Абхазия — страна, которую нельзя обойти стороной! Живописное озеро Рица, Юпшарский каньон, знаковый ресторан Гагрипш — мы познакомимся с «визитными карточками» региона за один день и продегустируем местные деликатесы.
Описание экскурсии
Увлекательная однодневная экскурсия
Приглашаем вас на насыщенную однодневную экскурсию, в рамках которой вы сможете посетить самые известные и невероятно красивые места. Это будет незабываемое путешествие, полное впечатлений и открытий!
Что вас ждет
- Ресторан Гагрипш – легендарное место, где вы сможете насладиться атмосферой и вкусной кухней.
- Колоннада в Гагре – архитектурный шедевр, который обязательно стоит увидеть.
- Водопады Мужские и Девичьи слезы – удивительные природные образования, которые завораживают своей красотой.
- Юпшарский каньон – величественное место, где природа раскрывает свои самые красивые тайны.
- Озеро Рица – главная «визитная карточка» Гагры, которое поражает своей завораживающей красотой.
Дополнительные возможности
Если вы готовы к приключениям, у вас будет возможность прокатиться на тарзанке. Это захватывающее ощущение позволит вам увидеть озеро Рица с высоты птичьего полета!
Вкусные дегустации
В завершение экскурсии вас ждет бесплатная дегустация различных деликатесов, включая:
- вино
- мед
- сыр
- копченое мясо
Не упустите возможность стать частью этого удивительного путешествия, наполненного красотой и вкусом!
Ежедневно в 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Ресторан Гагрипш
- Зимний театр
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Водопад Девичьи слёзы
- Водопад Мужские слёзы
- Чабгарский карниз
- Самшитовая роща
- Обзорная площадка «Две реки»
- Подвесной мост
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
- Бесплатные дегустации (вино, сыр, копчёное мясо, чай, мёд)
- Купание в море Гагра (в летнее время)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустации
Что не входит в цену
- Обед в национальном ресторане (по желанию)
- Вход в национальный парк - 700 руб. /чел, детям с 7до 12 лет - 200 руб. /чел.
- Катание на тарзанке (по желанию) - 1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Ваш отель (Адлерский район)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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