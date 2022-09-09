Романтическая морская прогулка под парусом

Морские пейзажи, белоснежная яхта и дружелюбные дельфины. Что может быть лучше

5
2 отзыва
Морские пейзажи, белоснежная яхта и дружелюбные дельфины.

Что может быть лучше? Проходите на борт нашей яхты — мы отправляемся в 1,5-часовую прогулку по побережью Сочи. У вас будет тридцать минут, чтобы искупаться в открытом море. Экскурсия проводится в мини-группе до 11 человек. Добро пожаловать на борт нашей белоснежной яхты.
Романтическая морская прогулка под парусом
Романтическая морская прогулка под парусом
Романтическая морская прогулка под парусом
Романтическая морская прогулка под парусом
Романтическая морская прогулка под парусом
Романтическая морская прогулка под парусом
Ближайшие даты:
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Олимпийские объекты Сочи
  • Горы Абхазии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера. Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов. Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Вы отправитесь на прогулку из Имеретинского порта Адлера. Оцените современные Олимпийские объекты, насладитесь горными панорамами. Предусмотрена получасовая стоянка, во время которой можно поплавать в открытом море.

Организационные детали:

  • Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
  • Мини группа 11 человек.
  • Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
  • По запросу мы можем организовать трансфер до порта.
  • Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма.
  • Можно взять в аренду яхту и катер.
  • Обратите внимание! Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут.

Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская прогулка на яхте
  • Услуги капитана
  • Плавание по желанию
Что не входит
  • Трансфер до порта
  • Услуги фотографа
Место начала и завершения?
Имеретинский морской порт Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется диспетчер и согласует все детали.
  • Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!
  • Рейс на закат 17.30 с повышенной стоимостью!! +200 р.
  • По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
9 сен 2022
Очень понравилось все! Большое спасибо! Лучшая водная поездка в нашей жизни!
К
9 сен 2022
Очень понравилось! Увидели дельфинов, поплавали в море, несмотря на сильные волны. Хороший, весёлый капитан яхты)) Обратно всех начало укачивать, потому лучше выпить что-то заранее от этого) Все отлично!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми🐬Дельфины🐼Животные🍀Природа и пейзажи🛥На яхте

Похожие туры в Адлере

Морская прогулка на яхте под парусом
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.7
65 отзывов
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте. Вы насладитесь романтикой открытого моря
Адлер, бул. Морской 1
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
1 300 за 1 человека
Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Морская прогулка на парусной яхте премиум класса в Адлере
Ни один отдых на берегу Черного отдыха не обходится без морской прогулки
ул. Морской бульвар 1, причал 2
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
1 690 за 1 человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
в Имеретинском или Сочинском морском порту
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
1 700 за 1 человека
Прогулка под парусом в мини-группе
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
3 отзыва
Прогулка под парусом в мини-группе
Выйти в Черное море на белоснежной яхте и понаблюдать за дельфинами
в Адлерском районе
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
1 500 за 1 человека
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
19 отзывов
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Бескрайние горизонты, умопомрачительный закат и дружелюбные дельфины
Адлер порт
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
от 1 700 за 1 человека
Морская прогулка под парусом
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 11 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
4.9
16 отзывов
Морская прогулка под парусом
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря - отплываем из Адлера
в Имеретинском порту Адлера
21 окт
22 окт
23 окт
24 окт
1 800 за 1 человека
Аренда парусной яхты
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 11 чел.
Организатор экскурсии ГОСТур
ГОСТур
Нет отзывов
Аренда парусной яхты
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием
Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
9 000 за всё до 11 чел.
Морская прогулка из Адлера
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
29 отзывов
Морская прогулка из Адлера
Прокатиться на парусной яхте, искупаться в открытом море и полюбоваться с воды Олимпийским парком
в Имеретинском порту Адлера
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
1 500 за 1 человека
Индивидуальная морская прогулка из Адлера
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Индивидуальная морская прогулка из Адлера
Прокатиться по Черному морю на комфортабельной парусно-моторной яхте с опытным капитаном
в порту Имеретинский
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
9 500 за всё до 10 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 11 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Аренда белоснежной яхты даст вам возможность провести время так, как захочется именно вам
Центральный порт Сочи
Завтра
21 окт
22 окт
23 окт
от 8 000 за всё до 11 чел.
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии MARINA
MARINA
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку
Несебрская 5, стр. 8, офис 1
Сегодня
Завтра
21 окт
5 000 за всё до 5 чел.
Морская прогулка на парусной яхте (в Адлере)
1.5 часа
🛥 На яхте
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
2 отзыва
Очень популярно сейчас
Морская прогулка на парусной яхте (в Адлере)
Даже пара часов, проведённых в открытом море
Адлер, район Олимп. парка, ул. Морской Бульвар, 1
Сегодня
Завтра
21 окт
22 окт
1 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ