1 чел.
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скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гора Ахун на кабриолете
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ААнастасия23 мая 2024Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
- ААлексей22 мая 2024Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
- ДДарья17 мая 2024Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
- ЕЕкатерина1 мая 2024Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
- ННина30 апреля 2024В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
- ВВиктория22 апреля 2024Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами связался и уточнил все
- ЖЖанна3 ноября 2023Экскурсия была потрясающая! Мы смогли многое увидеть, оценить качество техники, качество вождения и качество общения. Ребята потрясающие! Виды прекрасные! Всё было на высшем уровне и очень хорошего качества. Рекомендую.
- ИИлья23 сентября 2023С учетом того, что поездка на мотоцикле была давней мечтой, остался в восторге! Игорь профессионально управлял, учитывая, что горная дорога. Ощущение от поездки не сравнимы с вождением авто, совсем другие эмоции и чувства.
- ААлена17 сентября 2023Всё очень понравилось! Покатались на яхте, все были довольны, дружелюбная атмосфера. Всё было чисто
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ночные»
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