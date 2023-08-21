Я устрою для вас настоящее гастропутешествие! Это будет идеальный день в Сочи – кабриолет, деликатесы и горные пейзажи. Мы начнём с форелевой фермы, прокатимся до местной сыроварни, отправимся на крафтовую пивоварню. По пути завернём к источнику с природным нарзаном. А закончим поездку вкуснейшим хачапури по-аджарски с ароматным вином в Ахштырском каньоне.

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Описание

Что вас ожидает

Форелевая ферма. Сначала мы с ветерком и комфортом доедем до форелевого царства. Здесь вы узнаете всё (ну или почти всё) об особенностях форелеводства, удивитесь, сколько есть видов в семействе лососевых, по желанию отведаете нежнейшую рыбу и красную икру.

Местная сыроварня. Камамбер, сент-мор, валансе, альпийский, чеддер, лейден, томм, манчего, беллер в черном и красном перце, буррата и страчателла — любая сырная душа найдет себе деликатес по вкусу. А ещё тут можно купить разные добавки к сырной тарелке: местные конфитюры, мёд и варенье, орехи и сухофрукты из Армении, маслины из Греции, урбеч из Дагестана.

Крафтовая пивоварня. Затем заберёмся высоко в горы, где опытные пивовары проведут экскурсию по производству и, конечно, предложат продегустировать свежее пенное. А по пути я покажу вам заброшенный санаторий, где не успел отдохнуть ни один человек.

Источник природного Нарзана. По пути остановимся у источника минеральной воды Нарзан, вкусной, прохладной и бодрящей. Можно напиться ею на месте или набрать с собой.

Ахштырский каньон. В конце гастрономического приключения обязательно оставьте силы на дегустацию вкуснейшего хачапури по-аджарски. Мы расположимся в беседке у реки, а вокруг будут величественные скалы. Здесь же угощу вас ароматным домашним вином.

Организационные детали