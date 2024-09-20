🌿 Уникальная ферма улиток 🍷 Дегустация местных вин и сыров 🐌 Интересные факты об улитках 💆 Улиточный массаж 🚗 Трансфер из отеля

Ферма расположена в живописном месте недалеко от реки Мзымта, окружена фруктовым садом. Гости увидят процесс разведения улиток, узнают много интересного о них. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров,

хурмовой чачи. Желающие могут испытать улиточный массаж, который омолаживает и оздоравливает кожу. Детям по желанию дарят живую улитку. Трансфер из отеля в Адлере включён. Экскурсия подходит для взрослых и детей, до 6 лет бесплатно, до 12 лет - доплата. Возможен индивидуальный формат для семьи

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Описание экскурсии

Вы увидите очаровательных улиток — больших серых (Helix Aspera Maxima) и малых (Helix Aspersa Müller). Мы расскажем интересные факты об этих брюхоногих моллюсках — как они размножаются и живут.

Расположитесь в уютной беседке после обзорной экскурсии, где мы предложим вам суп «Том Ям», французское блюдо эскарго и деликатес «жемчуг Афродиты» — полезнейшую икру улиток. А к ним — пять видов белых и красных вин, коньяк и чачу, местные сыры и мёд. Также можем предложить домашний лимонад или натуральный компот из свежих фруктов.

Желающие испытают на себе улиточный массаж — наши подопечные выделяют полезный муцин, богатый витаминами, коллагеном и другими полезными веществами. Муцин оказывает на кожу омолаживающее и противовоспалительное действия.

Детям по желанию можем подарить живую улитку.

Организационные детали