Я устрою для вас настоящее гастропутешествие! Это будет идеальный день в Сочи – мощный внедорожник, деликатесы и горные пейзажи. Мы начнём с форелевой фермы, прокатимся до местной сыроварни, отправимся на крафтовую пивоварню. По пути завернём к источнику с природным нарзаном. А закончим поездку вкуснейшим хачапури по-аджарски с ароматным вином в Ахштырском каньоне.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Форелевая ферма. Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства. Здесь вы по желанию отведаете нежнейшую рыбу и красную икру.

Местная сыроварня. Камамбер, сент-мор, валансе, альпийский, чеддер, лейден, томм, манчего, беллер в черном и красном перце, буррата и страчателла — любая сырная душа найдет себе деликатес по вкусу. А ещё тут можно купить разные добавки к сырной тарелке: местные конфитюры, мёд и варенье, орехи и сухофрукты из Армении, маслины из Греции, урбеч из Дагестана.

Крафтовая пивоварня. Затем заберёмся высоко в горы, где опытные пивовары предложат продегустировать свежее пенное. А по пути я покажу вам заброшенный санаторий, где не успел отдохнуть ни один человек.

Источник природного Нарзана. По пути остановимся у источника минеральной воды Нарзан, вкусной, прохладной и бодрящей. Можно напиться ею на месте или набрать с собой.

Ахштырский каньон. В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски. Мы расположимся в беседке у реки, а вокруг будут величественные скалы. Здесь же угощу вас ароматным домашним вином.

Организационные детали

Поездка проходит на TOYOTA TUNDRA (400 л. с.)

Начало – из любой точки Олимпийского парка. Если нужно подать авто в другое место – обсудим индивидуально.

В стоимость входят трансфер, дегустация сыра и вина

Дополнительные расходы:

— форелевое хозяйство — 300 руб. /чел.,

— дегустация рыбы — от 650 руб. /чел.,

— посещение пивоварни — 500 руб. /чел.,

— хачапури — около 400 руб.