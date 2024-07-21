4 часа
Водная прогулка
Рафтинг по реке Мзымта и отдых в бане: незабываемое приключение в Адлере
Рафтинг в Сочи - отличный выбор для любителей умеренного экстрима. Сплав по реке Мзымта, живописные виды и традиционная русская баня ждут вас
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 500₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Мзымта
Начало: Остановка общественного транспорта у вашего отеля
«Сплав по горной реке Мзымта — это незабываемое путешествие для любителей активного отдыха»
Расписание: Ежедневно 11-00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 500₽ за человека
4 часа
Групповая
до 17 чел.
Рафтинг по реке Мзымта
Начало: Адлер-Сириус, по договоренности
«Специально для любителей умеренного экстрима предлагаем вашему вниманию рафтинг по реке Мзымта с посещением бани»
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга21 июля 2024Хорошая организация тура. Все чётко, понятно. Сплавлялась первый раз. Понравилось. Красивые виды гор. Хотелось бы побольше экстрима. Но погода жаркая и река спокойная. Рекомендую с детьми.
- ССветлана5 декабря 2023Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии
- РРуслан29 ноября 2023Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.
- ММария17 октября 2023спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊 Нам невероятно повезло с
- ААндрей20 сентября 2023Нам понравилось природа. Инструктор был очень приветливый и очень интересно рассказывал мы были в восторге
- ППавлова8 сентября 2023Всё было просто отлично, забрали от отеля, привезли прямо к месту. Инструктор Леонид, ему вообще отдельная благодарность, всё на позитиве, много рассказывал о местных достопримечательностях. Однозначно 10 баллов из 5.
- AALEKSEY14 августа 2023Классический рафтинг по реке Мзымта и баняВсё понравилось. Отлично!
- ААндрей29 августа 2022Классический рафтинг по реке Мзымта и баняВсе понравилось. Инструктора всё подробно объяснили отдыхающим как вести себя на рафтинге и что можно делать и что нельзя, и поэтому все прошло просто замечательно. Был с ребёнком. Ребёнок в восторге. Всем советую данную фирму и экскурсию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мзымта»
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