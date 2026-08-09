Предлагаю вам увлекательно провести день и покататься по горным ландшафтам на комфортабельном внедорожнике. Я покажу вам самые красивые и труднодоступные локации. Отвезу на форелевую ферму, в каньон реки Псахо, к дольменам и водопаду Желаний. Проведу дегустацию местных вкусностей на пасеке и высокогорной пивоварне. Расскажу много историй и легенд, которые известны только местным.
Описание экскурсии
- Мы посетим форелевую ферму на горной реке Мзымта. Вы узнаете, как выращивают форель, осетрину и белугу, а также прогуляетесь по подвесному мосту через реку и сможете покормить кроликов в мини-зоопарке.
- Вас ждут смотровые площадки с панорамой ущелья Ахцу и живописными видами высокогорного парка развлечений SkyPark (по желанию парк можно будет посетить).
- Мы прокатимся по заброшенной царской дороге, посетим каньон реки Псахо и водопад Желаний. Вода в нём питьевая, а рядом расположен источник с минеральной газированной водой.
- Заедем в храм Святой Софии 10-13 века, Троице-Георгиевский женский монастырь и посмотрим на древний дольменный комплекс. По пути будем проезжать сказочный самшитовый лес, горные реки и отвесные скалы.
Дегустация пива, сыра и мёда на пасеке
Мы отправимся дегустировать пиво и медовуху в высокогорной пивоварне. Пиво здесь очень необычное: ягодное, фруктовое, лавандовое. Вас также ждёт дегустация крепких напитков из винограда и закусочная тарелка с местными соленьями из турши, бамбука, лопуха, папоротника и других растений. Ещё я предложу вам полакомиться свежим мёдом на пасеке и оценить местный сыр из коровьего, овечьего и козьего молока (до 10 сортов).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожном автомобиле Mitsubishi Space Gear (7 пассажирских мест), либо на Пежо 3008 (4 места)
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в Адлере или Сириусе, услуги гида
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Дегустация пива — 1000 руб. за сет по 100 мл до 10 сортов
- Экскурсия по форелевому хозяйству — 300 руб. с человека
- Каньон реки Псахо — 200 руб. с человека
- Обед
- Возможен трансфер из Сочи или Красной Поляны — 2000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля в Адлере или Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2077 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
Входит в следующие категории Адлера
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