Специально для любителей умеренного экстрима предлагаем вашему вниманию рафтинг по реке Мзымта с посещением бани.

Вас встретят опытные инструкторы, со специальным образованием и квалификацией, проведут брифинг и выдадут необходимое снаряжение

Дальше вас ждёт веселый и увлекательный сплав, где вы будете преодолевать пороги горной реки и ловко маневрировать по изгибам ее русла.

Ущелье, с покрытыми зеленью скалами, целебный горный воздух, свежесть и прохлада от ниспадающего потока воды станет хорошим местом отдыха перед второй частью рафтинга, наполненного драйвом, адреналином и брызгами

Вы будете сплавляться по красивому Ахштырскому ущелью. Проплывете под самым длинным мостом в горах в Скайпарке, любуясь скалистыми берегами реки

В завершенающей части активного путешествия вас будет ждать купание в освежающей воде и традиционной русской баней.

Важно:На Рафтинг не допускаются дети до 6 лет.