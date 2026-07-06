Мои заказы

Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе

Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
Если единственные съедобные ассоциации с Сочи у вас это шашлык и чурчхела, то вы явно что-то упустили… Пора освежить впечатления и порадовать свои вкусовые рецепторы:) Приглашаем в южный гастротур — вас ждут рыба, мёд, вино и другие локальные продукты.

А ещё вы побываете в Ахштырской пещере, полюбуетесь речкой Мзымта и выпьёте нарзан прямо из источника.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе

Описание экскурсии

Мы продумали гастрономический маршрут, который покажет вам разнообразие вкусов этого региона. Попутно расскажем об истории региона, кулинарных традициях Сочи и поделимся секретами местных жителей.

Форелевое хозяйство

Это единственное в России хозяйство с такой мощной базой для разведения форели. Вам подробно расскажут о его процессах и достижениях. Вы покормите рыбу и загадаете заветное желание золотой волшебнице. В магазине рядом с хозяйством сможете купить разные виды рыбы. А к ней — вино краснодарских виноделен по выгодным ценам.

Пещера и панорамы

Далее мы поднимемся к Ахштырской пещере, откуда открываются живописные виды на долину речки Мзымта и подвесной мост Скайбридж. Вы пройдёте под сводами пещеры и услышите, кто обитал в ней в доисторические времена.

Смотровая с видом на горное ущелье и нарзанный источник

Вы полюбуетесь горными пейзажами и узнаете, в каких фильмах могли видеть их ранее. Потом вас ждёт Чвижепсинский нарзан, где вы попробуете природную минеральную воду. Она обладает массой полезных свойств, помогает зарядиться бодростью и оздоровиться.

Пасека и чаепитие

Завершим наш маршрут на одной из местных пасек. Хозяин радушно угостит нас разными сортами мёда и расскажет о других продуктах пчеловодства. Можно будет купить сладкие сувениры. А само место настолько фотогеничное, что вы точно захотите сделать несколько фото.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт путешественникам с детьми от 7 лет (спец. устройства не предоставляются)
  • До пещеры мы идём пешком около 700 метров в одну сторону, туда под горку, обратно в горку. Обувь должна быть удобная, спортивная. Если вы не готовы ходить пешком — этот пункт программы придётся пропустить и подождать остальных
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет на форелевое хозяйство: 500 ₽/взрослый с экскурсией, 750-1500 ₽/взрослый с экскурсией и дегустацией, 250 ₽/детский (7–14 лет), дети до 7 лет — бесплатно
  • Входной билет в пещеру — 500 ₽/чел.
  • Чаепитие с мёдом на пасеке — 300 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1303 туристов
Приветствуем вас! Мы — Екатерина и Дмитрий, с радостью познакомим вас с нашим удивительным краем, где есть всё, что нужно для прекрасного отдыха: море, горы, водопады. Мы расскажем вам его историю, покажем самые интересные достопримечательности и зарядим вас своей любовью к этим местам.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Поедем, поедим! Гастротур из Адлера в мини-группе»

Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поедем, поедим! Гастротур из Адлера
Распробовать Сочи на вкус и насладиться шикарными видами
Завтра в 10:30
8 июл в 10:30
от 10 800 ₽ за всё до 4 чел.
Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
На автобусе
На теплоходе
6 часов
29 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сочи, дача Сталина и парк «Ривьера» за 1 день (из Адлера)
Погулять по морскому порту, полюбоваться горными видами и посетить дачу советского вождя
Начало: В Адлере от всех остановок общественного транспорт...
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
800 ₽ за человека
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
На машине
На кабриолете
3 часа
-
10%
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Начало: В Сириусе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 15 930 ₽17 700 ₽ за всё до 3 чел.
Православный Сочи из Адлера
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православный Сочи из Адлера
Откройте для себя религиозную сторону Сочи: храмы, монастыри и древние святыни ждут вас в этом увлекательном путешествии по православным местам
Начало: ЖД Имеретинский курорт
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
4000 ₽ за человека