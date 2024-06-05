Ночные прогулки и экскурсии Адлера

Найдено 12 экскурсий в категории «Ночные» в Адлере, цены от 1 350 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200 за всё до 3 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
На мотоцикле - по вечернему Сочи
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
🏍 На мотоцикле
скидка
55%
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
Прокатиться на легендарных туристических Honda Gold Wing и узнать о спортивных объектах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
30001 350 за человека
Гора Ахун на кабриолете
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гора Ахун на кабриолете
Начало: Любая точка Адлера или Сириуса
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на озеро Рица
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏍 На мотоцикле
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
1 час
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Абхазию с треккингом к альпийским лугам
Подняться на вершину Мамдзышхи и устроить пикник с видами на заснеженные горы и море
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже
  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам обеспечены! Виды роскошные, байки комфортные, невероятно рекомендую, ничто не заменит эти эмоции с такой приятной компанией! Спасибо Илье и его команде!
    Спасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вамСпасибо Илье и Андрею за невероятную поездку! Комфортное вождение, приятная музыка, юмор и лучшие кадры вам
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!! Прокатились так, что я даже забыла, надо
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    же ещё делать и фото 🤣 Но зато я знаю, как в следующий раз держать камеру в поезде, поправлять шлем и не забывать общаться и по ходу движения! СПАСИБО!!!!!! 🙏💕

    Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!Феерверк эмоций! Ночной Сочи прекрасен)) Поездка 🔥🔥🔥 Станислав отличный водитель, душевный и эмоциональный собеседник!!!
  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
    В апреле два дня была проездом в Адлере и искала, чем себя развлечь. . поющие фонтаны закрыли на профилактику, морскую
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    прогулку отменили из-за сильного ветра. . но я не унывала и рискнула прокатиться на мотоцикле. Вопреки моим ожиданиям, оказалось совсем не страшно и получасовая пробная прогулка превратилась в 4-х часовую экскурсию по ночному Сочи. Огромная благодарность моему пилоту и гиду Алексею! За 4 часа мы успели сделать обзорный круг по Олимпийскому парку, затем прокатились с ветерком из Адлера в центр Сочи, неспешно прогулялись по набережной в районе Морского вокзала, поужинали в кафе и, конечно, сделали миллион фото на память! Мне так понравилось(!!!!) что на следующий день я взяла уже 8-часовую прогулку по всему Сочи, в которой моим гидом и пилотом стал Захар. Как мне всё понравилось - словами не описать! Ну во-первых, на мотоцикле вам не приходится стоять в душных пробках. Все стоят - а ты едешь!!! 😜 Лететь по магистрали, ныряя и выныривая в бесчисленные тоннели - тоже классно! А захватывающий дух подъем и спуск по серпантину в горах = чистый восторг!!! Большую часть поездки я сняла на видео и уже неделю пересматриваю ролики вечером перед сном 🤩 в следующий отпуск обязательно поеду на мотоцикле ещё и в Абхазию!!! 😇 Огромное спасибо ребятам за идею такого альтернативного отдыха, незабываемые эмоции, шикарные виды и великолепный сервис! Однозначно рекомендую!!!

  • В
    Виктория
    22 апреля 2024
    В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
    Осуществили свое давнее желание - прокатиться на кабриолете. Обратились к Захару, он очень быстро с нами связался и уточнил все
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    детали. Перед назначенной датой прислал контакты гида-водителя Дмитрия. По итогу поездки из Адлера на Красную Поляну и Розу Хутор можем сказать, что это лучшее, что с нами случилось за этот отпуск. 🔝🩷 Интересные рассказы Дмитрия, любая музыка под настроение, комфортный стиль вождения, чистая машина и главное - эксклюзивные локации, которые не покажет ни один маршрут на экскурсионном автобусе. Спасибо за Вашу работу, еще встретимся. 🫶🏻

  • Ж
    Жанна
    3 ноября 2023
    На мотоцикле - по вечернему Сочи
    Экскурсия была потрясающая! Мы смогли многое увидеть, оценить качество техники, качество вождения и качество общения. Ребята потрясающие! Виды прекрасные! Всё было на высшем уровне и очень хорошего качества. Рекомендую.
  • И
    Илья
    23 сентября 2023
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    С учетом того, что поездка на мотоцикле была давней мечтой, остался в восторге! Игорь профессионально управлял, учитывая, что горная дорога. Ощущение от поездки не сравнимы с вождением авто, совсем другие эмоции и чувства.
  • А
    Алена
    17 сентября 2023
    От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
    Всё очень понравилось! Покатались на яхте, все были довольны, дружелюбная атмосфера. Всё было чисто

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
  2. Мотопрогулка в горы! Роза Плато
  3. На мотоцикле - по вечернему Сочи
  4. В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
  5. Экскурсия по Олимпийскому парку Сочи на мотоциклах (из Адлера)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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