Пикник с форелью у горной речки.

Мега харизматичный повар прилагается!

На Ваш выбор 2 места — Гнездо совы и Медвежий угол. Утром заберем Вас из отеля. Прокатимся по старой краснополянской дороге. Заедем на форелевое хозяйство и купим живую рыбку. Остановимся в комфортном местечке у бурлящих вод горной реки. Пикник, крутые фотографии 📸, кавказские байки!

Преимущество местечка «Гнездо совы» - на реке Мзымта, прямо под Скай парком. Местечко «Медвежий угол» - тихое, с водопадом, по дороге заедем на источник с минеральной водичкой.

Все необходимое для крутого пикника с форелью и кавказским акцентом предоставляем (кавказский свежайший лаваш, форель, овощи свежие и на гриль, шампиньоны, фрукты 🍉, соки и вода, зелень всех мастей, соусы, специи, одноразовая посуда, салфетки, скатерти, уголь и т. д. ).

Дополнительно к пикнику можно заказать:

*исключительно вкусное домашнее красное/белое вино;

*грузинскую чачу;

*диких перепёлок;

*шашлык из домашней курочки;

*шашлык из домашней индюшки;

*шашлык из свинины.

Кто готов испытать гастрономический оргазм и захлебнуться слюной? Получить головокружение от чистейшего горного воздуха? Любоваться живописнейшими местами?

ВЕЛКОМ!