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общительна. Без неё эта экскурсия была бы просто просмотром красивых мест. Про Кристину можно сказать - человек на своём месте. Столько интересной информации донесла. Причем, ненавязчиво, а со знанием своего дела и заинтересованностью к гостям. Жаль было с ней расставаться в конце дня! Всей вашей дружной команде процветания, успехов, благодарных туристов! Будем рады снова с вами встретиться в будущем!