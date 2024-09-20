Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Погрузитесь в мир улиток на ферме в Адлере, попробуйте деликатесы, вина и сыры, узнайте интересные факты и насладитесь улиточным массажем
Ферма расположена в живописном месте недалеко от реки Мзымта, окружена фруктовым садом. Гости увидят процесс разведения улиток, узнают много интересного о них. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров, читать дальше
хурмовой чачи. Желающие могут испытать улиточный массаж, который омолаживает и оздоравливает кожу. Детям по желанию дарят живую улитку. Трансфер из отеля в Адлере включён. Экскурсия подходит для взрослых и детей, до 6 лет бесплатно, до 12 лет - доплата. Возможен индивидуальный формат для семьи
4
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальная ферма улиток
🍷 Дегустация местных вин и сыров
🐌 Интересные факты об улитках
💆 Улиточный массаж
🚗 Трансфер из отеля
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Что можно увидеть
Улиточная ферма
Фруктовый сад
Описание экскурсии
Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут.
Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам суп «Том Ям», французское блюдо эскарго и деликатес «жемчуг Афродиты» — полезнейшую икру улиток. А к ним — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд. Также можем предложить домашний лимонад или натуральный компот из свежих фруктов.
Желающие испытают на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия.
Детям по желанию можем подарить живую улитку.
Организационные детали
Трансфер заберёт вас из отеля в радиусе Адлера. Из Сочи нужно добраться до ж/д станции «Адлер», оттуда мы отвезём вас до фермы на своём автомобиле (Ford Focus или Toyota Hilux на 8 мест). Обратный путь до отеля по договорённости
Программа подойдёт и взрослым, и детям. До 6 лет бесплатно, до 12 лет — доплата 750 руб.
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для семьи. Детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из отеля в радиусе Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 198 туристов
Я Василий. Родился в Адлере, и продолжаю приносить пользу родному городу, а также нашим дорогим гостям. Я винодел в третьем поколении, а теперь ещё фермер на улиточной ферме. Я и моя команда отдаём предпочтение всему полезному и натуральному.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
1
2
–
1
–
Т
Татьяна
20 сен 2024
Новый опыт, в том числе вкусовой, гастрономический, и информация об улитках, необычный формат, но организация хромает. Ощущение, что выехал на подмосковные 6 соток, которые так себе благоустроены, но где есть беседка для посиделок за чашкой чая. Только здесь с блюдами из улиток. Это новация. И за это пять баллов. Остальное для одного раза приемлемо
О
Ольга
27 авг 2024
Вчера посетили улиточную ферму Василия и остались довольны всем! Увидели как разводят улиток,получили интересную информацию об этих милых созданиях. Кроме того,нас побаловали гастрономическими изысками: Том Ям,эскарго,икра улиток(не знали,что еще и читать дальше
такая есть), вкуснейший домашний сыр,мед,орехи и др. закуски. Улиток пробовали впервые и нам было очень вкусно! Также Василий щедро угощал домашними винами и чачей. Тому,кто хочет разнообразить свой досуг,расширить кругозор,при этом вкусно поесть и просто хорошо провести время однозначно рекомендуем! Василий,спасибо Вам за гостеприимство,желаем успехов в развитии Вашего дела!