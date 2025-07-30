В этом джип-туре вы увидите сразу три стихии Абхазии! Лазурное море, старинная архитектура Гагры и живописные горные тропы — всё это соединилось в одном путешествии.
Мы увидим главные достопримечательности города-курорта, а после отправимся покорять Мамзышху с её водопадами и альпийскими лугами.
Мы увидим главные достопримечательности города-курорта, а после отправимся покорять Мамзышху с её водопадами и альпийскими лугами.
Описание экскурсииПутешествие начнется в курортном поселке Цандрипш, где расположен знаменитый пляж «Белые скалы». На пути к горным вершинам вас будут ждать Гагра и ее символы — парк Принца Ольденбургского, ресторан «Гагрипш» и Колоннада. Затем отправимся к горе Мамзышха, чтобы прогуляться по живописным тропам, устроить пикник и надышаться чистейшим воздухом альпийских лугов. Важная информация: Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования. Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания. Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер. Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж «Белые скалы»
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Гагрская колоннада
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 300 метров над уровнем моря
- Смотровая площадка горы Мамзышха: 1880 метров над уровнем моря
- Альпийские луга
Что включено
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
- Услуги водителя-гида
- Сопровождение через государственную границу
- Страховка
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 рублей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ближайшая остановка к вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания
- Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсия огонь! Вид с горы на 4 стороны шикарный, путь туда по горному бездорожью ещё лучше и веселее, Гарику респект)
Наверху есть возможность заказать вкусный шашлык, на обратном пути купание на одном из пляжей с возможностью покататься на гидроцикле или банане.
Наверху есть возможность заказать вкусный шашлык, на обратном пути купание на одном из пляжей с возможностью покататься на гидроцикле или банане.
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