Озера любви или «Корыта»

Сочи А.
Сочи А. – Гид из Адлера
Вы искупаетесь в кристально чистой воде в одной из самых красивых 🤩 речных заводей в Сочи.

После этого прогуляетесь 👣 среди красивых 🤩 горных пейзажей, зарослей вечнозеленого самшита, могучих дубов, буков и каштанов.

Гид с комфортом доставит вас к Дагомысским корытам и обратно на личном автомобиле 🚘.

Он обратит ваше внимание на самые красивые 🤩 места для прогулок и расскажет об этом волшебном месте.
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Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»

Что вы увидите

  • Дагомысские «Корыта» (Озера Любви)
Дагомысские «Корыта»В верховьях реки Западный Дагомыс, в тенистом самшитовом урочище расположились дагомысские «Корыта». Они представляют собой крутопадающие пласты осадочных горных пород протянулись поперек русла реки. Обладая различной прочностью и устойчивостью к размыву, пласты песчаников, аргиллитов, известняков и мергелей размыты рекой в разной степени, что привело к образованию многочисленных уступов, гребней, впадин и ванночек, напоминающих корыта. Отсюда и название «Корыта».
Вода падает с уступов, пенится, переливается из одного водоема в другой, поражая воображение игрой своих сине-зеленых струй. А вокруг белые скалы, заросли вечнозеленого самшита, кроны могучих дубов, буков и каштанов. Озёра ЛюбвиЕщё Корыта называют Озёрами Любви. Скорее всего, такое имя это место получило совсем недавно — по крайней мере, среди многообразия прекрасных горских легенд ни в одной нет точного указания на это место. Хотя живописность этого уголка, скорее всего, навевала романтическое настроение издревле. Как бы то ни было, Корыта стали не только популярным местом отдыха, экскурсионным объектом, но и традиционным местом паломничества молодоженов в день свадьбы.
Уютное кафе на берегу реки с блюдами кавказской кухни 🥧, возможность искупаться в прохладное воде, красивые 🤩 горные пейзажи делают это место идеальным для загородного отдыха.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Экологический сбор — 100 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи
Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»
Озера любви или «Корыта»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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