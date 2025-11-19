Хотите расслабиться и ощутить полную свободу? Поднимайтесь на борт Velvette 29 — стильной 9-метровой яхты, где всё продумано для комфортного отдыха.
Только вы и ваша компания, тёплое солнце, свежий бриз, музыка под настроение и идеальные виды — что ещё нужно для безмятежного дня на волнах!
Описание водной прогулки
- Вы отправитесь на прогулку на моторной яхте Velvette 29 длиной 9 м. и шириной 2,7 м.
- На борту — мягкие диваны, гальюн (туалет), носовой лежак для солнечных ванн, холодильник, стол и бокалы.
- Вы можете подключить плейлист через Bluetooth и создать саундтрек вашего дня.
- Для купания — удобная платформа и душ на открытом воздухе, чтобы освежиться после заплыва.
- Вечером можно укутаться в тёплый плед и проводить закат.
- Вы сами выбираете маршрут вдоль побережья, темп и места для остановок.
- Идеально подходит для романтических свиданий, семейного отдыха или деловых встреч в неформальной обстановке.
Организационные детали
- В стоимость включены аренда яхты, топливо и услуги капитана.
- Также яхту можно арендовать на 3, 4, 8 часов либо на полный день. Детали и стоимость обсудим в переписке.
- За доплату можно воспользоваться услугами стюарда/хостес.
Важно:
- Перед отплытием капитан проведёт обязательный инструктаж по технике безопасности. На борту нужно строго соблюдать его указания.
- С собой можно взять свою еду и напитки.
- Надевайте, пожалуйста, обувь только с нескользящей светлой подошвой.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порт Имеретинский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 823 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
