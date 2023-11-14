Предлагаем отправиться в путешествие по Абхазии — мы посетим мандариновый сад, увидим величественную Бзыбскую крепость, а после отправимся в Рицинский реликтовый парк. Вы увидите все его красоты — от озера Рица и Юпшарского каньона до трех мощных водопадов. А вечером мы посмотрим на колоннаду Гагры.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мандариновый сад
- Бзыбская крепость
- Водопад «Девичьи слезы»
- Стеклянный подвесной через реку Бзыбь
- Тарзанка над рекой Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Водопады: Птичий, Ведьмин грот, Молочный
- Дача Иосифа Сталина
- Смотровая площадка «Птичий Полет» на озере Рица
- Вечерняя колоннада города Гагра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Маршрут «Рицинский экспресс» — это потрясающая, атмосферная экскурсия на комфортабельном транспорте с самыми веселыми и профессиональными гидами. Мы заедем на фотосессию в прекрасный Абхазский мандариновый сад, посетим величественную и старинную Бзыбскую крепость. А самое главное в нашем туре — это посещение Рицинского реликтового парка! Мы увидим его весь — от Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рицы до Молочного водопада. Важно знать• Возьмите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг.
Для прохождения границы вам понадобится российский паспорт (также подойдет загранпаспорт), на детей — оригинал свидетельства о рождении. Если вы сопровождаете несовершеннолетних, то вам нужно нотариально заверенное разрешение от родителей.
Ежедневно в 7:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сбор на озеро Рица
- Сбор на посещение водопадов: Птичий и Молочный
- Завтрак (чай с булочкой)
- Дегустации
- Трансфер в обе стороны
- Страховка
- Что не входит
- Сбор на посещение дачи Сталина — 300 руб. с человека
- Зиплайн над рекой Бзыбь — 700 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- Сочи, Адлер: КПП отеля или ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Важная информация
- Здравствуйте
- ВАЖНО ЗНАТЬ!
- Вы забронировали экскурсию в Абхазию.
- Тур состоится 100%, чуть позже с вами свяжется диспетчер для уточнения вашего адреса проживания.
- Обратите внимание на обязательный экологический сбор на Рицу
- Взрослый 700р с 12+ лет
- Детский 200р с 6 до 11 лет
- Большая просьба берите с собой наличку для оплаты экскурсии и дополнительных услуг!
- Для прохождения границы вам нужен Российский паспорт (так же подойдет загранпаспорт), на детей свидетельство оригинал, если вы сопровождаете несовершеннолетних то вам нужно разрешение от родителей заверенное в нотариусе (все документы - оригинал!).
- Логистика происходит накануне, то есть вечером перед днем экскурсии, с 20:00 до 22:00 с вам свяжется диспетчер и сообщит вам точное время выезда утром и гос. номер авто которое вас заберет.
- Трансфер до границы совершается на авто марки Вольво, посадка в Мерседес Спринтер происходит после прохождения Российско - Абхазской границы (группами по 10-12 человек нам проще доставлять людей к границе).
- Ориентировочное время посадки на экскурсию и маршрут трансфера от остановки Южный -2 до границы:
- Остановка Южный 2 - 6:45
- Остановка Новый век - 7:10
- Остановка Птицефабрика - 7:15
- Олимпийский парк - 7:20
- Это примерное время, и примерное расписание остановок (конечно же мы забираем с еще большего кол-ва остановок и по Сочи и другим района и всему Олимп. парку происходит трансфер, здесь все указано для того чтоб у вас появилось понимание как все происходит)!
- Спасибо за то что выбрали нашу команду!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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