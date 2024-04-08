Лучшие туры в Абхазию – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Лучшие туры в Абхазию» в Адлере, цены от 1 550 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
На микроавтобусе
542 отзыва
10.5 часов
Групповая
Путешествие в сердце Абхазии: озеро Рица и красоты Гагры на минивэне
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Абхазии, где вас ждут горные пейзажи, озера и парки
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 1 800 за человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Пешая
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
5 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000 за человека
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
На автобусе
132 отзыва
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
Начало: От остановок центральных улиц Сочи, Адлера, ЖД
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    8 апреля 2024
    Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
    Благодарю всю вашу команду за столь интересную экскурсию! Водители вежливы и обходительны, профессионалы своего дела. Кристина - гид доброжелательна, улыбчива,
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    общительна. Без неё эта экскурсия была бы просто просмотром красивых мест. Про Кристину можно сказать - человек на своём месте. Столько интересной информации донесла. Причем, ненавязчиво, а со знанием своего дела и заинтересованностью к гостям. Жаль было с ней расставаться в конце дня! Всей вашей дружной команде процветания, успехов, благодарных туристов! Будем рады снова с вами встретиться в будущем!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Лучшие туры в Абхазию»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Абхазию на минивэне: Гагра, озеро Рица! (группа 6-8 человек)
  2. Джип-тур в Абхазию из Адлера
  3. Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Лучшие туры в Абхазию" можно забронировать 3 экскурсии от 1 550 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 679 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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