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Пикник с форелью у горной речки

ШиК А.
ШиК А. – Гид из Адлера
Пикник с форелью у горной речки
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Пикник с форелью у горной речки
Пикник с форелью у горной речки

Что вы увидите

  • старую Краснополянскую дорогу
  • местечко "Гнездо совы" или местечко "Медвежий угол". В местечке "Медвежий угол" заедем на нарзанный источник "Чвижепсе" и "Водопад желаний"
Пикник с форелью у горной речки.
Мега харизматичный повар прилагается!
На Ваш выбор 2 места — Гнездо совы и Медвежий угол. Утром заберем Вас из отеля. Прокатимся по старой краснополянской дороге. Заедем на форелевое хозяйство и купим живую рыбку. Остановимся в комфортном местечке у бурлящих вод горной реки. Пикник, крутые фотографии 📸, кавказские байки!
Преимущество местечка «Гнездо совы» - на реке Мзымта, прямо под Скай парком. Местечко «Медвежий угол» - тихое, с водопадом, по дороге заедем на источник с минеральной водичкой.
Все необходимое для крутого пикника с форелью и кавказским акцентом предоставляем (кавказский свежайший лаваш, форель, овощи свежие и на гриль, шампиньоны, фрукты 🍉, соки и вода, зелень всех мастей, соусы, специи, одноразовая посуда, салфетки, скатерти, уголь и т. д. ).

Дополнительно к пикнику можно заказать:

  • *исключительно вкусное домашнее красное/белое вино;
  • *грузинскую чачу;
  • *диких перепёлок;
  • *шашлык из домашней курочки;
  • *шашлык из домашней индюшки;
  • *шашлык из свинины.
Кто готов испытать гастрономический оргазм и захлебнуться слюной? Получить головокружение от чистейшего горного воздуха? Любоваться живописнейшими местами?
ВЕЛКОМ!
Что входит
  • Все необходимое для крутого пикника с форелью и кавказским акцентом
Начало
🚩 Адлер, КПП любого отеля
Место завершения
🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия
Пикник с форелью у горной речки
Пикник с форелью у горной речки
Пикник с форелью у горной речки
Пикник с форелью у горной речки
Пикник с форелью у горной речки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ШиК А.
ШиК А.
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