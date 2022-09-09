Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Приглашаем вас отдохнуть на современной белоснежной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера. Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов. Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне!
Вы отправитесь на прогулку из Имеретинского порта Адлера. Оцените современные Олимпийские объекты, насладитесь горными панорамами. Предусмотрена получасовая стоянка, во время которой можно поплавать в открытом море.
Организационные детали:
Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
Мини группа 11 человек.
Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
По запросу мы можем организовать трансфер до порта.
Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма.
Можно взять в аренду яхту и катер.
Обратите внимание! Продолжительность морской прогулки из Центрального Сочи 45 минут.
Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Ответы на вопросы
Что входит
Морская прогулка на яхте
Услуги капитана
Плавание по желанию
Что не входит
Трансфер до порта
Услуги фотографа
Место начала и завершения?
Имеретинский морской порт Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
После бронирования с вами свяжется диспетчер и согласует все детали.
Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета) и фрукты.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!
Рейс на закат 17.30 с повышенной стоимостью!! +200 р.
По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Детали уточняйте в личном сообщении.
Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Илья
9 сен 2022
Очень понравилось все! Большое спасибо! Лучшая водная поездка в нашей жизни!
К
Кристина Лагутина
9 сен 2022
Очень понравилось! Увидели дельфинов, поплавали в море, несмотря на сильные волны. Хороший, весёлый капитан яхты)) Обратно всех начало укачивать, потому лучше выпить что-то заранее от этого) Все отлично!