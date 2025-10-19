А Алексей

Если вы думаете, какую экскурсию выбрать в Сочи — не раздумывайте, берите эту! Это один из лучших наших впечатлений за весь отпуск.



Описание на сайте полностью соответствует реальности: продолжительность, купание, все удобства на борту. Нам повезло с погодой и мы видели дельфинов! Команда сделала всё, чтобы нам было комфортно и интересно.



Идеальное сочетание организации, эстетики и приключения. Спасибо вам за прекрасный день!