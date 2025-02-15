Абхазия — страна, которую нельзя обойти стороной! Живописное озеро Рица, Юпшарский каньон, знаковый ресторан Гагрипш — мы познакомимся с «визитными карточками» региона за один день и продегустируем местные деликатесы.

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Описание экскурсии

Увлекательная однодневная экскурсия

Приглашаем вас на насыщенную однодневную экскурсию, в рамках которой вы сможете посетить самые известные и невероятно красивые места. Это будет незабываемое путешествие, полное впечатлений и открытий!

Что вас ждет

Ресторан Гагрипш – легендарное место, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусной кухней.

– легендарное место, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусной кухней. Колоннада в Гагре – архитектурный шедевр, который обязательно стоит увидеть.

– архитектурный шедевр, который обязательно стоит увидеть. Водопады Мужские и Девичьи слезы – удивительные природные образования, которые завораживают своей красотой.

– удивительные природные образования, которые завораживают своей красотой. Юпшарский каньон – величественное место, где природа раскрывает свои самые красивые тайны.

– величественное место, где природа раскрывает свои самые красивые тайны. Озеро Рица – главная «визитная карточка» Гагры, которое поражает своей завораживающей красотой.

Дополнительные возможности

Если вы готовы к приключениям, у вас будет возможность прокатиться на тарзанке. Это захватывающее ощущение позволит вам увидеть озеро Рица с высоты птичьего полета!

Вкусные дегустации

В завершение экскурсии вас ждет бесплатная дегустация различных деликатесов, включая:

вино

мед

сыр

копченое мясо

Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия, наполненного красотой и вкусом!