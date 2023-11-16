Путешествие по крутым горам, самшитовым лесам и местным фермам
Предлагаю вам увлекательно провести день и покататься по горным ландшафтам на комфортабельном внедорожнике. Я покажу вам самые красивые и труднодоступные локации. Отвезу на форелевую ферму, в каньон реки Псахо, к дольменам и водопаду Желаний. Проведу дегустацию местных вкусностей на пасеке и высокогорной пивоварне. Расскажу много историй и легенд, которые известны только местным.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы посетим форелевую ферму на горной реке Мзымта. Вы узнаете, как выращивают форель, осетрину и белугу, а также прогуляетесь по подвесному мосту через реку и сможете покормить кроликов в мини-зоопарке.
- Вас ждут смотровые площадки с панорамой ущелья Ахцу и живописными видами высокогорного парка развлечений SkyPark (по желанию парк можно будет посетить).
- Мы прокатимся по заброшенной царской дороге, посетим каньон реки Псахо и водопад Желаний. Вода в нём питьевая, а рядом расположен источник с минеральной газированной водой.
- Заедем в храм Святой Софии 10-13 века, Троице-Георгиевский женский монастырь и посмотрим на древний дольменный комплекс. По пути будем проезжать сказочный самшитовый лес, горные реки и отвесные скалы.
Дегустация пива, сыра и мёда на пасеке
Мы отправимся дегустировать пиво и медовуху в высокогорной пивоварне. Пиво здесь очень необычное: ягодное, фруктовое, лавандовое. Вас также ждёт дегустация крепких напитков из винограда и закусочная тарелка с местными соленьями из турши, бамбука, лопуха, папоротника и других растений. Ещё я предложу вам полакомиться свежим мёдом на пасеке и оценить местный сыр из коровьего, овечьего и козьего молока (до 10 сортов).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожном автомобиле Mitsubishi Space Gear (7 пассажирских мест), либо на Пежо 3008 (4 места)
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в Адлере или Сириусе, услуги гида
Дополнительные расходы
- Дегустация пива — 1000 руб. за сет по 100 мл до 10 сортов
- Экскурсия по форелевому хозяйству — 300 руб. с человека
- Каньон реки Псахо — 200 руб. с человека
- Обед
- Возможен трансфер из Сочи или Красной Поляны — 2000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля в Адлере или Сириусе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 387 туристов
Добрый день! Меня зовут Катя. Я — сертифицированный гид и водитель со стажем более 13 лет. Провожу экскурсии на собственном авто премиум-класса. Вам со мной будет комфортно, безопасно, весело и интересно.
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