Треккинг по хребту Аибга

Илья А.
Илья А. – Гид из Адлера
Настоящий горный поход на высоте 2200 метров, теперь доступный всем, даже детям.

Без тяжелых рюкзаков и палаток, а с легким настроением, парой бутербродов и телефоном чтобы сделать потрясающие фотографии 📸.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Треккинг по хребту Аибга
Треккинг по хребту Аибга

Что вы увидите

  • курорты Красная Поляна
  • Роза Хутор
  • Газпром
  • Горы Абхазии и Кавказского хребта
Экскурсионная программа: Мы пройдём по безопасной, но впечатляющей тропе в компании опытного гида. Мы поднимемся на канатной дороге на высоту 2200 метров и начнем свой поход по хребту Аибга, с которого открывается панорамный вид на всю Красную Поляну, Абхазию и даже видно Чёрное море 🌊.
Я расскажу о каждом из 3 курортов Красной поляны, историю 📖 их появления, Олимпийских играх и тенденцию развития этого горнолыжного региона. Как локальный гид и лыжник смогу рекомендовать как лучше провести своё отпуск в Сочи.
Пройдем около 7 километров, преодолев перевал, встретим горных животных и поиграем в снежки. Погуляем внутри облаков. Закончим наш поход в кафе, где после целого дня в горах ⛰️ еда окажется невероятно вкусной. Важная информация:• На маршруте возможна профессиональная фотосъемка за дополнительную плату;
  • Мы воспользуемся для подъема одной из канатных дорог: Красная Поляна, Роза Хутор или Газпром Альпика. Это будет зависеть от вашего предыдущего опыта, ведь маршрут подбирается индивидуально. Стоимость билета на канатную дорогу 1000-1400 руб на человека, приобретаются отдельно. Для спуска вниз билет 🎫 не нужен;
  • Возьмите с собой бутерброды, шоколадку, литр воды и крем от загара. Наденьте кроссовки или ботинки с рифленой подошвой, в возможно понадобится ветровка или толстовка;
  • Экскурсия ⛳ доступна всем здоровым людям старше 12 лет.
Что входит
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Билет на подъемник (1000-1500 руб. с человека)
  • Профессиональная фотосъемка за дополнительную плату.
Начало
🚩 Олимпийская 24, Сочи
Место завершения
🏁 Курорт Красная Поляна
Треккинг по хребту Аибга
Треккинг по хребту Аибга
Треккинг по хребту Аибга
Треккинг по хребту Аибга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья А.
Илья А.
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Илья А. проводит ещё 1 экскурсию

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