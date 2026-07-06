Если единственные съедобные ассоциации с Сочи у вас это шашлык и чурчхела, то вы явно что-то упустили… Пора освежить впечатления и порадовать свои вкусовые рецепторы:) Приглашаем в южный гастротур — вас ждут рыба, мёд, вино и другие локальные продукты. А ещё вы побываете в Ахштырской пещере, полюбуетесь речкой Мзымта и выпьёте нарзан прямо из источника.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона. Попутно расскажем об истории региона, кулинарных традициях Сочи и поделимся секретами местных жителей.

Форелевое хозяйство

Это единственное в России хозяйство с такой мощной базой для разведения форели. Вам подробно расскажут о его процессах и достижениях. Вы покормите рыбу и загадаете заветное желание золотой волшебнице. В магазине рядом с хозяйством сможете купить разные виды рыбы. А к ней — вино краснодарских виноделен по выгодным ценам.

Пещера и панорамы

Далее мы поднимемся к Ахштырской пещере, откуда открываются живописные виды на долину речки Мзымта и подвесной мост Скайбридж. Вы пройдёте под сводами пещеры и услышите, кто обитал в ней в доисторические времена.

Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник

Вы полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, в каких фильмах могли видеть их ранее. Потом вас ждёт Чвижепсинский нарзан, где вы попробуете природную минеральную воду. Она обладает массой полезных свойств, помогает зарядиться бодростью и оздоровиться.

Пасека и чаепитие

Завершим наш маршрут на одной из местных пасек. Хозяин радушно угостит нас разными сортами мёда и расскажет о других продуктах пчеловодства. Можно будет купить сладкие сувениры. А само место настолько фотогеничное, что вы точно захотите сделать несколько фото.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт путешественникам с детьми от 7 лет (спец. устройства не предоставляются)

До пещеры мы идём пешком около 700 метров в одну сторону, туда под горку, обратно в горку. Обувь должна быть удобная, спортивная. Если вы не готовы ходить пешком — этот пункт программы придётся пропустить и подождать остальных

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы