Морские пейзажи, белоснежная яхта и дружелюбные дельфины.
Что может быть лучше? Проходите на борт нашей яхты — мы отправляемся в 1,5-часовую прогулку по побережью Сочи. У вас будет тридцать минут, чтобы искупаться в открытом море. Экскурсия проводится в мини-группе до 11 человек. Добро пожаловать на борт нашей белоснежной яхты.
Что может быть лучше? Проходите на борт нашей яхты — мы отправляемся в 1,5-часовую прогулку по побережью Сочи. У вас будет тридцать минут, чтобы искупаться в открытом море. Экскурсия проводится в мини-группе до 11 человек. Добро пожаловать на борт нашей белоснежной яхты.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Приглашаем вас отдохнуть на современной яхте длительностью полтора часа из морского порта Адлера. Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов. Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает все возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне! Вы отправитесь на прогулку из Имеретинского порта Адлера. Оцените современные Олимпийские объекты, насладитесь горными панорамами. Предусмотрена получасовая стоянка, во время которой можно поплавать в открытом море. Организационные детали:
- Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания, а также туалетной комнатой.
- Мини группа 11 человек.
- Разрешено взять на борт взять легкие алкогольные напитки (только белого цвета). Курить запрещено.
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта.
- Прогулка может быть отменена или перенесена на другую дату по причине шторма.
*Можно взять в аренду яхту и катер. Важная информация:
- Большая просьба уточнять перед бронированием о наличии мест, в летний период их быстро разбирают. Обратите внимание!
- На последний рейс на закат нет бесплатных билетов для детей до 5 лет. Пожалуйста, выбирайте единый билет на закат.
- Рейс на закат стоит дороже, выбирайте правильный тип билета.
Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийские объекты Сочи
- Горы Абхазии
- Обзорный вид на город курорт Сочи
- Дельфины
Что включено
- Морская прогулка на яхте
- Услуги капитана
- Плавание по желанию
Что не входит в цену
- Трансфер до порта
- Услуги фотографа
Место начала и завершения?
Имеретинский морской порт Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Большая просьба уточнять перед бронированием о наличии мест, в летний период их быстро разбирают
- Обратите внимание
- На последний рейс на закат нет бесплатных билетов для детей до 5 лет. Пожалуйста, выбирайте единый билет на закат
- Рейс на закат стоит дороже, выбирайте правильный тип билета
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Если вы думаете, какую экскурсию выбрать в Сочи — не раздумывайте, берите эту! Это один из лучших наших впечатлений за весь отпуск.
Описание на сайте полностью соответствует реальности: продолжительность, купание, все удобства на борту. Нам повезло с погодой и мы видели дельфинов! Команда сделала всё, чтобы нам было комфортно и интересно.
Идеальное сочетание организации, эстетики и приключения. Спасибо вам за прекрасный день!
Описание на сайте полностью соответствует реальности: продолжительность, купание, все удобства на борту. Нам повезло с погодой и мы видели дельфинов! Команда сделала всё, чтобы нам было комфортно и интересно.
Идеальное сочетание организации, эстетики и приключения. Спасибо вам за прекрасный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Управлять настоящим парусником под руководством остроумного капитана - это незабываемо! Отличная музыка и живописный закат сделали путешествие особенным. К сожалению, дельфинов мы не встретили. Советую тем, кого укачивает, подготовиться к прогулке заранее.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Всё было потрясающе! Очень приятные организаторы и капитан яхты, всё организованно без лишней суеты. Виды потрясающие, во время прогулки играла приятная музыка и создавала атмосферу, удалось даже увидеть дельфинов!!! Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия удалась, капитан супер, постояла у штурвала, еще и посмотрели соревнования парусных лодок(не знаю как правильно называется) советую всем.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Импровизированная морская прогулка стала удачным выбором! Вежливые организаторы, профессиональный капитан и комфортная яхта -идеальные условия. Мы насладились потрясающим закатом, увидели дельфинов и получили море позитивных эмоций. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Бронировал экскурсию внезапно, за полтора часа до отплытия, но места для 3 человек нашлись. В итоге, всех желающих распределили по двум яхтам.
Сначала заплыли подальше от берега. Затем, капитан выделил время
Сначала заплыли подальше от берега. Затем, капитан выделил время
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Романтическая морская прогулка на красивой яхте»
Фотопрогулка
до 10 чел.
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Зеленые вершины гор, морской бриз и купание в открытом море. Прогулка под парусом на яхте из Сочи и Адлера подарит незабываемые впечатления
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2700 ₽ за человека
-
10%
Фотопрогулка
до 10 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:30
1710 ₽
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Отправиться на яхте за лучшими видами, накупаться и встретить обитателей Чёрного моря
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Морские прогулки на парусной яхте
Отдохнуть на борту, искупаться в открытом море и получить мастер-класс от капитана
Начало: В Имеретинском порту Сириус
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:30
1740 ₽ за человека
1900 ₽ за человека