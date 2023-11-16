Предлагаю вам увлекательно провести день и покататься по горным ландшафтам на комфортабельном внедорожнике. Я покажу вам самые красивые и труднодоступные локации. Отвезу на форелевую ферму, в каньон реки Псахо, к дольменам и водопаду Желаний. Проведу дегустацию местных вкусностей на пасеке и высокогорной пивоварне. Расскажу много историй и легенд, которые известны только местным.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим форелевую ферму на горной реке Мзымта. Вы узнаете, как выращивают форель, осетрину и белугу, а также прогуляетесь по подвесному мосту через реку и сможете покормить кроликов в мини-зоопарке.

Вас ждут смотровые площадки с панорамой ущелья Ахцу и живописными видами высокогорного парка развлечений SkyPark (по желанию парк можно будет посетить).

Мы прокатимся по заброшенной царской дороге, посетим каньон реки Псахо и водопад Желаний. Вода в нём питьевая, а рядом расположен источник с минеральной газированной водой.

Заедем в храм Святой Софии 10-13 века, Троице-Георгиевский женский монастырь и посмотрим на древний дольменный комплекс. По пути будем проезжать сказочный самшитовый лес, горные реки и отвесные скалы.

Дегустация пива, сыра и мёда на пасеке

Мы отправимся дегустировать пиво и медовуху в высокогорной пивоварне. Пиво здесь очень необычное: ягодное, фруктовое, лавандовое. Вас также ждёт дегустация крепких напитков из винограда и закусочная тарелка с местными соленьями из турши, бамбука, лопуха, папоротника и других растений. Ещё я предложу вам полакомиться свежим мёдом на пасеке и оценить местный сыр из коровьего, овечьего и козьего молока (до 10 сортов).

Организационные детали

Экскурсия проходит на внедорожном автомобиле Mitsubishi Space Gear (7 пассажирских мест), либо на Пежо 3008 (4 места)

В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в Адлере или Сириусе, услуги гида

Дополнительные расходы