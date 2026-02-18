5 вкусных часов в вашей жизни: нежная рыба и икра, местные сыры и потрясающие хачапури по-аджарски
Я устрою для вас настоящее гастропутешествие! Это будет идеальный день в Сочи – мощный внедорожник, деликатесы и горные пейзажи. Мы начнём с форелевой фермы, прокатимся до местной сыроварни, отправимся на крафтовую пивоварню. По пути завернём к источнику с природным нарзаном. А закончим поездку вкуснейшим хачапури по-аджарски с ароматным вином в Ахштырском каньоне.
Форелевая ферма. Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства. Здесь вы по желанию отведаете нежнейшую рыбу и красную икру.
Местная сыроварня. Камамбер, сент-мор, валансе, альпийский, чеддер, лейден, томм, манчего, беллер в черном и красном перце, буррата и страчателла — любая сырная душа найдет себе деликатес по вкусу. А ещё тут можно купить разные добавки к сырной тарелке: местные конфитюры, мёд и варенье, орехи и сухофрукты из Армении, маслины из Греции, урбеч из Дагестана.
Крафтовая пивоварня. Затем заберёмся высоко в горы, где опытные пивовары предложат продегустировать свежее пенное. А по пути я покажу вам заброшенный санаторий, где не успел отдохнуть ни один человек.
Источник природного Нарзана. По пути остановимся у источника минеральной воды Нарзан, вкусной, прохладной и бодрящей. Можно напиться ею на месте или набрать с собой.
Ахштырский каньон. В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски. Мы расположимся в беседке у реки, а вокруг будут величественные скалы. Здесь же угощу вас ароматным домашним вином.
Организационные детали
Поездка проходит на TOYOTA TUNDRA (400 л. с.)
Начало – из любой точки Олимпийского парка. Если нужно подать авто в другое место – обсудим индивидуально.
В стоимость входят трансфер, дегустация сыра и вина
Дополнительные расходы:
— форелевое хозяйство — 300 руб. /чел., — дегустация рыбы — от 650 руб. /чел., — посещение пивоварни — 500 руб. /чел., — хачапури — около 400 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 686 туристов
Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы смело можете рассчитывать на новую фантастическую фотоколлекцию. А ещё поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгений
Если вам нужен скучный гид, который будет читать факты из Википедии, то мимо. Тут история про покатушки по локациям, как с хорошим приятелем, которого давно знаешь. Отдельный лайк за музыку читать дальшеуменьшить
в машине. По маршруту красиво и интересно. Был скепсис по форелевой ферме, но и она очень даже. Удивитесь тому что творят осетры. Маршрут живописный, в локах кормят вкусно. Да, не включено в стоимость, но об этом заранее предупреждают еще в описании. Мой совет, не экономьте, погружайтесь в гастро трип полностью. И есть уникальные места, куда вас просто ни один гид не свозит.
+1
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О
Ольга
Были на экскурсии 13 апреля Александр, благодарим за отдых!!! Орагнизация поездки отличная, встретил нас около места проживания (на Нижнеимеретинской улице в Адлере жили), сразу поехали врываться в эту прекрасную горную природу))) По читать дальшеуменьшить
пути к пивоварне попробовали местные сыры, на территории пивоварни хотелось остаться на пару дней - высоко в горах, тишина, спокойствие, пиво, закуски))) Уже на обратном пути заехали на форелевую ферму - тоже интересно было узнать о содержании известных и выводе новых "пород" этих рыб, также посмотрели на осетров, самки которых дают много икры. Поездка завершилась дегустацией великолепнейшего хачапури! Александр, благодарим еще раз за прекраснейший день!!!
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Ирина
Очень понравился тур! Задумка прекрасная, места интересные, а виды потрясают своей красотой! Идеально для тех, кто устал от суеты города и хочет насладиться приятными разговорами, восхитительным пивом и прихватить с собой вкуснейший сыр ☺️ Спасибо Александру за день в копилку приятных воспоминаний! И еще одно - осетры очень крутые 😂😂😂😂
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Анна
Все было очень интересно, изумительно, профессионально. Отдельное спасибо Александру за безопасное увлекательное и вкусное путешествие👌Море положительных эмоций👍🏻👍🏻👍🏻
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась, все прошло организованно, хорошо провели время.
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О
Оксана
Очень понравилось! Спасибо ☺️
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