1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500₽ за человека
Групповая
11 часов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
«Авторский тур по Красной Поляне с посещением аквапарка «Галактика» с открытым теплым бассейном под открытым небом»
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800₽ за человека
Квест
12 часов
Авторский квест-тур на джипах по заброшкам Гагры | «Дом призрака»
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 6-45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 100 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Авторское путешествие в Абхазию
Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVitalul1428 мая 2024Прекрасно провели время. Отдых подходит для всей семьи. Очень красивая природа Абхазии, много интересного рассказывает гид-водитель. Отдельное спасибо водителю "Лёве" и Екатерине - работают на все 100%!
- ААндреева26 мая 2024Очень весело)
- ААлексей26 мая 2024Гегский водопад, набережную Гагры, центр Гагры, озеро Рица, Голубое озеро, подвесной мост, 2 небольших водопада
- ССветлана22 мая 2024Отличный гид Дарья, очень позитивно и организованно!
- ННаталья20 мая 2024Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
- ВВиктор20 мая 2024Экскурсия крутая, если будете выбирать куда подняться, однозначно выбирайте Розу Хутор, я был на обоих подъемниках, на Розе виды круче,
- ИИрина19 мая 2024Красивый вид с горной вершины, родельбан и главное, замечательный экскурсовод Карина! Спасибо за экскурсию👍
- ЕЕвгений11 мая 2024У нас был просто замечательный водитель-гид. Рустам постоянно нам что-то рассказывал про местные достопримечательности и историю Абхазии. Данный тур будет
- ННадежда7 мая 2024Здравствуйте, всё понравилось!
- ТТатьяна5 мая 2024Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Авторские»
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