Авторские экскурсии от местных гидов Адлера

Найдено 8 экскурсий в категории «Авторские» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
317 отзывов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600 за человека
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
161 отзыв
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000 за человека
«День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
129 отзывов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
16 отзывов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150 за человека
Авторский тур в Мацесту
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
10 отзывов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
«Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка «Галактика» с открытым теплым бассейном под открытым небом»
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800 за человека
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Квест
12 часов
100 отзывов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 100 чел.
Авторское путешествие в Абхазию
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vitalul14
    28 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
  • А
    Андреева
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Очень весело)
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
    Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
    Отличный гид Дарья, очень позитивно и организованно!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
    Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
  • В
    Виктор
    20 мая 2024
    «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
    Экскурсия крутая, если будете выбирать куда подняться, однозначно выбирайте Розу Хутор, я был на обоих подъемниках, на Розе виды круче,
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    и едет дольше. Экскурсовод Даша не давала заскучать. Единственное обед в кафе вырос за два года в цене в два раза, то, что два года назад выходило на 2 тыс, сейчас нам на троих вышло 4. На остановке ущелья Ахцу вам будут выпаривать орла, а потом просить пару тысяч за фото, даже если орла вам на руку посадят, шлите их, как я и сделал

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
    Красивый вид с горной вершины, родельбан и главное, замечательный экскурсовод Карина! Спасибо за экскурсию👍
  • Е
    Евгений
    11 мая 2024
    Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
    У нас был просто замечательный водитель-гид. Рустам постоянно нам что-то рассказывал про местные достопримечательности и историю Абхазии. Данный тур будет
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    интересен тем, кто был уже везде в Абхазии. Особенно классные локации будут для тех, кто любит фотографироваться. И виды, и сами заброшки просто великолепны для фотосессий. Так же советую брать собой как можно больше налички. Вино на столько вкусное, что вы захотите купить всё, что пробовали на дегустации 😂 Так же Рустам привез нас в великолепный ресторан на обед. Цены демократические, порции большие. Не первый раз в Абхазии, и смело могу сказать, что Абхазия великолепна!

  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, всё понравилось!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
    Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Авторские»

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  1. Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
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  3. «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
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Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Авторские" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 500 до 16 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 736 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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