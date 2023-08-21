Гастротур на внедорожном кабриолете

5 вкусных часов в вашей жизни: нежная рыба и икра, местные сыры и потрясающие хачапури по-аджарски

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Я устрою для вас настоящее гастропутешествие! Это будет идеальный день в Сочи – кабриолет, деликатесы и горные пейзажи. Мы начнём с форелевой фермы, прокатимся до местной сыроварни, отправимся на крафтовую пивоварню. По пути завернём к источнику с природным нарзаном. А закончим поездку вкуснейшим хачапури по-аджарски с ароматным вином в Ахштырском каньоне.
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
Гастротур на внедорожном кабриолете
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Описание

Что вас ожидает

Форелевая ферма. Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства. Здесь вы узнаете всё (ну или почти всё) об особенностях форелеводства, удивитесь, сколько есть видов в семействе лососевых, по желанию отведаете нежнейшую рыбу и красную икру.

Местная сыроварня. Камамбер, сент-мор, валансе, альпийский, чеддер, лейден, томм, манчего, беллер в черном и красном перце, буррата и страчателла — любая сырная душа найдет себе деликатес по вкусу. А ещё тут можно купить разные добавки к сырной тарелке: местные конфитюры, мёд и варенье, орехи и сухофрукты из Армении, маслины из Греции, урбеч из Дагестана.

Крафтовая пивоварня. Затем заберёмся высоко в горы, где опытные пивовары проведут экскурсию по производству и, конечно, предложат продегустировать свежее пенное. А по пути я покажу вам заброшенный санаторий, где не успел отдохнуть ни один человек.

Источник природного Нарзана. По пути остановимся у источника минеральной воды Нарзан, вкусной, прохладной и бодрящей. Можно напиться ею на месте или набрать с собой.

Ахштырский каньон. В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски. Мы расположимся в беседке у реки, а вокруг будут величественные скалы. Здесь же угощу вас ароматным домашним вином.

Организационные детали

  • Поездка проходит на УАЗ Hunter Cabrio
  • Начало – из любой точки Олимпийского парка. Если нужно подать авто в другое место – обсудим индивидуально.
  • В стоимость тура входят трансфер, дегустация сыра и вина
  • Дополнительные расходы: экскурсия по форелевому хозяйству – 300 руб. /чел., экскурсия с дегустацией рыбы – от 650 руб. /чел., экскурсия в пивоварне – 500 руб. /чел., хачапури – около 400 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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