!

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Ресторан Гагрипш
  • Зимний театр
  • Парк принца Ольденбургского
  • Колоннада
  • Водопад Девичьи слёзы
  • Водопад Мужские слёзы
  • Чабгарский карниз
  • Самшитовая роща
  • Обзорная площадка «Две реки»
  • Подвесной мост
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Бесплатные дегустации (вино, сыр, копчёное мясо, чай, мёд)
  • Купание в море Гагра (в летнее время)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Обед в национальном ресторане (по желанию)
  • Вход в национальный парк - 700 руб. /чел, детям с 7до 12 лет - 200 руб. /чел.
  • Катание на тарзанке (по желанию) - 1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель (Адлерский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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