Пикник с форелью у горной речки.
Мега харизматичный повар прилагается!
На Ваш выбор 2 места — Гнездо совы и Медвежий угол. Утром заберем Вас из отеля. Прокатимся по старой краснополянской дороге. Заедем на форелевое хозяйство и купим живую рыбку. Остановимся в комфортном местечке у бурлящих вод горной реки. Пикник, крутые фотографии 📸, кавказские байки!
Преимущество местечка «Гнездо совы» - на реке Мзымта, прямо под Скай парком. Местечко «Медвежий угол» - тихое, с водопадом, по дороге заедем на источник с минеральной водичкой.
Все необходимое для крутого пикника с форелью и кавказским акцентом предоставляем (кавказский свежайший лаваш, форель, овощи свежие и на гриль, шампиньоны, фрукты 🍉, соки и вода, зелень всех мастей, соусы, специи, одноразовая посуда, салфетки, скатерти, уголь и т. д. ).
Дополнительно к пикнику можно заказать:
- *исключительно вкусное домашнее красное/белое вино;
- *грузинскую чачу;
- *диких перепёлок;
- *шашлык из домашней курочки;
- *шашлык из домашней индюшки;
- *шашлык из свинины.
Кто готов испытать гастрономический оргазм и захлебнуться слюной? Получить головокружение от чистейшего горного воздуха? Любоваться живописнейшими местами?
ВЕЛКОМ!