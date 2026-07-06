Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
Если единственные съедобные ассоциации с Сочи у вас это шашлык и чурчхела, то вы явно что-то упустили… Пора освежить впечатления и порадовать свои вкусовые рецепторы:) Приглашаем в южный гастротур — вас ждут рыба, мёд, вино и другие локальные продукты.
А ещё вы побываете в Ахштырской пещере, полюбуетесь речкой Мзымта и выпьёте нарзан прямо из источника.
Описание экскурсии
Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона. Попутно расскажем об истории региона, кулинарных традициях Сочи и поделимся секретами местных жителей.
Форелевое хозяйство
Это единственное в России хозяйство с такой мощной базой для разведения форели. Вам подробно расскажут о его процессах и достижениях. Вы покормите рыбу и загадаете заветное желание золотой волшебнице. В магазине рядом с хозяйством сможете купить разные виды рыбы. А к ней — вино краснодарских виноделен по выгодным ценам.
Пещера и панорамы
Далее мы поднимемся к Ахштырской пещере, откуда открываются живописные виды на долину речки Мзымта и подвесной мост Скайбридж. Вы пройдёте под сводами пещеры и услышите, кто обитал в ней в доисторические времена.
Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник
Вы полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, в каких фильмах могли видеть их ранее. Потом вас ждёт Чвижепсинский нарзан, где вы попробуете природную минеральную воду. Она обладает массой полезных свойств, помогает зарядиться бодростью и оздоровиться.
Пасека и чаепитие
Завершим наш маршрут на одной из местных пасек. Хозяин радушно угостит нас разными сортами мёда и расскажет о других продуктах пчеловодства. Можно будет купить сладкие сувениры. А само место настолько фотогеничное, что вы точно захотите сделать несколько фото.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт путешественникам с детьми от 7 лет (спец. устройства не предоставляются)
До пещеры мы идём пешком около 700 метров в одну сторону, туда под горку, обратно в горку. Обувь должна быть удобная, спортивная. Если вы не готовы ходить пешком — этот пункт программы придётся пропустить и подождать остальных
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет на форелевое хозяйство: 500 ₽/взрослый с экскурсией, 750-1500 ₽/взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 ₽/детский (7–14 лет), дети до 7 лет — бесплатно
Входной билет в пещеру — 500 ₽/чел.
Чаепитие с мёдом на пасеке — 300 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1303 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.
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