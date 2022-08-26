Рафтинг по реке Мзымта

Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Рафтинг по реке Мзымта
Ближайшие даты:
26
авг
27
авг
28
авг
29
авг
30
авг
31
авг
1
сен
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Ахштырское ущелье
  • Ущелье Ах-цу
  • Долина реки Мзымта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Специально для любителей умеренного экстрима предлагаем вашему вниманию рафтинг по реке Мзымта с посещением бани.
Вас встретят опытные инструкторы, со специальным образованием и квалификацией, проведут брифинг и выдадут необходимое снаряжение
Дальше вас ждёт веселый и увлекательный сплав, где вы будете преодолевать пороги горной реки и ловко маневрировать по изгибам ее русла.
Ущелье, с покрытыми зеленью скалами, целебный горный воздух, свежесть и прохлада от ниспадающего потока воды станет хорошим местом отдыха перед второй частью рафтинга, наполненного драйвом, адреналином и брызгами
Вы будете сплавляться по красивому Ахштырскому ущелью. Проплывете под самым длинным мостом в горах в Скайпарке, любуясь скалистыми берегами реки
В завершенающей части активного путешествия вас будет ждать купание в освежающей воде и традиционной русской баней.
Важно:На Рафтинг не допускаются дети до 6 лет.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Рафтинг
  • Баня
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Адлер-Сириус, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Точное время посадки зависит от вашего адреса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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