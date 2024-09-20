Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)

Погрузитесь в мир улиток на ферме в Адлере, попробуйте деликатесы, вина и сыры, узнайте интересные факты и насладитесь улиточным массажем
Ферма расположена в живописном месте недалеко от реки Мзымта, окружена фруктовым садом. Гости увидят процесс разведения улиток, узнают много интересного о них. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров,
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хурмовой чачи. Желающие могут испытать улиточный массаж, который омолаживает и оздоравливает кожу. Детям по желанию дарят живую улитку. Трансфер из отеля в Адлере включён. Экскурсия подходит для взрослых и детей, до 6 лет бесплатно, до 12 лет - доплата. Возможен индивидуальный формат для семьи

4
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная ферма улиток
  • 🍷 Дегустация местных вин и сыров
  • 🐌 Интересные факты об улитках
  • 💆 Улиточный массаж
  • 🚗 Трансфер из отеля
    • Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 17:00

    Что можно увидеть

  • Улиточная ферма
  • Фруктовый сад

    • Описание экскурсии

    Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут.

    Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам суп «Том Ям», французское блюдо эскарго и деликатес «жемчуг Афродиты» — полезнейшую икру улиток. А к ним — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд. Также можем предложить домашний лимонад или натуральный компот из свежих фруктов.

    Желающие испытают на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия.

    Детям по желанию можем подарить живую улитку.

    Организационные детали

    • Трансфер заберёт вас из отеля в радиусе Адлера. Из Сочи нужно добраться до ж/д станции «Адлер», оттуда мы отвезём вас до фермы на своём автомобиле (Ford Focus или Toyota Hilux на 8 мест). Обратный путь до отеля по договорённости
    • Программа подойдёт и взрослым, и детям. До 6 лет бесплатно, до 12 лет — доплата 750 руб.
    • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для семьи. Детали уточняйте в переписке
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    ежедневно в 17:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный2 600 ₽
    Дети 7-12 лет800 ₽
    Дети до 6 летБесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Из отеля в радиусе Адлера
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 17:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
    Т
    20 сен 2024
    Новый опыт, в том числе вкусовой, гастрономический, и информация об улитках, необычный формат, но организация хромает.
    Ощущение, что выехал на подмосковные 6 соток, которые так себе благоустроены, но где есть беседка для посиделок за чашкой чая.
    Только здесь с блюдами из улиток. Это новация. И за это пять баллов. Остальное для одного раза приемлемо
    О
    27 авг 2024
    Вчера посетили улиточную ферму Василия и остались довольны всем! Увидели как разводят улиток,получили интересную информацию об этих милых созданиях. Кроме того,нас побаловали гастрономическими изысками: Том Ям,эскарго,икра улиток(не знали,что еще и
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    такая есть), вкуснейший домашний сыр,мед,орехи и др. закуски. Улиток пробовали впервые и нам было очень вкусно! Также Василий щедро угощал домашними винами и чачей. Тому,кто хочет разнообразить свой досуг,расширить кругозор,при этом вкусно поесть и просто хорошо провести время однозначно рекомендуем!
    Василий,спасибо Вам за гостеприимство,желаем успехов в развитии Вашего дела!

    Вчера посетили улиточную ферму Василия и остались довольны всем! Увидели как разводят улиток,получили интересную информацию обВчера посетили улиточную ферму Василия и остались довольны всем! Увидели как разводят улиток,получили интересную информацию обВчера посетили улиточную ферму Василия и остались довольны всем! Увидели как разводят улиток,получили интересную информацию обВчера посетили улиточную ферму Василия и остались довольны всем! Увидели как разводят улиток,получили интересную информацию об

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