5 вкусных часов в вашей жизни: нежная рыба и икра, местные сыры и потрясающие хачапури по-аджарски
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Описание
Что вас ожидает
Форелевая ферма. Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства. Здесь вы узнаете всё (ну или почти всё) об особенностях форелеводства, удивитесь, сколько есть видов в семействе лососевых, по желанию отведаете нежнейшую рыбу и красную икру.
Местная сыроварня. Камамбер, сент-мор, валансе, альпийский, чеддер, лейден, томм, манчего, беллер в черном и красном перце, буррата и страчателла — любая сырная душа найдет себе деликатес по вкусу. А ещё тут можно купить разные добавки к сырной тарелке: местные конфитюры, мёд и варенье, орехи и сухофрукты из Армении, маслины из Греции, урбеч из Дагестана.
Крафтовая пивоварня. Затем заберёмся высоко в горы, где опытные пивовары проведут экскурсию по производству и, конечно, предложат продегустировать свежее пенное. А по пути я покажу вам заброшенный санаторий, где не успел отдохнуть ни один человек.
Источник природного Нарзана. По пути остановимся у источника минеральной воды Нарзан, вкусной, прохладной и бодрящей. Можно напиться ею на месте или набрать с собой.
Ахштырский каньон. В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски. Мы расположимся в беседке у реки, а вокруг будут величественные скалы. Здесь же угощу вас ароматным домашним вином.
Организационные детали
- Поездка проходит на УАЗ Hunter Cabrio
- Начало – из любой точки Олимпийского парка. Если нужно подать авто в другое место – обсудим индивидуально.
- В стоимость тура входят трансфер, дегустация сыра и вина
- Дополнительные расходы: экскурсия по форелевому хозяйству – 300 руб. /чел., экскурсия с дегустацией рыбы – от 650 руб. /чел., экскурсия в пивоварне – 500 руб. /чел., хачапури – около 400 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.