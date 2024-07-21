Экскурсии по рекам в Адлере 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Адлере, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рафтинг по реке Мзымта
7 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Рафтинг по реке Мзымта и отдых в бане: незабываемое приключение в Адлере
Рафтинг в Сочи - отличный выбор для любителей умеренного экстрима. Сплав по реке Мзымта, живописные виды и традиционная русская баня ждут вас
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 500 за человека
Сплав по реке Мзымта
28 отзывов
3 часа
Водная прогулка
Сплав по реке Мзымта
Начало: Остановка общественного транспорта у вашего отеля
«Сплав по горной реке Мзымта — это незабываемое путешествие для любителей активного отдыха»
Расписание: Ежедневно 11-00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 500 за человека
Рафтинг по реке Мзымта
4 часа
Групповая
до 17 чел.
Рафтинг по реке Мзымта
Начало: Адлер-Сириус, по договоренности
«Специально для любителей умеренного экстрима предлагаем вашему вниманию рафтинг по реке Мзымта с посещением бани»
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 июля 2024
    Сплав по реке Мзымта
    Хорошая организация тура. Все чётко, понятно. Сплавлялась первый раз. Понравилось. Красивые виды гор. Хотелось бы побольше экстрима. Но погода жаркая и река спокойная. Рекомендую с детьми.
  • С
    Светлана
    5 декабря 2023
    Рафтинг по реке Мзымта
    Рафтинг понравился. Было бы ещё лучше, если перед сплавов можно было бы оформить заказ на обед. Тогда все участники экскурсии
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    смогли бы в комфортном режиме посетить баню и пообедать после сплава. Сам сплав очень понравился, потрясающие виды природы, весёлые инструкторы. Я точно бы порекомендовала данную экскурсию друзьям

  • Р
    Руслан
    29 ноября 2023
    Рафтинг по реке Мзымта
    Хорошо провел время, очень понравилось. Речка не для эсктрима однозначно, просто провести время! Фото абсолютно не о чем, фотограф делал из далека, ну лично мне не понравились.
  • М
    Мария
    17 октября 2023
    Рафтинг по реке Мзымта
    спасибо за экскурсию 😊 мы очень любим рафтинг и конечно в Сочи не могли его пропустить 😊 Нам невероятно повезло с
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    капитаном и нашей командой 😁 было весело и интересно 🔥 Баня наверно тоже прекрасна, но я не хожу в бани 🙃 но расположение и кафе прекрасны 😁 Спасибо вам за организацию ❤️

  • А
    Андрей
    20 сентября 2023
    Сплав по реке Мзымта
    Нам понравилось природа. Инструктор был очень приветливый и очень интересно рассказывал мы были в восторге
  • П
    Павлова
    8 сентября 2023
    Сплав по реке Мзымта
    Всё было просто отлично, забрали от отеля, привезли прямо к месту. Инструктор Леонид, ему вообще отдельная благодарность, всё на позитиве, много рассказывал о местных достопримечательностях. Однозначно 10 баллов из 5.
  • A
    ALEKSEY
    14 августа 2023
    Классический рафтинг по реке Мзымта и баня
    Всё понравилось. Отлично!
  • А
    Андрей
    29 августа 2022
    Классический рафтинг по реке Мзымта и баня
    Все понравилось. Инструктора всё подробно объяснили отдыхающим как вести себя на рафтинге и что можно делать и что нельзя, и поэтому все прошло просто замечательно. Был с ребёнком. Ребёнок в восторге. Всем советую данную фирму и экскурсию!!!
  • В
    Виктория
    3 июня 2022
    По долине реки Сочи на внедорожнике
    Чудесный маршрут. Большое спасибо организаторам за море впечатлений

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «По рекам и каналам»

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  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июле 2024
Сейчас в Адлере в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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