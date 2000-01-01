Экскурсионная программа: Мы пройдём по безопасной, но впечатляющей тропе в компании опытного гида. Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2200 метров и начнем свой поход по хребту Аибга, с которого открывается панорамный вид на всю Красную Поляну, Абхазию и даже видно Чёрное море 🌊.

Я расскажу о каждом из 3 курортов Красной поляны, историю 📖 их появления, Олимпийских играх и тенденцию развития этого горнолыжного региона. Как локальный гид и лыжник смогу рекомендовать как лучше провести своё отпуск в Сочи.

Пройдем около 7 километров, преодолев перевал, встретим горных животных и поиграем в снежки. Погуляем внутри облаков. Закончим наш поход в кафе, где после целого дня в горах ⛰️ еда окажется невероятно вкусной. Важная информация:• На маршруте возможна профессиональная фотосъемка за дополнительную плату;