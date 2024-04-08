10.5 часов
Групповая
Путешествие в сердце Абхазии: озеро Рица и красоты Гагры на минивэне
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Абхазии, где вас ждут горные пейзажи, озера и парки
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
от 1 800₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
Начало: От остановок центральных улиц Сочи, Адлера, ЖД
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана8 апреля 2024Благодарю всю вашу команду за столь интересную экскурсию! Водители вежливы и обходительны, профессионалы своего дела. Кристина - гид доброжелательна, улыбчива,
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Лучшие туры в Абхазию»
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Сейчас в Адлере в категории "Лучшие туры в Абхазию" можно забронировать 3 экскурсии от 1 550 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 679 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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